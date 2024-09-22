3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
6 дек в 06:00
2 янв в 06:00
47 500₽ за человека
2 дня
Холодный сплав от Усть-Койвы до Чусового
Начало: Г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 30
«А самое главное — все путешественники примут участие в съемках новой серии видеоблога «Доступный Урал»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за человека
8 дней
Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
Начало: Г. Пермь
20 июн в 10:00
20 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННагаева22 сентября 2024Продуманный насыщенный разнообразный тур!! Для знакомства с Пермским краем думаю что -Лучший! Впечатлило все-конечно природа! история! города! села! музеи! Спасибо!
- ЕЕлена5 сентября 2024Это был отлично организованный тур от первой до последней минуты, в том числе благодаря профессионализму и человеческим качествам нашего гида
- ААнастасия29 августа 2024Общие впечатления по поездке положительные. Самое красивое это природа и горы. В данном туре были очень приветливые и вежливые водители,
- ВВарвара22 августа 2024Очень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. У нас был прекрасный гид - Андрей, удобный транспорт и отличные гостиницы по пути. Так что огромное спасибо за прекрасное путешествие!
- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Обзорные»
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