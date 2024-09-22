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что встретишь не часто. Но в качестве пожеланий хочу предложить рассмотреть вариант отдельного человека - повара, который будет готовить, пока туристы по часов 7-8 путешествуют. Очень тяжело после похода готовить и ждать еду часа 2-3. Так же отдельный повар следил бы за меню и отслеживал, чтоб всем всего хватало. Чтоб во время готовки никто не кидал в костер чибоны и мусор. Так же некоторым людям нужен просто кипяток, чтоб заварить что-то своё, но постоянно готовили чай. Чай был вкусный, спору нет, но иногда, особенно утром, нужен кипяток. Еще можно рассмотреть вариант более удобной газели, в этот раз было очень душно, виду отсутствия кондиционера. Тех, кто сидел рядом с окном, очень сдувало. Из хорошего понравился большой туалет-палатка, чистый и удобный. Гид Андрей был внимательным к группе в походе, следил за самочувствием каждого туриста.