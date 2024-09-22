Обзорные и познавательные туры Перми

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Перми, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
2 отзыва
3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
6 дек в 06:00
2 янв в 06:00
47 500 за человека
Холодный сплав от Усть-Койвы до Чусового
Пешая
2 дня
Холодный сплав от Усть-Койвы до Чусового
Начало: Г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 30
«А самое главное — все путешественники примут участие в съемках новой серии видеоблога «Доступный Урал»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500 за человека
Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
Пешая
3 отзыва
8 дней
Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
Начало: Г. Пермь
20 июн в 10:00
20 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Нагаева
    22 сентября 2024
    Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
    Продуманный насыщенный разнообразный тур!! Для знакомства с Пермским краем думаю что -Лучший! Впечатлило все-конечно природа! история! города! села! музеи! Спасибо!
    Продуманный насыщенный разнообразный тур!! Для знакомства с Пермским краем думаю что -Лучший! Впечатлило все-конечно природа! история!Продуманный насыщенный разнообразный тур!! Для знакомства с Пермским краем думаю что -Лучший! Впечатлило все-конечно природа! история!Продуманный насыщенный разнообразный тур!! Для знакомства с Пермским краем думаю что -Лучший! Впечатлило все-конечно природа! история!Продуманный насыщенный разнообразный тур!! Для знакомства с Пермским краем думаю что -Лучший! Впечатлило все-конечно природа! история!Продуманный насыщенный разнообразный тур!! Для знакомства с Пермским краем думаю что -Лучший! Впечатлило все-конечно природа! история!Продуманный насыщенный разнообразный тур!! Для знакомства с Пермским краем думаю что -Лучший! Впечатлило все-конечно природа! история!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2024
    Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
    Это был отлично организованный тур от первой до последней минуты, в том числе благодаря профессионализму и человеческим качествам нашего гида
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    Шамиля Баговеева. Тщательно продуманный маршрут, логистика и детали поездки, ну и хорошая погода позволили нам в полной мере насладиться красотой Пермского края и сформировать географический, исторический и культурный образ этого так много значащего в истории нашей страны региона. Что касаемо пожеланий, хотелось бы чтобы для такого дальнего и непростого маршрута организаторы выделяли транспорт понадежнее, чем микроавтобус, у которого дверь открывалась только с внешней стороны, и который постоянно глох. И только благодаря нашему прекрасному водителю Руслану мы добрались до окончания маршрута живыми и здоровыми. Хочется также отметить отличную работу менеджеров Большой Страны. Большое спасибо всем, кто сделал наше путешествие незабываемым.

  • А
    Анастасия
    29 августа 2024
    Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
    Общие впечатления по поездке положительные. Самое красивое это природа и горы. В данном туре были очень приветливые и вежливые водители,
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    что встретишь не часто. Но в качестве пожеланий хочу предложить рассмотреть вариант отдельного человека - повара, который будет готовить, пока туристы по часов 7-8 путешествуют. Очень тяжело после похода готовить и ждать еду часа 2-3. Так же отдельный повар следил бы за меню и отслеживал, чтоб всем всего хватало. Чтоб во время готовки никто не кидал в костер чибоны и мусор. Так же некоторым людям нужен просто кипяток, чтоб заварить что-то своё, но постоянно готовили чай. Чай был вкусный, спору нет, но иногда, особенно утром, нужен кипяток. Еще можно рассмотреть вариант более удобной газели, в этот раз было очень душно, виду отсутствия кондиционера. Тех, кто сидел рядом с окном, очень сдувало. Из хорошего понравился большой туалет-палатка, чистый и удобный. Гид Андрей был внимательным к группе в походе, следил за самочувствием каждого туриста.

  • В
    Варвара
    22 августа 2024
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    Очень понравился тур, впервые нашла именно такой, чтобы объехать и посетить все локации, которые хотелось бы. У нас был прекрасный гид - Андрей, удобный транспорт и отличные гостиницы по пути. Так что огромное спасибо за прекрасное путешествие!
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  • Я
    Яна
    18 февраля 2024
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Обзорные»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Усьвинские столбы
  2. Каменный Город
Сколько стоит тур в Перми в ноябре 2024
Сейчас в Перми в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 17 500 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Перми нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Перми много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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