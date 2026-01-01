1 день

Переезд до пос. Кусье-Александровский. Начало сплава

07:00 Выезд группы из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

Остановка в кафе для самостоятельного завтрака.

10:00 Прибытие группы в поселок Кусье-Александровский.

10:00-12:00 Прогулка по местам съемок сериала «Территория» вдоль реки Койва, по которой несло Егора и Надю вниз по течению реки.

Доходим до причудливого камня «Стрельный» (6 км туда и обратно), до которого специально для съемок был перекинут ненадежный мостик (его сейчас нет). Возвращаемся в поселок.

12:00-13:30 Автобусно-пешеходная прогулка по поселку Кусье-Александровский, где мы доедем до того самого дома из съемок сериала, сделаем фотостоп у кусьинского водопада и прогуляемся по висячему мосту через реку Койва.

Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термосы с любимыми напитками).

13:30-14:30 Переезд в поселок Усть-Койва.

14:30-16:00 Заселение в глэмпинг.

Обед. Отдых.

16:00-19:00 Прогулка до камня «Дыроватые ребра», карстовой арки «Царские ворота» и «грота влюбленных» (6 км туда и обратно).

Здесь мы вспомним кадры из сериала «Территория» и фильма «Чук и Гек», которые снимались и в этой локации.

19:00 Отдых.

Ужин. Баня.

Прогулки по берегу Чусовой. Осмотр камня «Филин», находящегося на противоположном берегу от глэмпинга.

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