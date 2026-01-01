Описание тура
Пермский край – излюбленное место для работы различных съемочных групп. И мы их понимаем! Ведь насколько прекрасны местные красоты: лес, горы, наша уральская аутентичность.
Предлагаем Вам отправиться в путешествие по местам съемок сериала «Территория» и фильма «Чук и Гек».
Вас ждут станет сплав на катамаранах по Чусовой с экскурсиями, прогулки к величественным скалам, карстовой арке «Царские ворота», гротам и водопадам, посещение загадочного Голубого озера, пещеры в камне Печка и панорамных смотровых площадок.
Программа тура по дням
Переезд до пос. Кусье-Александровский. Начало сплава
07:00 Выезд группы из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
Остановка в кафе для самостоятельного завтрака.
10:00 Прибытие группы в поселок Кусье-Александровский.
10:00-12:00 Прогулка по местам съемок сериала «Территория» вдоль реки Койва, по которой несло Егора и Надю вниз по течению реки.
Доходим до причудливого камня «Стрельный» (6 км туда и обратно), до которого специально для съемок был перекинут ненадежный мостик (его сейчас нет). Возвращаемся в поселок.
12:00-13:30 Автобусно-пешеходная прогулка по поселку Кусье-Александровский, где мы доедем до того самого дома из съемок сериала, сделаем фотостоп у кусьинского водопада и прогуляемся по висячему мосту через реку Койва.
Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термосы с любимыми напитками).
13:30-14:30 Переезд в поселок Усть-Койва.
14:30-16:00 Заселение в глэмпинг.
Обед. Отдых.
16:00-19:00 Прогулка до камня «Дыроватые ребра», карстовой арки «Царские ворота» и «грота влюбленных» (6 км туда и обратно).
Здесь мы вспомним кадры из сериала «Территория» и фильма «Чук и Гек», которые снимались и в этой локации.
19:00 Отдых.
Ужин. Баня.
Прогулки по берегу Чусовой. Осмотр камня «Филин», находящегося на противоположном берегу от глэмпинга.
Сплав по Чусовой. Камни Красный и Печка. Отъезд в Пермь
07:30-08:00 Завтрак.
08:00-09:00 Сбор вещей. Погрузка на катамараны.
09:00-9:30 Сплав на веслах до камня «Красный».
9:30-10:30 Экскурсия на камень «Красный». Высота скалы 40 метров и это гарантия отличных фотографий с высоты птичьего полета.
10:30-12:00 Сплав по Чусовой на моторе (делаем связку из катамаранов, центральный катамаран идет на моторе) до камня «Печка».
По пути осмотр камней «Шаков» и «Поныш».
12:00-13:00 Экскурсия в пещеру с речкой в камне Печка.
Осмотр развалин бывшей зоны политических заключенных «Створ».
Костровой обед.
13:00-16:00 Продолжение сплава на моторе до «Голубого озера».
По пути осмотр камней: «Плакун», «Алебастрова», «Шайтан», «Гладкая Лещадь», «Медвежка», «Большие и малый Глухие».
Экскурсия на «Голубое озеро», глубина которого составляет до 75 метров, а ширина от 15 до 20 метров. Название оно получило за голубой цвет воды, который получается в спокойную солнечную погоду
16:00-18:00 Продолжение сплава на моторе до города Чусовой. По пути осмотр камня «Гребешок».
Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термос с любимыми напитками).
18:00-18:30 Собираем личные вещи.
18:30 Отправление группы в Пермь.
22:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге в п. Усть-Койва.
Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:
|Взрослый
|16 890
|Пенсионер
|16 740
|Дети до 17 лет
|16 740
Варианты проживания
Глэмпинг «Филин»
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Проживание в глэмпинге в общих номерах по 4 места
- Питание: 1 день: обед, ужин 2 день: завтрак, костровой обед, перекус сух. пайком
- 1 день: обед, ужин
- 2 день: завтрак, костровой обед, перекус сух. пайком
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы), экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда страховочного жилета
- Входные билеты в ПП «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге
- Туристическая страховка - 260 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- В глэмпинг: личные вещи для пребывания в домах, личные средства гигиены и медикаменты.
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К, Л, М, Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкая быстросохнущая обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка («штормовка») и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутренних карманов с застёжками «молния», чтобы в них не попадал песок или снег (если «молний» нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант — п/э накидка — китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу «Рефтамида», «Таежный»).
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками — 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке) для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Переносное зарядное устройство для телефона.
- Для сна в спальниках — нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
- Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
- Наличие раций (у инструкторов).
- Регистрация группы в МЧС.
Почему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.
Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.
Например, если судно перевернётся во время прохождения порога или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристической услуги на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.
Стоимость – 260 руб. /чел.
Что необходимо знать о глэмпинге?
- На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения.
- В каждом доме свой санузел (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук.
- В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме)
- В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать, будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристами.
- Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое).
- В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
- Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и моменты по здоровью тоже.
- Режим тишины в домах начинается с 23:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день).
Что еще необходимо знать о туре?
- Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.
- Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи. Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.
- Туристы под руководством и при участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивка лагеря, заготовка дров, приготовление питания, сбор\разбор катамаранов и т. д.