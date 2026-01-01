Найдено 3 тура в категории « Трансфер в/из аэропорта » в Перми, цены от 29 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности Пешая На снегоходах На снегоступах 3 дня 10% 11 отзывов Топовые локации Пермского края зимой в мини-группе Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 4:00-5:3... 60 300 ₽ 67 000 ₽ за человека На автобусе На поезде 3 дня 3 отзыва Прикамская мозаика Начало: Россия, Пермь от 29 800 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 4 дня Незнакомка Пермь. Ключ к тайнам города Начало: Пермь от 50 900 ₽ за человека Все туры Перми

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