Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку...

Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров — крупнейшую геотермальную площадку у подножья Мутновского вулкана.

Вы увидите удивительные окрестности, сияющие яркими красками, услышите звуки фумарольного поля, увидите прекрасные водопады и даже искупаетесь в термальных источниках!
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники

Что вы увидите 🤩

  • Вилючинский перевал
  • Вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, Корякский, Авачинский, Опала. Водопады Вилючинский, Жировской (каскады, воклюзы)
  • Мутновская ГеоЭС
  • Дачные горячие источники

О долине гейзеров

Минеральные горячие источники выбиваются на юго-восточном подножии сопки Скалистой, на краю обширной межгорной котловины — современной центральной части Мутновского геотермального месторождения. Их история начинается с начала 1960-х гг., когда здесь стала работать группа вулканологов Кирсановых.
В то время было 4 группы выходов пароводяной смеси и горячей воды. Сейчас во всей своей мощи и почти в прежнем состоянии сохранилась только крайняя к западу четвертая группа. Эта группа источников расположена в овраге с отвесными стенами. На его левом склоне лежат несколько нагретых площадок, вырываются струи пара, клокочут паро-грязевые котлы. На дне, на уступе правобережного склона, бурлит большой котел, из которого также вырываются сильные струи пара. Чуть выше по течению, почти в самом русле, бьет мощный пароводяной фонтан. Русло горячего ручья частично перегорожено, в результате чего образовался просторный водоем для купания — не единственный в этой котловине.
Программа
08:30 Выезд из города в направлении Мутновской ГеоЭС.
10:00 Вилючинский перевал, 20-минутная остановка на пути следования к месту экскурсии с возможностью насладиться прекрасными пейзажами и сделать отличные фото на обзорной площадке на высоте чуть менее 1000 м.

10:50 Прибытие к месту экскурсии.

11:00 Выход на маршрут. Уже с первых минут Вы увидите уникальную долину, наполненную яркими красками и звуками фумарольного поля.
11:30 – 14:30 Прогулка, небольшой подъем на обзорную площадку, купание в термальных источниках (Вам будет, где переодеться).
14:30 – 15:00 Возвращение к автомобилю, переезд к водопадам.
15:30 – 17:00 Прогулка к водопадам, ужин.
19:30 – 20:00 Прибытие в город.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
22 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
  • Сопровождение гидом
  • Питание на маршруте, ужин по возвращении в базовый лагерь.
Место начала и завершения
Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 8:30

Антон К.
Антон К.
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