О долине гейзеров

Минеральные горячие источники выбиваются на юго-восточном подножии сопки Скалистой, на краю обширной межгорной котловины — современной центральной части Мутновского геотермального месторождения. Их история начинается с начала 1960-х гг., когда здесь стала работать группа вулканологов Кирсановых.

В то время было 4 группы выходов пароводяной смеси и горячей воды. Сейчас во всей своей мощи и почти в прежнем состоянии сохранилась только крайняя к западу четвертая группа. Эта группа источников расположена в овраге с отвесными стенами. На его левом склоне лежат несколько нагретых площадок, вырываются струи пара, клокочут паро-грязевые котлы. На дне, на уступе правобережного склона, бурлит большой котел, из которого также вырываются сильные струи пара. Чуть выше по течению, почти в самом русле, бьет мощный пароводяной фонтан. Русло горячего ручья частично перегорожено, в результате чего образовался просторный водоем для купания — не единственный в этой котловине.

Программа

08:30 Выезд из города в направлении Мутновской ГеоЭС.

10:00 Вилючинский перевал, 20-минутная остановка на пути следования к месту экскурсии с возможностью насладиться прекрасными пейзажами и сделать отличные фото на обзорной площадке на высоте чуть менее 1000 м.

10:50 Прибытие к месту экскурсии.

11:00 Выход на маршрут. Уже с первых минут Вы увидите уникальную долину, наполненную яркими красками и звуками фумарольного поля.

11:30 – 14:30 Прогулка, небольшой подъем на обзорную площадку, купание в термальных источниках (Вам будет, где переодеться).

14:30 – 15:00 Возвращение к автомобилю, переезд к водопадам.

15:30 – 17:00 Прогулка к водопадам, ужин.

19:30 – 20:00 Прибытие в город.