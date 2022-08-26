Встреча группы с красной икрой и шампанским в аэропорту Елизово с 11.30 до 12.00 (в день старта программы). Рекомендованный рейс из Москвы SU 1730 в 16.45.
Обзорная экскурсия по городу и заселение в отель.
Экскурсия в этно-деревню"Коренные жители".
Отведаем камчатскую уху и лепёшки, приготовленные на костре. Для нас устроят представление с песнями, танцами и горловым пением — и все это на фоне озёр и вулканов. Сфотографируемся в национальных костюмах.
Посетим питомник ездовых собак живущих в этно-деревне (более 50 щенков).
Покормим местного медведя и сделаем красивые кадры.
Вечером возвращение в отель.
Длительность экскурсии 7 часов.
Морская прогулка в Русскую бухту. Её окрестности напоминают фьорд. К берегу выходят медведи в период нереста лосося, а на входе в бухту у мыса Кекурного находится лежбище сивучей.
Плавание с сивучами на Sup-бордах. По пути встретим касаток, дельфинов и горбатых китов.
В полдень рыбалка, а после повар приготовит для нас замечательный обед из улова.
Дегустация камчатского краба, морских ежей (которых при нас достанет дайвер со дна океана). Будем пить шампанское, знакомиться с морскими жителями и ловить рыбу.
Экскурсия на весь день.
Возвращение в отель.
Ранний выезд.
Лёгкий перекус и инструктаж.
Восхождение на вулкан Мутновский. Подъём к кратеру несложный: занимает 2–3 часа и по силам туристам любой физической формы. Увидим всё самое интересное не поднимаясь на вершину вулкана, поскольку самый большой и красивый кратер расположен на высоте 1600 м — немного выше середины склона.
Сделаем остановки для отдыха, полюбуемся вулканами Горелый, Опала и Асача, возвышающимися вдалеке.
Прогулка к кратеру по тектоническому разлому.
Обед у подножья Каньона Опасный. Не спеша осмотрим каньон.
На обратном пути посетим малую Долину Гейзеров.
Экскурсия на весь день.
Возвращение в отель.
Вертолётная экскурсия на Курильское озеро. За вашу безопасность во время полета отвечают самые опытные пилоты Камчатки. Курильское озеро — место фантастической красоты. Изобилие рыбы привлекает десятки бурых медведей.
Наблюдаем за ходом лосося и медвежьей рыбалкой! Медведи на озере заняты ловлей рыбы и не обращают внимание на людей.
Плавание на лодке к лавовым островкам, вулканам и медведям.
Обед.
Полёт и посадка в жерле вулкана Узон. Погуляем по горячему пляжу, осмотрим кратер.
Полёт к Ходуткинским горячим источникам. Горячая речка — это поток термальной воды шириной до 30 м, образованный водами горячих источников. Температура воды составляет 42–43 °С.
Купаемся, загораем, отдыхаем.
Экскурсия на весь день.
Возвращение в отель.
Едем к вулкану на специально подготовленных внедорожниках. Дорога ждёт бодрящая — через речки и перевалы.
Лёгкий перекус и инструктаж.
Восхождение на вулкан Авача. Требуется серьезная физ. подготовка. Восхождение нельзя назвать простым — подъем занимает примерно 7-8 часов, в среднем темпе. Высота подъема 2741 метр над уровнем моря.
Большая часть пути идет по пологим тропам, сложный участок начинается у самого конуса вулкана, где несколько метров придется подниматься с помощью каната (угол 90 градусов) и вы в кратере! Но это того стоит. Авачинский вулкан самый высокий на Камчатке. На вершине кроме панорамы вы увидитедействующие дымящиеся фумаролы и огромную лавовую пробку.
В нашей программе всегда есть альтернатива. Если вы не готовы совершать восхождение 8 часов, мы предложим вам разделиться на мини-группы и дойти вместе до середины вулкана (высота 2 300 м). Восхождение займет 3-4 часа. Этого достаточно что бы подняться над облаками и увидеть Камчатку с высоты птичьего полета.
Экскурсия на весь день.
Возвращение в отель.
Трансфер к вулкану Толбачик на автомобиле повышенной проходимости.
Обед на вулканических полях.
Заселение в глэмпинг.
Длительность переезда 11 часов с остановками на обед и отдых.
Завтрак.
Экскурсия к лавовым потокам. Вы увидите все виды застывшей лавы Канатная, Гавайская, Каменная, а также необычные пещерные образования в лаве. Марсианские пейзажи гарантированы!
Обед — будем готовить хот-доги и бананы над лавой! Это очень увлекательное занятие.
Едем к домику вулканологов, где живут ручные евражки. Погуляем, сделаем фото, покормим евражек орешками.
Экскурсия на весь день.
Завтрак.
Выезд к Северному прорыву. Конусы — результат мощного извержения, которое произошло в 1975 году. Вы увидите у себя под ногами вулканические бомбы, почувствуете запах серы, а земля в некоторых местах так горяча, что это ощущается даже сквозь подошву ботинок.
Далее поедем в Мёртвый лес. В советское время здесь была база для испытаний лунохода. Извержение 1975 года полностью уничтожило растительность. Лес оказался под толстым слоем пепла и лавы: травы и кустарники были выжжены дотла, а деревья остались торчать мёртвыми стволами из-под многометрового слоя вулканических отложений.
Вечером нас ждет барбекю.
Завтрак.
Трансфер в Петропавловск-Камчатский.
Заселение в отель.
Отдых.
Нас ждёт поездка на невероятный Халактырский пляж — берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км. Пройдёмся по чёрному песку вулканического происхождения, насладимся видом на завораживающие волны, подышим свежим морским воздухом, увидим величественные скалы.
Пикник у костра.
Сёрфинг. Длительность группового урока 3 часа.
Отметим завершение программы горячим глинтвейном!
Завтрак
Выселение из отеля.
Трансфер в аэропорт (не включен).
В стоимость тура входит проживание в глэмпинге Tolbachik на 3 ночи или базе отдыха «Лесная».
Для проживания на оставшееся количество ночей мы тщательно отобрали предложения и рекомендуем отели «Лагуна» или «Спутник».
Проживание в этих отелях не включено в тур и оплачивается дополнительно. Стоимость — 45 000 руб. /чел.
Отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, терраса для загара с бассейном, ресторан и бар. В распоряжении гостей гидромассажная ванна. Работает экскурсионное бюро, а также предоставляются услуги консьержа. Стойка регистрации открыта круглосуточно, действует команда аниматоров.
Гостиничный комплекс «Спутник» находится в курортной зоне в п. Паратунка, знаменитой термальными источниками и кристально чистым воздухом. Отель предлагает своим гостям 65 уютных номера.
Все номера оборудованы по европейскому стандарту — с грамотно подобранной цветовой гаммой, изысканной мебелью и оснащением системой электронных ключей. Гостям предлагается отдых в сауне.
Это оазис посреди лавовой пустыни. Шесть комфортных, отапливаемых шатров, большая столовая с панорамными окнами, видом на вулканы и Мёртвый лес позволят насладится настоящей вулканической природой Камчатки в условиях абсолютного комфорта.
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Большинство экскурсий доступно для участников любого уровня физической подготовки. Для восхождения на вулкан Авача нужна серьёзная подготовка. Но при желании мы предлагаем альтернативу — разделиться на мини-группы и дойти вместе до середины вулкана, откуда тоже открывается живописный вид.