Страна Вулканов. VIP Экспедиция

11 дней путешествия с восхождением на вулканы, сёрфингом, горячими источниками и вертолётными экскурсиями

11 дней путешествия с восхождением на вулканы, сёрфингом, горячими источниками и вертолётными экскурсиями.

Посетим все достопримечательности Камчатки, порыбачим в Тихом океане на новенькой яхте, устроим дегустацию морских деликатесов и подарим ещё множество впечатлений. Скучать не выйдет!
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Страна Вулканов. VIP Экспедиция
Ближайшие даты:
4
сен

Что вас ожидает 🤩

Вулканы с высоты птичьего полёта
Вулканы с высоты птичьего полёта
Отправимся в вертолётные экскурсии — понаблюдаем за медвежьей рыбалкой и увидим вулканы Камчатки с высоты птичьего полёта. За безопасность отвечают опытные пилоты
Экскурсия в этнодеревню
Экскурсия в этнодеревню
Отведаем камчатскую уху и лепёшки, приготовленные на костре. Для нас устроят представление с песнями, танцами и горловым пением — и всё это на фоне озёр и вулканов
Дегустация морских деликатесов
Дегустация морских деликатесов
Продегустируем камчатского краба и морских ежей, которых при нас достанет дайвер прямо со дна океана
Рыбалка в Тихом океане
Рыбалка в Тихом океане
Порыбачим на новенькой яхте и отведаем обед из своего же улова, который для нас приготовит повар
Обед на застывшей лаве
Обед на застывшей лаве
Приготовим хот-доги и бананы над лавой! И всё это на фоне живописных марсианских видов
Тишина Мёртвого леса
Тишина Мёртвого леса
Отправимся в мистически-прекрасный Мёртвый лес. Пейзажи вокруг до того невероятны, что зарядить фотоаппараты перед посещением просто необходимо!

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия в этно-деревню

Встреча группы с красной икрой и шампанским в аэропорту Елизово с 11.30 до 12.00 (в день старта программы). Рекомендованный рейс из Москвы SU 1730 в 16.45.

Обзорная экскурсия по городу и заселение в отель.

Экскурсия в этно-деревню"Коренные жители".

Отведаем камчатскую уху и лепёшки, приготовленные на костре. Для нас устроят представление с песнями, танцами и горловым пением — и все это на фоне озёр и вулканов. Сфотографируемся в национальных костюмах.

Посетим питомник ездовых собак живущих в этно-деревне (более 50 щенков).

Покормим местного медведя и сделаем красивые кадры.

Вечером возвращение в отель.

Длительность экскурсии 7 часов.

Встреча группы. Экскурсия в этно-деревнюВстреча группы. Экскурсия в этно-деревнюВстреча группы. Экскурсия в этно-деревню
2 день

Рыбалка в Русской бухте. Касатки, сивучи. Sup board

Морская прогулка в Русскую бухту. Её окрестности напоминают фьорд. К берегу выходят медведи в период нереста лосося, а на входе в бухту у мыса Кекурного находится лежбище сивучей.

Плавание с сивучами на Sup-бордах. По пути встретим касаток, дельфинов и горбатых китов.

В полдень рыбалка, а после повар приготовит для нас замечательный обед из улова.

Дегустация камчатского краба, морских ежей (которых при нас достанет дайвер со дна океана). Будем пить шампанское, знакомиться с морскими жителями и ловить рыбу.

Экскурсия на весь день.

Возвращение в отель.

Рыбалка в Русской бухте. Касатки, сивучи. Sup boardРыбалка в Русской бухте. Касатки, сивучи. Sup boardРыбалка в Русской бухте. Касатки, сивучи. Sup board
3 день

Восхождение на вулкан Мутновский и Долина Гейзеров

Ранний выезд.

Лёгкий перекус и инструктаж.

Восхождение на вулкан Мутновский. Подъём к кратеру несложный: занимает 2–3 часа и по силам туристам любой физической формы. Увидим всё самое интересное не поднимаясь на вершину вулкана, поскольку самый большой и красивый кратер расположен на высоте 1600 м — немного выше середины склона.

Сделаем остановки для отдыха, полюбуемся вулканами Горелый, Опала и Асача, возвышающимися вдалеке.

Прогулка к кратеру по тектоническому разлому.

Обед у подножья Каньона Опасный. Не спеша осмотрим каньон.

На обратном пути посетим малую Долину Гейзеров.

Экскурсия на весь день.

Возвращение в отель.

Восхождение на вулкан Мутновский и Долина ГейзеровВосхождение на вулкан Мутновский и Долина ГейзеровВосхождение на вулкан Мутновский и Долина Гейзеров
4 день

Курильское озеро, вулкан Узон, горячие источники

Вертолётная экскурсия на Курильское озеро. За вашу безопасность во время полета отвечают самые опытные пилоты Камчатки. Курильское озеро — место фантастической красоты. Изобилие рыбы привлекает десятки бурых медведей.

Наблюдаем за ходом лосося и медвежьей рыбалкой! Медведи на озере заняты ловлей рыбы и не обращают внимание на людей.

Плавание на лодке к лавовым островкам, вулканам и медведям.

Обед.

Полёт и посадка в жерле вулкана Узон. Погуляем по горячему пляжу, осмотрим кратер.

Полёт к Ходуткинским горячим источникам. Горячая речка — это поток термальной воды шириной до 30 м, образованный водами горячих источников. Температура воды составляет 42–43 °С.

Купаемся, загораем, отдыхаем.

Экскурсия на весь день.

Возвращение в отель.

Курильское озеро, вулкан Узон, горячие источникиКурильское озеро, вулкан Узон, горячие источникиКурильское озеро, вулкан Узон, горячие источники
5 день

Восхождение на вулкан Авача

Едем к вулкану на специально подготовленных внедорожниках. Дорога ждёт бодрящая — через речки и перевалы.

Лёгкий перекус и инструктаж.

Восхождение на вулкан Авача. Требуется серьезная физ. подготовка. Восхождение нельзя назвать простым — подъем занимает примерно 7-8 часов, в среднем темпе. Высота подъема 2741 метр над уровнем моря.

Большая часть пути идет по пологим тропам, сложный участок начинается у самого конуса вулкана, где несколько метров придется подниматься с помощью каната (угол 90 градусов) и вы в кратере! Но это того стоит. Авачинский вулкан самый высокий на Камчатке. На вершине кроме панорамы вы увидитедействующие дымящиеся фумаролы и огромную лавовую пробку.

В нашей программе всегда есть альтернатива. Если вы не готовы совершать восхождение 8 часов, мы предложим вам разделиться на мини-группы и дойти вместе до середины вулкана (высота 2 300 м). Восхождение займет 3-4 часа. Этого достаточно что бы подняться над облаками и увидеть Камчатку с высоты птичьего полета.

Экскурсия на весь день.

Возвращение в отель.

Восхождение на вулкан АвачаВосхождение на вулкан АвачаВосхождение на вулкан Авача
6 день

Трансфер к действующему вулкану Толбачик

Трансфер к вулкану Толбачик на автомобиле повышенной проходимости.

Обед на вулканических полях.

Заселение в глэмпинг.

Длительность переезда 11 часов с остановками на обед и отдых.

Трансфер к действующему вулкану ТолбачикТрансфер к действующему вулкану ТолбачикТрансфер к действующему вулкану Толбачик
7 день

Лавовые потоки. Пещеры. Жарим сосиски над лавой

Завтрак.

Экскурсия к лавовым потокам. Вы увидите все виды застывшей лавы Канатная, Гавайская, Каменная, а также необычные пещерные образования в лаве. Марсианские пейзажи гарантированы!

Обед — будем готовить хот-доги и бананы над лавой! Это очень увлекательное занятие.

Едем к домику вулканологов, где живут ручные евражки. Погуляем, сделаем фото, покормим евражек орешками.

Экскурсия на весь день.

Лавовые потоки. Пещеры. Жарим сосиски над лавойЛавовые потоки. Пещеры. Жарим сосиски над лавойЛавовые потоки. Пещеры. Жарим сосиски над лавой
8 день

Мертвый лес. Толбачик

Завтрак.

Выезд к Северному прорыву. Конусы — результат мощного извержения, которое произошло в 1975 году. Вы увидите у себя под ногами вулканические бомбы, почувствуете запах серы, а земля в некоторых местах так горяча, что это ощущается даже сквозь подошву ботинок.

Далее поедем в Мёртвый лес. В советское время здесь была база для испытаний лунохода. Извержение 1975 года полностью уничтожило растительность. Лес оказался под толстым слоем пепла и лавы: травы и кустарники были выжжены дотла, а деревья остались торчать мёртвыми стволами из-под многометрового слоя вулканических отложений.

Вечером нас ждет барбекю.

Мертвый лес. ТолбачикМертвый лес. ТолбачикМертвый лес. Толбачик
9 день

Возвращение в город

Завтрак.

Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

Заселение в отель.

Отдых.

Возвращение в город
10 день

Халактырский пляж. Сёрфинг

Нас ждёт поездка на невероятный Халактырский пляж — берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км. Пройдёмся по чёрному песку вулканического происхождения, насладимся видом на завораживающие волны, подышим свежим морским воздухом, увидим величественные скалы.

Пикник у костра.

Сёрфинг. Длительность группового урока 3 часа.

Отметим завершение программы горячим глинтвейном!

Халактырский пляж. СёрфингХалактырский пляж. Сёрфинг
11 день

Возвращение домой

Завтрак

Выселение из отеля.

Трансфер в аэропорт (не включен).

Возвращение домой

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

В стоимость тура входит проживание в глэмпинге Tolbachik на 3 ночи или базе отдыха «Лесная».

Для проживания на оставшееся количество ночей мы тщательно отобрали предложения и рекомендуем отели «Лагуна» или «Спутник».

Проживание в этих отелях не включено в тур и оплачивается дополнительно. Стоимость — 45 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Лагуна»

7 ночей

Отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, терраса для загара с бассейном, ресторан и бар. В распоряжении гостей гидромассажная ванна. Работает экскурсионное бюро, а также предоставляются услуги консьержа. Стойка регистрации открыта круглосуточно, действует команда аниматоров.

Отель «Лагуна»

Отель «Спутник»

7 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник» находится в курортной зоне в п. Паратунка, знаменитой термальными источниками и кристально чистым воздухом. Отель предлагает своим гостям 65 уютных номера.

Все номера оборудованы по европейскому стандарту — с грамотно подобранной цветовой гаммой, изысканной мебелью и оснащением системой электронных ключей. Гостям предлагается отдых в сауне.

Отель «Спутник»

Глэмпинг «Tolbachik camp»

3 ночи

Это оазис посреди лавовой пустыни. Шесть комфортных, отапливаемых шатров, большая столовая с панорамными окнами, видом на вулканы и Мёртвый лес позволят насладится настоящей вулканической природой Камчатки в условиях абсолютного комфорта.

Глэмпинг «Tolbachik camp»Глэмпинг «Tolbachik camp»Глэмпинг «Tolbachik camp»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: 3 ночи в глэмпинге Tolbachik
  • Питание: завтрак + обед + 4 ужина
  • 3 вертолетные экскурсии
  • Экскурсионная программа
  • Трансфер аэропорт — город
  • Групповое снаряжение, треккинговые палки
  • Сёрфинг на Халактырском пляже
  • Дегустация камчатских крабов, морских ежей, красной икры, креветок
  • Работа 2-х гидов-инструкторов
  • Глинтвейн и шампанское по программе
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Проживание отеле Лагуна/Спутник — 45 000 руб. /чел. (необязательная дополнительная услуга)
  • Обратный трансфер в аэропорт Петропавловск-Камчатский
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Ветровка/Куртка. Водонепроницаемая ветровка либо куртка, желательно с мембраной Gore-tex. Куртка отводит влагу и быстро высохнет, если вы попадете под дождь.
  2. Тёплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Возьмите с собой кофту из флиса.
  3. Футболки. Возьмите с собой несколько сменных хлопковых и синтетических футболок.
  4. Штаны. Подойдут любые штаны из флиса либо мембранные штаны для походов. Если вы не планируете совершать восхождения на вулканы, то для обычных экскурсий достаточно спортивного костюма.
  5. Бейсболка/панама/шапка. Во время восхождений либо морской прогулки можно легко обгореть, поэтому обязателен головной убор. В сентябре рано утром и вечером бывает прохладно — необходима шапка.
  6. Перчатки. На многих экскурсиях и восхождениях требуются перчатки. Можно взять 2 пары (лёгкие и утеплённые).
  7. Удобные кроссовки. Подойдут на время обычных выездов и экскурсионных программ.
  8. Треккинговые ботинки. Ботинки с жёсткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные. Если вы планируете совершить восхождение, прогулки по камням и влажной скользкой почве требуют специальной обуви.
  9. Гетры (гамаши). Защищают ногу и ботинок от попадания в него мелких камней, песка и иногда воды (для туров, связанных с восхождениями).
  10. Термоноски. Очень пригодятся при пеших прогулках и восхождениях. Они отводят влагу и спасают от мозолей.
  11. Сидушка. Очень приятная мелочь. В любой момент можно присесть и отдохнуть.
  12. Небольшой рюкзак. На протяжении всего дня мы будем находиться в движении. Необходим рюкзак для личный вещей (вода, закуски, салфетки и т. д.).
  13. Солнцезащитное средство. Солнце на Камчатке активное зимой и летом. Поэтому защищать кожу придётся ежедневно. Берите с собой стик или спрей с высоким SPF (от 50+).
  14. Купальные плавки/купальник. Вас ждут баня, купание в термальных источниках и сёрфинг. Не забудьте купальные принадлежности.
  15. Дождевик. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  16. Термобельё. Подойдёт самое простое.
  17. Фляга для воды на 0.5-1л.
  18. Аптечка. У нашей команды всегда с собой аптечка с лекарствами на все случаи жизни, но вы должны с собой взять индивидуальные лекарства при хронических заболеваниях.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Каковы требования к физической подготовке участников тура?

Большинство экскурсий доступно для участников любого уровня физической подготовки. Для восхождения на вулкан Авача нужна серьёзная подготовка. Но при желании мы предлагаем альтернативу — разделиться на мини-группы и дойти вместе до середины вулкана, откуда тоже открывается живописный вид.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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