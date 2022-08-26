1 день

Встреча группы. Экскурсия в этно-деревню

Встреча группы с красной икрой и шампанским в аэропорту Елизово с 11.30 до 12.00 (в день старта программы). Рекомендованный рейс из Москвы SU 1730 в 16.45.

Обзорная экскурсия по городу и заселение в отель.

Экскурсия в этно-деревню"Коренные жители".

Отведаем камчатскую уху и лепёшки, приготовленные на костре. Для нас устроят представление с песнями, танцами и горловым пением — и все это на фоне озёр и вулканов. Сфотографируемся в национальных костюмах.

Посетим питомник ездовых собак живущих в этно-деревне (более 50 щенков).

Покормим местного медведя и сделаем красивые кадры.

Вечером возвращение в отель.

Длительность экскурсии 7 часов.