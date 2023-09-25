1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Приветственный ужин в рыбном ресторане

Мы встречаем Вас в аэропорту с рекомендованного рейса и едем заселяться в отель, расположенный в самом сердце города.

Трансфер с остальных рейсов за доп. плату.

По пути сделаем остановку у легендарного монумента с медведицей и медвежонком "Здесь начинается Россия"!

На фоне трёх величественных вулканов помощник повара накроет стол с закусками, чтобы прямо с трапа начать знакомство с кухней Камчатки: канапе из краба, ломтики дикого лосося и слабосоленая красная икра на свежем багете.

Конечно, с бокалом игристого (и стопкой крепкого для наших мужчин)!

Едем в город и заселяемся в наш отель, расположенный в живописном месте города с видом на Авачинскую бухту.

По нашей традиции Вас в номере будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в первом рыбном ресторане на Камчатке. Морская кухня, специализирующаяся исключительно на локальных морепродуктах.

Это заведение награждено Серебряной пальмовой ветвью 2023 и входит в топ-10 ресторанов Дальнего Востока 2022-2023 (по версии Where To Eat).

На аперитив нам подадут свежевыловленных морских ежей и императорских устриц. Эта крупная устрица выделяется среди других красивой раковиной изогнутой формы. Блюда подаются с бокалом игристого.

В качестве основного блюда нас ждет тихоокеанский осьминог, который отличается от привычных нам видов с теплых морей более плотным мясом. Подается с кремом из вяленых томатов и сопровождается белым вином сорта Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили, сливочного масла: идеальная пара к осьминогу!

Наслаждаемся!

На десерт нас ждет "жемчужина Камчатки" — шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости.

Блюдо сопровождается северным чаем с можжевельником и голубикой.

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Самое вкусное, красивое и душевное путешествие на Камчатку объявляется открытым!