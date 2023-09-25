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Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Приветственный ужин в рыбном ресторане
Мы встречаем Вас в аэропорту с рекомендованного рейса и едем заселяться в отель, расположенный в самом сердце города.
Трансфер с остальных рейсов за доп. плату.
По пути сделаем остановку у легендарного монумента с медведицей и медвежонком "Здесь начинается Россия"!
На фоне трёх величественных вулканов помощник повара накроет стол с закусками, чтобы прямо с трапа начать знакомство с кухней Камчатки: канапе из краба, ломтики дикого лосося и слабосоленая красная икра на свежем багете.
Конечно, с бокалом игристого (и стопкой крепкого для наших мужчин)!
Едем в город и заселяемся в наш отель, расположенный в живописном месте города с видом на Авачинскую бухту.
По нашей традиции Вас в номере будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в первом рыбном ресторане на Камчатке. Морская кухня, специализирующаяся исключительно на локальных морепродуктах.
Это заведение награждено Серебряной пальмовой ветвью 2023 и входит в топ-10 ресторанов Дальнего Востока 2022-2023 (по версии Where To Eat).
На аперитив нам подадут свежевыловленных морских ежей и императорских устриц. Эта крупная устрица выделяется среди других красивой раковиной изогнутой формы. Блюда подаются с бокалом игристого.
В качестве основного блюда нас ждет тихоокеанский осьминог, который отличается от привычных нам видов с теплых морей более плотным мясом. Подается с кремом из вяленых томатов и сопровождается белым вином сорта Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили, сливочного масла: идеальная пара к осьминогу!
Наслаждаемся!
На десерт нас ждет "жемчужина Камчатки" — шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости.
Блюдо сопровождается северным чаем с можжевельником и голубикой.
Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Самое вкусное, красивое и душевное путешествие на Камчатку объявляется открытым!
Петропавловск-Камчатский, «домашние» вулканы, морские гребешки, синекорый палтус и блюда из дичи
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на насыщенный день!
Едем знакомиться с Петропавловском-Камчатским — городом-портом. Наша прогулка займет час-полтора, и мы посмотрим самые красивые и выдающиеся места города.
Начнем наше знакомство с Мишенной сопки, куда мы поднимемся, чтобы посмотреть на Авачинскую бухту сверху.
Затем посетим Никольскую сопку, у подножия которой Витус Беринг основал портовое поселение, из которого позже вырос город Петропавловск-Камчатский.
Сейчас здесь расположен природно-исторический парк, и это одно из самых любимых мест горожан.
Затем мы прогуляемся по городу и выйдем на пляж Авачинской бухты. После прогулки пойдем в Вулканариум — интерактивный музей, с которого начнем знакомство с вулканами.
Мы посмотрим видео извержений, зайдем в лавовую пещеру, подержим в руках куски настоящей застывшей лавы и почувствуем землетрясение разной силы.
Побывав здесь, мы почувствуем все величие и мощь Камчатки!
На обед нас будут ждать в гастрономическом ресторане тихоокеанской кухни из редких локальных продуктов Камчатки. Шеф-повар ресторана в 2022 году стал лучшим шеф-поваром Камчатки по итогам Первого всероссийского гастрофестиваля "ПапоротнИКРАб".
Вначале нам подадут тар-тар из морского гребешка с имбирной заправкой. Идеальную винную пару к этому блюду составит бокал свежего и деликатного Гевюрцтраминера.
Вторым курсом мы попробуем синекорого палтуса, подкопченного на ольховых опилках.
А на десерт — «мухомор из тундры» со сметанной эспумой и карамелизированным ягелем.
После обеда мы поедем в современный интерактивный музей "Океанрыбфлота", крупнейших и старейших рыбопромышленных компаний не только полуострова, но и всей России.
Каждый из нас знаком с продукцией этой компании, вот уже 55 лет поставляющей к нам на столы рыбную продукцию.
Нам расскажут, как организован процесс промышленного вылова, какая рыба водится в акватории Камчатского полуострова, и дадут представления об основном оборудовании траулеров.
После музея отправляемся за город.
Мы поедем погулять в излюбленное место горожан для отдыха — на пляж в Малую Лагерную бухту.
После прогулки мы возвращаемся в город на ужин в камерный ресторан с открытой кухней, куда местные добывающие компании поставляют продукты напрямую. Автор концепции — Игорь Кацевич, обладатель специального приза «Ресторатор года. Открытие».
Здесь мы попробуем мясные блюда с акцентом на дичь. Вначале нам подадут тар-тар из оленины, на горячее - томлёные ребра лося в овощном соусе.
А на десерт — конфеты ручной работы от шеф-кондитера ресторана.
Что Вам больше по вкусу: вулканическая бомба, золото Камчатки или застывшая лава?
Вечером возвращаемся в наш отель и отдыхаем после насыщенного дня.
Завтра нас ждет день на корабле!
Выход в Тихий океан на корабле, морская рыбалка, обед с крабами и морским уловом, вечер в шатрах на берегу океана
Завтракаем в отеле и едем на пристань, где нас будет ждать белоснежная яхта.
Мы пройдем всю Авачинскую бухту и выйдем в открытый Тихий океан.
На борту нас будут ждать приветственные закуски и игристое. Поднимем бокалы за наше сегодняшнее приключение!
Наш путь пройдет мимо знаменитых скал "Три брата", которые Вы, скорее всего, увидели из окна самолета при посадке.
Дойдя до острова Старичков, мы увидим тысячи птиц, которые гнездятся на нем. Это огромная скала, вырастающая прямо из воды, ставшая для них своим домом.
В этих местах высока вероятность встретить косаток, что только добавляет азарта нашему путешествию.
Недалеко от острова Старичков мы встанем на морскую рыбалку.
Здесь мы возьмем удочки, а помощник капитана проведет для нас мастер-класс и короткий инструктаж.
Ловить рыбу будем на спиннинг и доставать ее с глубины до 30 метров.
Разнообразие рыбы здесь огромное, ловить есть что: камбалу, палтуса, окуня, треску, навагу!
А после вчерашней экскурсии в "Океанрыбфлоте" Вы и сами будете разбираться, чем камбала отличается от палтуса.
Все, что поймаем, будем готовить на борту корабля!
На палубе есть кухня и гриль, а капитан расскажет все тонкости разделки и приготовления рыбы.
Будьте готовы, что чайки будут виться над нами и пытаться догнать, чтобы ухватить заветный кусочек рыбы прямо из рук.
Также мы поставим вариться в соленой морской воде крабов, которых предварительно заберем у рыбаков еще утром, при выходе из порта.
После приготовления накрываем стол: морская трапеза на палубе корабля в Тихом океане под шум волн и чаек!
На обратном пути любуемся видами полуострова, наблюдаем за большими судами и делимся впечатлениями. Горячий чай, ароматный кофе и крепкие настойки на диких ягодах будут на борту!
Вечером прибываем в порт и едем на Халактырский пляж в наш новый отель.
Мы заселяемся в шатры прямо на берегу океана! Здесь все предусмотрено для нашего удобства — современные удобные кровати, теплые пледы и одеяла.
Для нас подготовят баню с чаном горячей воды под открытым небом, чтобы можно было погреться и расслабиться после морского путешествия, пока идут приготовления к ужину.
Вечером собираемся все вместе на морской барбекю-ужин! Шеф-повар запечет на углях рыбу, картофель и подаст к столу клешни краба.
Хорошим дополнением к нашему ужину станет пиво из местной пивоварни "Авачинская", которая является крупнейшей на Камчатке!
Нам поставят к ужину солидный запас пенного, чтобы каждый смог попробовать несколько сортов дальневосточного пива.
Ужинаем, общаемся и рассказываем друг другу о приключениях из своих путешествий.
Незабываемый уютный вечер на берегу океана в компании гурманов-путешественников!
Халактырский пляж, оленина на обед, рыбный рынок, спа-отель с термальным бассейном
Сегодня утром у Вас, возможно, будет один из самых красивых рассветов в жизни на краю земли!
После завтрака можно будет не спеша прогуляться по вулканическому песку Халактырского пляжа. После отлива можно будет найти переливающиеся перламутром ракушки, морские звезды и морскую капусту.
И можно даже искупаться в океане, но это для самых смелых! Вода очень холодная: в самые жарки дни прогревается до 15 градусов.
А вот полежать на песке, который в солнечную погоду сильно прогревается, — одно удовольствие!
На обед нас будут ждать в местном ресторане.
Нам подадут ароматный суп из камчатских белых грибов, сочную оленину в сопровождении насыщенного красного вина и чай на травах с дикими ягодами.
После обеда мы выезжаем из нашего комплекса.
По дороге мы заедем на камчатский рыбный рынок. На его прилавках - самый большой выбор рыбы и морепродуктов на всем полуострове.
Каждый день на рынок привозят свежий улов из Тихого океана, рек и озер. Рыба продается свежей, копченой, соленой, вяленой, консервированной. Здесь же можно все попробовать! Например, ароматную юколу — местную рыбку, сушеную по традиционному рецепту коренных народов Камчатки.
Затем мы переезжаем в поселок Паратунка и заселяемся в один из лучших отелей на Камчатке, где останавливался в том числе президент.
Сегодня у Вас будет время, чтобы искупаться в бассейне с термальной водой, погулять по парку или сходить к озеру на территории отеля, а также просто отдохнуть в номере.
Завтра мы едем в Малую Долину гейзеров, и наша встреча будет рано утром.
Джип-тур к подножию Мутновского вулкана, Малая долина гейзеров, пикник с видом на вулканы и сахалинские гребешки на ужин
Сегодня неспешно завтракаем в нашем спа-отеле и отправляемся в одно из самых красивых мест Камчатки — к подножию Мутновского вулкана!
Мы выезжаем из города на автомобилях повышенной проходимости с проводником, который будет с нами в нашем путешествии. Наша первая остановка — на Вилючинском перевале.
Здесь находится смотровая площадка с видом на высокий Вилючинский вулкан. Он очень красивый, правильной конической формы.
Когда смотришь на виды вокруг, можно представить, какой планета была до нас. Невероятное ощущение!
Дальше едем к подножию Мутновского вулкана, где остановимся недалеко от геотермальной электростанции (одной из пяти в России!).
Наши помощники останутся, чтобы подготовить обед, а мы с проводником собираемся для пешей прогулки.
Идем в малую долину гейзеров к геотермальным источникам! Наша прогулка займет около часа в одну сторону. Дорога несложная и подходит абсолютно любому путешественнику.
Мы увидим фантастическое зрелище от клубящегося пара и ярких красок окружающего ландшафта.
И гейзеры, и фумаролы — это, лишь, малая часть сюрреалистических пейзажей которые ждут здесь. Волшебное место!
Гуляем, смотрим, фотографируемся и возвращаемся к нашему автомобилю.
Здесь нас ждет пикник на природе: запеченные стейки красной рыбы, тарталетки с красной икрой, слабосоленая и копченая рыбка.
Стол накрыт прямо на свежем воздухе, вокруг красивые виды камчатской природы и нетронутые сопки.
Вечером возвращаемся в наш спа-отель и немного отдыхаем после насыщенной поездки.
Ужинаем сегодня в атмосферном ресторане авторской кухни с видом на сопки, который стал лучшим на Камчатке по версии Where To Eat. Он находится на территории отеля, и до него близко идти, что особенно актуально после сегодняшнего дня.
На аперитив нам подадут салат с камчатским крабом и хрустящими баклажанами в сопровождении бокала минерального просекко.
Вторым курсом нам подадут большие сахалинские гребешки, запеченные в печи хоспер, с жареным папоротником с кедровыми орешками и бокалом гармоничного вина сорта Совиньон Блан из французского региона Лангедок-Руссильон.
В завершении обеда мы попробуем тарт Юдзу с меренгой. Наслаждаемся!
Ужинаем, обмениваемся впечатлениями и делимся планами и маршрутами будущих путешествий!
Завтрак, время на спа, самолет домой
Сегодня после завтрака у Вас будет время, чтобы отдохнуть и искупаться в термальных источниках, и затем мы поедем в аэропорт.
Мы проводим Вас на рекомендованный рейс (трансфер на остальные рейсы за доп. плату).
Счастливых и полных новых впечатлений! До скорой встречи!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и глэмпинге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|25-30 июня
|202 000
|228 000
|23-28 июля, 10-15 августа, 23-28 августа, 10-15 сентября
|208 000
|234 000
Варианты проживания
Отель «Арсеньев»
Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском, в 2,4 км от Авачи. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель расположен в 2,5 км от Моховой и Высокого, а также в 3,7 км от Сероглазки. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Гейзер»
Отель «Гейзер» расположен в деловом районе Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В номерах в вашем распоряжении холодильник и телевизор с кабельными каналами.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости, а также перекусить в баре отеля. Продуктовый магазин находится в 10 минутах езды.
Спа-отель «Лагуна»
Трехзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Спутник»
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Глэмпинг «Шикша»
Глэмпинг «Шикша» находится на берегу Тихого океана, вдали от города, в окружении уникальной, нетронутой красоты природы.
В нашем лагере 10 шатров, построенных в форме полусферы с большим панорамным окном. Каждый шатёр стоит на деревянном настиле с дополнительной площадью вокруг, чтобы у вас было удобное место загорать, заниматься йогой и созерцать окружающую красоту. Около каждой террасы оборудована зона для барбекю с мангалом и мебелью.
Внутри – стильный дизайнерский интерьер, воздушные одеяла и подушки, газовый обогреватель с автоматическим режимом отключения.
У нас есть шатры с двуспальной кроватью и с двумя односпальными. Шатры рассчитаны на двух взрослых, но мы можем организовать дополнительное спальное место для ребёнка.
Туалеты и душ расположены в отдельном блоке, буквально в 50 метрах от шатров. Всё оборудовано и оформлено максимально комфортно – с хорошей сантехникой и отличным напором горячей воды.
Глэмпинг «Панорама»
2 уникальных жилых модуля, каждый со своей террасой, костровой, мангальной зоной и отдельной купелью у каждого модуля. Душевая и санузел, кухонная зона.
Напротив большого панорамного окна с видом на Тихий океан располагается двуспальная кровать. Отдельное скрытое третье спальное место.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с высоким рейтингом в Петропавловске-Камчатском, в больших шатрах на берегу Тихого океана и в п. Паратунке в спа-отеле с термальными источниками
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины в лучших ресторанах региона с шеф-поварами года в разных номинациях с винным сопровождением)
- Все завтраки в отелях
- Встреча и проводы в аэропорт с рекомендованных рейсов/на рекомендованные рейсы
- Приветственный фуршет в первый день тура по прилете
- Все экскурсии с местными гидами (Петропавловск-Камчатский, Вулканариум, Океанрыбфлот, Дачные источники и подножие Мутновского вулкана)
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Морская прогулка на яхте с выходом в открытый океан и рыбалкой
- Джип-тур в малую Долину гейзеров
- Барбекю-ужин с дегустацией камчатского пива на берегу Тихого океана
- Баня на берегу Тихого океана с купелью
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса
- Подарки всем участникам тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Встреча в аэропорту в первый день тура с других рейсов, кроме рекомендованных - 2000 руб. за авто до человек
- Трансфер в аэропорт в день окончания тура на другие рейсы, кроме рекомендованных - 4000 руб. за авто до 3 человек
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
На каких рейсах лучше лететь?
Рекомендуемые рейсы:
- туда: Москва-Петропавловск-Камчатский, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1734 19:50-13:10.
- обратно: Петропавловск-Камчатский-Москва, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1735 16:00-15:50.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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