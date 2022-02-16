Сквозь часовые пояса, со всех уголков планеты, на зимнюю Камчатку летят тысячи туристов, чтобы вживую увидеть «горячую» землю и десятки вулканов под снегом, почувствовать мощь ледяного океана, погреться в термальных источниках и прикоснуться к дикой, спящей под снегом, природе края.
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Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту, трансфер в гостевой дом/отель.
Заселение, обед.
Свободное время, ужин и отдых.
Авачинский перевал
Завтрак.
Снегоходная экскурсия на Авачинский перевал.
Он расположен между двумя действующими вулканами — Авачинским (2741 м) и Корякским (3456 м).
Мы доберемся туда на снегоходе с пассажирской нартой и, если позволит погода и у вас будет желание, мы поднимемся на экструзию Верблюд, расположенную между исполинами.
Оттуда открывается потрясающий вид на Авачинский и Корякский вулканы, как на ладони видны города Петропавловск-Камчатский и Елизово.
После спуска нас ждет вкусный ланч.
Возвращение в город.
Ужин и отдых.
Мыс Маячный - побережье Тихого океана
После завтрака — трансфер до места стоянки снегоходов.
По пути мы увидим изрезанное маленькими бухтами побережье, а также сделаем остановку на смотровой площадке, откуда открывается вид на памятник природы Три брата и Вилючинский вулкан.
После смотровой площадки мы доберемся до следующей достопримечательности — Петропавловского маяка.
Его называют дедушкой маяков на Дальнем Востоке России, ведь построен он был в первой половине XIX века и действует до сих пор.
Маяк расположен на мысе, который обрывается отвесной скалой.
Пообедав с видом на бескрайние просторы Тихого океана, мы отправимся в обратный путь по уже знакомому маршруту.
Ужин и отдых в гостевом доме/в отеле.
Запасной / свободный день
Завтрак.
Запасной / свободный день.
Выбор дополнительной активности.
Ужин и отдых.
Вертолетная экскурсия
Завтрак.
Трансфер до места стоянки вертолета.
Сегодня вас ждет незабываемое путешествие на вертолете.
С высоты вы увидите горный массив Вачкажец, его высочайшую точку — конусообразную вершину по форме напоминающую вулкан (1556 м).
Возвращение в город, свободное время, ужин.
Этно-экскурсия и катание на собачьих упряжках
После завтрака в гостевом доме — трансфер в этнодеревню.
Вы познакомитесь с культурой коренных народов Камчатки — послушаете горловое пение, посмотрите на ритмичные танцы, узнаете о традициях и обычаях коренных народов полуострова.
А также познакомитесь с ездовыми собаками и даже прокатитесь в упряжке в качестве пассажира или сможете вести упряжку самостоятельно.
Любителям животных за собак переживать не стоит — эти породы созданы для бега. Как только хозяева начинают готовить сани, десятки снежных псов всеми силами привлекают к себе внимание, чтобы в упряжку взяли именно их.
Ужин и отдых в гостевом доме.
Трансфер в аэропорт
Завтрак.
Трансфер в аэропорт с остановкой на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостевом доме «Granin House» или «Bay House» или в загородном отеле.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15–20 мин, так же как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы — красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Гостевой дом «Granin House»
Granin House — это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский. Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края — видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
За долгие годы работы мы сумели подобрать команду людей, которые знают толк в сервисе и гостеприимстве, они влюблены в Камчатский край и помогут вам познать эти чувства. Каждый гость окружен заботой и вниманием, чтобы чувствовать себя как дома.
В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.
Загородный отель
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы по программе
- Проживание: двухместное размещение в номере twin/double
- Питание, указанное в программе тура: завтраки и ужиныобед в день прилётаперекусы на маршрутах
- Завтраки и ужины
- Обед в день прилёта
- Перекусы на маршрутах
- Сопровождение гидами
- Использование снегоходов и вертолета по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Программы в свободные дни: экскурсия в музей Вулканариум (1 час) - от 1 200 руб. /чел. фрирайд со снегоходными забросками (1 день) - от 20 000 руб. /чел
- Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) - от 1 200 руб. /чел
- Фрирайд со снегоходными забросками (1 день) - от 20 000 руб. /чел
- Билеты в термальные бассейны и на подъемники
- Аренда снаряжения для катания (лыжи, сноуборды)
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
- Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветро/влагозащитный костюм;
- теплая/непромокаемая обувь;
- варежки/перчатки;
- шапка/бафф;
- флис и термобелье;
- маска/очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая нужна страховка?
Мы рекомендуем оформлять страховой полис от несчастного случая с покрытием возможного ЧС в зонах, неподготовленных для катания на лыжах или сноуборде (фрирайд), а также компенсацией транспортных расходов.
ОМС работает, как правило, в плановом лечении, но не сможет оплатить реабилитацию, курс физиотерапии, массаж и ЛФК в случае травмы.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие можно выбрать дополнительные активности в свободные дни?
В свободные дни по желанию и за доп. плату вы можете заказать дополнительные активности:
Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) — от 1 200 руб. /чел.
Посещение Музея вулканов, где посетители смогут увидеть извержения вулканов, побывать в лавовой пещере и прикоснуться к многовековым камням.
Фрирайд со снегоходными забросками (1 день) — от 20 000 руб. /чел.
Доставка райдеров в район катания и заброска к месту начала спуска осуществляется снегоходами с использованием пассажирских нарт. Хорошая возможность не только покататься, но и полюбоваться пейзажами. Районы катания: Вилючинский перевал, Авачинский перевал, сопка Бархатная.
Ограничения по участию в туре
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:
- Возраст участников — до 50 лет;
- Физическая подготовка — начальная, средняя;
- Состояние здоровья — хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим прогулкам.
А можно приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля.
В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта.
Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.
Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже.
В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение, питание, трансферы и наше сопровождение.
Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте.
Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки.
Сколько времени планировать на просмотр города Петропавловска-Камчатского?
Петропавловск-Камчатский — небольшой город. Вы можете самостоятельно пройтись по его историческому центру или взять трехчасовую экскурсию. Это можно осуществить прямо в день приезда (насчет экскурсии надо договариваться заранее).
На сопке Мишенная можно встретить закат или проводить рассвет — оттуда открывается прекрасный вид. А добраться — пешком с остановки 5 км или на такси.
Это вписывается даже в формат дней, уже занятых программой (но не всегда). Выделять дополнительный день для этого не надо.
Какие условия тура нужно учитывать?
Очередность дней программы может меняться.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Нерезидентам РФ необходима доплата (оформление документов, англоговорящий гид и т. д.).
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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