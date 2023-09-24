В начале осени к уникальной природе добавляется буйство красок: зелёный сменяется желтым, перекрашивается в красный, а мягкий ковер лесотундры ещё хранит тепло солнечных лучей. В реки и озера заходит рыба на нерест, и медведи активно выходят на рыбалку. Вы увидите косаток и сивучей во время двухдневного морского круиза на большом парусном катамаране.
А также посетите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Долину гейзеров и живописное озеро Толмачева, погуляете по вулканическим пескам побережья Тихого океана и, конечно, совершите восхождение на активный вулкан!
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку и Халактырский пляж
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту и трансфер в гостевой дом/шале.
После заселения в номера вас ждут обед, обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж.
Вы познакомитесь с историей столицы Камчатского края, посетите знаковые места и узнаете об открытии этих мест казачеством и во время Камчатских экспедиций Витуса Беринга.
Халактырский пляж — это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловска-Камчатского. Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.
Ужин, отдых в гостевом доме/шале.
Морское путешествие на парусном катамаране
Завтрак в гостевом доме/шале, трансфер в морской порт, заселение на парусный катамаран Kosatka, где вы познакомитесь с экипажем.
Сегодня вас ждет переход в бухту Русскую, который занимает около 6 часов.
Смотрите в оба! Ведь прямо по курсу могут быть косатки и киты!
К вечеру вы войдете в воды бухты, протяженность которой около 8 км.
Здесь катамаран встанет на причал у судна под названием «Уда».
Обед и ужин пройдут на борту катамарана.
Каякинг и наблюдение за морскими млекопитающими
Утро в бухте Русской начнется с завтрака, а далее вас ждет морской каякинг (при хорошей погоде).
Наши гиды расскажут основы этой активности и обеспечат безопасность во время прогулки.
Если повезет, вы увидите пятнистых тюленей, которые с июня часто отдыхают на отмелях в бухте.
После обеда на борту катамарана вы посетите мыс Кекурный, где располагается круглогодичное лежбище морских львов (сивучей) и будете держать курс на город.
Ужин и ночь в городе в гостевом доме/шале.
Восхождение на активный вулкан
Завтрак в гостевом доме/шале.
Сегодня вас ждет несложное восхождение на один из активных вулканов.
Прибыв к подножию вулкана на джипах, вы послушаете инструктаж от гидов и начнем восхождение.
После спуска вы пообедаете и отправитесь в обратный путь.
Ужин, отдых в гостевом доме/шале.
Свободный/запасной день на случай непогоды
Завтрак.
Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.
В этот день возможны дополнительные экскурсии.
Ужин и ночь в гостевом доме/шале.
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров
Завтрак в гостевом доме/шале.
Перелет до Долины гейзеров занимает примерно час.
По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из иллюминаторов вертолета.
По Долине гейзеров мы будем передвигаться в сопровождении опытного экскурсовода по специальным настильным тропам, которые защищают заповедную землю от вытаптывания.
Вы увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.
Кстати, камчатские бурые медведи также частые гости Долины гейзеров и к людям они проявляют только любопытство.
На вертолете мы перелетим в кальдеру вулкана Узон.
Экскурсия проходит по Восточному термальному полю, где вы сможете полюбоваться различными термопроявлениями и завораживающими лунными пейзажами.
На обратном пути нас ждет ланч и купание в горячих термальных источниках в кластере Налычево природного парка «Вулканы Камчатки».
Температура воды в природных ваннах достигает 40–45°C.
Возвращение на вертодром и в гостевой дом/шале.
Ужин
Перелет на озеро Толмачева
После завтрака вы отправитесь на вертодром, откуда возьмете курс на озеро Толмачева.
По пути вас ожидают посадка возле реки и рыбалка.
По прилете на озеро вы разместитесь в уютных домиках и пообедаете.
Надеемся, что закат на озере будет лучшим в вашей жизни, и при хорошей погоде вы насладитесь им во время прогулки на каяках.
Ужин и ночь пройдут в уютном домике на берегу озера.
Каякинг на озере
После завтрака вас ждет каякинг по акватории озера Толмачева.
Если повезет, мы увидим на берегах тундры, обрамляющей озеро, диких бурых медведей.
После обеда — возвращение в город на джипах.
Ужин в гостевом доме/шале.
Свободный/запасной день на случай непогоды
Завтрак.
Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.
В этот день возможны дополнительные экскурсии.
Ужин и ночь в гостевом доме/шале.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостевом доме/шале.
Трансфер в аэропорт с остановкой на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в гостевом доме «Bay House» или загородном отеле (вариант размещения определяется организатором тура), а также ночевки в каютах на катамаране и домиках на озере Толмачева.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Гостевой дом расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Загородный отель
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
Парусный катамаран «Косатка»
Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.
В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.
Домики на озере Толмачева
На территории 2 домика, в каждом из которых по 2 комнаты.
Комнаты — 5 м² с большим панорамным окном во всю стену, рассчитаны на 2-3 человека.
В комнате расположена двухъярусная кровать: нижний ярус — полутороспальный, верхний — односпальный.
Между комнатами на входе есть коридор-прихожая, где можно будет разместить сумки и личные вещи, верхнюю одежду и обувь.
В каждой комнате и прихожей находится по одному электрическому конвектору для отопления и сушки вещей.
Также в домах есть автономное электричество, розетки и освещение.
На территории есть кухня и столовая — площадь 40 м², общая зона и кухня, камин на дровах, телевизор и wi-fi, туалет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы согласно программе
- Работа гидов на маршрутах, координаторов, экскурсоводов
- Проживание: двухместное размещение в гостевом доме или шале/на катамаране
- Питание: завтраки и ужины в гостевом доме/шалеобед в первый деньобеды на маршрутахзавтраки, обеды и ужины на катамаране
- Завтраки и ужины в гостевом доме/шале
- Обед в первый день
- Обеды на маршрутах
- Завтраки, обеды и ужины на катамаране
- Фрахт джипов и катамарана
- Морской круиз в составе сборной группы
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров в составе сборной группы
- Вертолетная экскурсия к озеру Толмачева
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды в свободные дни
- Активности в свободные дни
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
- Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
- Обувь:
- Для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые треккинговые ботинки (лучше со стельками «Gore-Tex» и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.
- Верхняя одежда:
- Непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны;
- теплый головной убор и перчатки;
- теплый свитер и нательное белье (желательно термо-белье).
- Рюкзак:
- Для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.
- Личные вещи:
- Солнцезащитные очки;
- гигиеническая губная помада;
- средство для защиты от солнечных ожогов;
- рукавицы или перчатки для треккингов и восхождений;
- емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- панама или кепка + спортивная шапка;
- купальные принадлежности;
- фонарик с запасными батарейками;
- средство от насекомых;
- фото и/или видеоаппаратура.
- Документы:
- Паспорт;
- авиабилет;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении, если с вами летит ребёнок.
Информация для иностранных туристов
Для участия в туре необходимо:
- оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
- англоговорящий сопровождающий и гид;
- другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Доплата:
- для англоговорящих иностранных граждан — 25 000 руб. /чел.;
- для граждан Китая — 40 000 руб. /чел.;
- для русскоговорящих иностранных граждан — 3 000 руб. /чел.;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие меры личной безопасности?
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.
Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
- препараты от укачивания в транспорте и на воде;
- болеутоляющие средства;
- средства от сердечнососудистых заболеваний;
- желудочные средства;
- перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
- средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
- солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Какие правила безопасности на активных маршрутах?
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
- Будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
- не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
- соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
- без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
- внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
- Поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
- идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
- помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
- не курите во время движения;
- при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
- при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
- самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
- Не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
- переправу вброд осуществляйте только в обуви;
- при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
- при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки.
При встречи с медведем:
- В большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
- не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
- рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
- чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
- если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
- от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
- особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
- если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
- В горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
- подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
- не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
- если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Мы всегда рекомендуем её оформлять на все наши программы. Страховка для активных видов отдыха – треккинг на высоту не выше 2500 метров, яхтинг, каякинг/серфинг (у разных страховых компаний разные названия, не у всех есть последнее).
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие правила безопасности при купании в горячих источниках?
- Не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
- не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
- не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках;
- не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду;
- не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
- при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Дополнительными затратами могут быть: алкоголь, обеды в свободные дни программы, икра, рыба для личного употребления и с собой в качестве гостинцев. Также вам захочется, скорее всего, приобрести сувениры себе и близким.
Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля.
В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс. Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.
Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
А можно приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
Можно ли все то же самое, но не на джипе, а на городской машине?
Специфика Камчатки состоит в том, что все самое интересное и красивое находится далеко за бездорожьем. 80 км на карте в реальности может преодолеть далеко не каждый опытный водитель и не всякая подготовленная машина.
Здесь только часть пути пролегает по дороге, остальное – это точное понимание направления, уверенное использование возможностей своей техники, знание мельчайших нюансов и изменений на сегодняшний день: снежник над рекой может оттаять, например, за один день.
Опытный гид-водитель обратит внимание на маленькую новую трещинку в нем, а новичок на этой дороге – нет и провалится. А по пути нужно преодолевать и снежники, резкие подъемы и спуски, русла сухих речек и броды, проезжать по глубокой колее.
Часто и подготовленным для таких препятствий машинам нужна дополнительная помощь – выручает лебедка, лопата и владение ситуацией.
Поэтому на простой городской машине вы можете ездить просто по городу и на Халактырский пляж летом, если туда отгрейдировали дорогу. Во все джип-туры нужна подготовленная техника и опытный водитель.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность дней программы может меняться.
Есть ли на Камчатке комары, мошка и клещи?
Сезон комаров и мошки на Камчатке начинается в июне и длится примерно до конца июля. В августе насекомые также есть, но их становится гораздо меньше, чем в начале сезона. В сентябре практически не досаждают.
В основном, насекомые наиболее активны вблизи рек и озёр. Высоко в горах, при восхождении или во время морских прогулок их практически нет, т. к. ветер делает своё дело.
В Петропавловске-Камчатском и Елизове ситуация с комарами, мошками, слепнями и пр. спокойнее, чем в других районах.
Большая часть комаров обитает в центральной части Камчатки, также там может попасться и клещ (эти виды насекомых завозные, не являются эндемиками полуострова).
- спреи линейки Gardex;
- репеллентно-инсектицидная линейка средств Дэта;
- москитные сетки (актуальны для многодневных походов).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я осталась в восторге от данной поездки и тура Космическая Камчатка. Яркие впечатления, дикая красивейшая природа, вулканы, гейзеры, вертолеты, наблюдать за животными в естественной среде обитания, три дня в Тихом океане без сотовой связи, достойный сервис Камчатки фрирайд - ребята держат высокую планку - молодцы, роскошная погода - четкое попадание в то, что я хотела.