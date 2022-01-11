Зимнее знакомство с Камчаткой

Камчатка зимой, пожалуй, интересна вдвойне. Верхушки гор, покрытые снегом, вулканы, гейзеры

5
3 отзыва

Камчатка зимой, пожалуй, интересна вдвойне. Верхушки гор, покрытые снегом, вулканы, гейзеры и берег Тихого океана. Узнайте об этом месте еще больше, окунувшись в загадочный быт и традиции коренных народов Камчатки.

Тур проводится в любой день под запрос для групп от трех человек.

Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день
Аэропорт – Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту.

Трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

Обед и ужин в этот день самостоятельно.

2 день
Экскурсии по городу и побережье Тихого океана

Второй день посвящён экскурсиям по г. Петропавловску-Камчатскому, знакомству с достопримечательностями города и посещению краеведческого музея, где Вы узнаете много интересного о Камчатке.

Затем Вы побываете на смотровой площадке, где откроются красивейшие виды на город, на Авачинскую бухту и «домашние» вулканы.

Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана.

Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по его бесконечно длинному берегу.

Нагулявшись и зарядившись энергией океана переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещение на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.

3 день
К подножиям Авачинского и Корякского вулканов

Утром отправляемся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы и даже покататься на их склонах.

С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан, и вся красота величественно возвышающихся вулканов.

У подножия вулканов Вас ожидает небольшой перекус и по желанию – восхождение на гору Верблюд.

Вдоволь накатавшись и надышавшись морозным горным воздухом, вечером возвращаемся в Паратунку.

Купание в термальном бассейне.

4 день
Снегоходная экскурсия к вулкану Вилючинскому. Вилючинский водопад. Дикие горячие источники

Снегоходная экскурсия к вулкану Вилючинскому, где у самого его подножия расположился 40-метровый водопад.

С подножия вулкана открываются красивейшие виды на окрестные горы и долины.

На обратном пути заезжаем на дикие горячие источники, где можно погреться и искупаться.

Возвращение на базу отдыха в Паратунке.

Купание в термальном бассейне.

При тяжелой снежной обстановке, экскурсия к Вилючинскому вулкану заменяется на экскурсию к мысу Вертикальному и скалам Три Брата.

5 день
Горнолыжный комплекс «Гора Морозная»

Сегодня отправляемся к горнолыжному комплексу «Гора Морозная», где предстоит катание на горных лыжах или сноуборде.

Горнолыжный центр «Гора Морозная» расположен в 7 км от города Е́лизово.

Здесь тренируются участники сборной России по горнолыжному спорту, а также приезжают покататься любители.

Популярность горнолыжного центра на горе Морозной объясняется хорошим качеством трасс и разнообразием уровней сложностей спуска.

Общая протяженность спусков – 5 050 м.

Вечером возвращение в Паратунку, термальный бассейн.

Возможны альтернативные экскурсии за дополнительную плату:

  • морская прогулка на теплоходе по Авачинской бухте;
  • вертолетная экскурсия "Кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинские горячие источники".
6 день
Катание на собачьих упряжках. Прогулка по берегу Тихого океана

В этот день вас ждёт экскурсия по питомнику камчатских ездовых собак, рассказ о ездовых видах спорта, о жизни питомцев.

У вас будет возможность почувствовать себя истинным каюром: после обучения технике управления упряжкой и ознакомления с маршрутом, вы в сопровождении снегохода сможете самостоятельно пройти трассу на упряжке.

После этого Вас ожидает тёплый прием в национальном жилище с рассказами о народах севера, их традициях, быте, выставка национальных сувениров, фотосессия в национальной одежде и торжественное вручение удостоверений каюра.

Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана.

Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по  бесконечно длинному берегу.

Нагулявшись и зарядившись энергией океана, вечером едем в гостиницу в Петропавловске-Камчатском.

Ужин в этот день самостоятельно.

7 день
Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. 

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 2 ночи
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 4 ночи
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Питание в городе (обеды и ужины), обед на горнолыжной базе
  • Доплата за одноместное размещение – 24 000 рублей
  • Страховка
  • Аренда горнолыжного снаряжения, оплата подъемников
  • Спиртные напитки
  • Морская прогулка на теплоходе по Авачинской бухте (~ 5 000 руб/чел)
  • Вертолетная экскурсия "Кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинские горячие источники" (~ 30 000 руб)
  • Авиабилеты до места начала тура и обратно
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1) утеплённые куртка и штаны (это может быть пуховая куртка, горнолыжный костюм и прочая зимняя экипировка с расчётом на температуру воздуха в горных районах в январе- феврале до (-35°С), в марте- апреле до (-25°С));

2) теплое термобельё;

3) толстовка, теплый свитер или флисовая кофта;

4) тёплые шапка и шарф или балаклава;

5) тёплые перчатки или варежки (минимум 2 пары);

6) тёплые носки (минимум 2 пары);

7) высокие, тёплые и непромокаемые ботинки (или сапоги);

8) гамаши (желательно, но необязательно);

9) сменная одежда и обувь;

10) купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце);

11) солнечные очки или горнолыжная маска;

12) солнцезащитный крем, средство от обветривания кожи, гигиеническая губная помада;

13) личная аптечка;

14) предметы личной гигиены;

15) небольшой рюкзак для личных вещей.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Скидки детям до 14 лет – 10%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
11 янв 2022
Поездка прошла отлично. Даже несмотря на то, что вертолетная экскурсия не состоялась - заместо нее удалось пролететь на легкомоторной Мессне над вулканами к северу от Петропавловска.
Г
12 янв 2021
Общее впечатление о туре положительное. Инструкторы Олег и Иван. Толковые. Знают своё дело. Если поедем ещё, поехали бы с ними.
Координаторы и работа офиса нареканий не вызвала.
Порекомендуем, но только адекватным друзьям. Волшебным, нежным и неадекватным там вообще делать нечего. Тем, кто пять нейлоновых носков натягивает и думает, что выживет на морозе с ветром в городской обуви, надо топать в магазин и брать обувь для зимней рыбалки на два размера больше, шерстяные носки настоящие, рукавицы не продуваемые, свитер вязанный из натуральной шерсти, куртку типа Аляска пуховую с капюшоном и полноценные очки для горнолыжного спорта на половину лица.
Сам маршрут, проживание и питание соответствовали нашим ожиданиям.
Спасибо!
М
9 янв 2021
Восторг! Организация, гиды и внимание очень понравилось как и сама Камчатка

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