Тур проводится в любой день под запрос для групп от трех человек.

Камчатка зимой, пожалуй, интересна вдвойне. Верхушки гор, покрытые снегом, вулканы, гейзеры и берег Тихого океана. Узнайте об этом месте еще больше, окунувшись в загадочный быт и традиции коренных народов Камчатки.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Программа тура по дням

1 день Аэропорт – Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в гостинице. В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

2 день Экскурсии по городу и побережье Тихого океана

Второй день посвящён экскурсиям по г. Петропавловску-Камчатскому, знакомству с достопримечательностями города и посещению краеведческого музея, где Вы узнаете много интересного о Камчатке. Затем Вы побываете на смотровой площадке, где откроются красивейшие виды на город, на Авачинскую бухту и «домашние» вулканы. Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана. Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по его бесконечно длинному берегу. Нагулявшись и зарядившись энергией океана переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещение на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.

3 день К подножиям Авачинского и Корякского вулканов

Утром отправляемся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы и даже покататься на их склонах. С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан, и вся красота величественно возвышающихся вулканов. У подножия вулканов Вас ожидает небольшой перекус и по желанию – восхождение на гору Верблюд. Вдоволь накатавшись и надышавшись морозным горным воздухом, вечером возвращаемся в Паратунку. Купание в термальном бассейне.

4 день Снегоходная экскурсия к вулкану Вилючинскому. Вилючинский водопад. Дикие горячие источники

Снегоходная экскурсия к вулкану Вилючинскому, где у самого его подножия расположился 40-метровый водопад. С подножия вулкана открываются красивейшие виды на окрестные горы и долины. На обратном пути заезжаем на дикие горячие источники, где можно погреться и искупаться. Возвращение на базу отдыха в Паратунке. Купание в термальном бассейне. При тяжелой снежной обстановке, экскурсия к Вилючинскому вулкану заменяется на экскурсию к мысу Вертикальному и скалам Три Брата.

5 день Горнолыжный комплекс «Гора Морозная»

Сегодня отправляемся к горнолыжному комплексу «Гора Морозная», где предстоит катание на горных лыжах или сноуборде. Горнолыжный центр «Гора Морозная» расположен в 7 км от города Е́лизово. Здесь тренируются участники сборной России по горнолыжному спорту, а также приезжают покататься любители. Популярность горнолыжного центра на горе Морозной объясняется хорошим качеством трасс и разнообразием уровней сложностей спуска. Общая протяженность спусков – 5 050 м. Вечером возвращение в Паратунку, термальный бассейн. Возможны альтернативные экскурсии за дополнительную плату: морская прогулка на теплоходе по Авачинской бухте;

вертолетная экскурсия "Кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинские горячие источники".

6 день Катание на собачьих упряжках. Прогулка по берегу Тихого океана

В этот день вас ждёт экскурсия по питомнику камчатских ездовых собак, рассказ о ездовых видах спорта, о жизни питомцев. У вас будет возможность почувствовать себя истинным каюром: после обучения технике управления упряжкой и ознакомления с маршрутом, вы в сопровождении снегохода сможете самостоятельно пройти трассу на упряжке. После этого Вас ожидает тёплый прием в национальном жилище с рассказами о народах севера, их традициях, быте, выставка национальных сувениров, фотосессия в национальной одежде и торжественное вручение удостоверений каюра. Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана. Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по бесконечно длинному берегу. Нагулявшись и зарядившись энергией океана, вечером едем в гостиницу в Петропавловске-Камчатском. Ужин в этот день самостоятельно.

7 день Отъезд