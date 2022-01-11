Встреча в аэропорту.
Трансфер и размещение в гостинице.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Второй день посвящён экскурсиям по г. Петропавловску-Камчатскому, знакомству с достопримечательностями города и посещению краеведческого музея, где Вы узнаете много интересного о Камчатке.
Затем Вы побываете на смотровой площадке, где откроются красивейшие виды на город, на Авачинскую бухту и «домашние» вулканы.
Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана.
Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по его бесконечно длинному берегу.
Нагулявшись и зарядившись энергией океана переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещение на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.
Утром отправляемся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы и даже покататься на их склонах.
С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан, и вся красота величественно возвышающихся вулканов.
У подножия вулканов Вас ожидает небольшой перекус и по желанию – восхождение на гору Верблюд.
Вдоволь накатавшись и надышавшись морозным горным воздухом, вечером возвращаемся в Паратунку.
Купание в термальном бассейне.
Снегоходная экскурсия к вулкану Вилючинскому, где у самого его подножия расположился 40-метровый водопад.
С подножия вулкана открываются красивейшие виды на окрестные горы и долины.
На обратном пути заезжаем на дикие горячие источники, где можно погреться и искупаться.
Возвращение на базу отдыха в Паратунке.
Купание в термальном бассейне.
При тяжелой снежной обстановке, экскурсия к Вилючинскому вулкану заменяется на экскурсию к мысу Вертикальному и скалам Три Брата.
Сегодня отправляемся к горнолыжному комплексу «Гора Морозная», где предстоит катание на горных лыжах или сноуборде.
Горнолыжный центр «Гора Морозная» расположен в 7 км от города Е́лизово.
Здесь тренируются участники сборной России по горнолыжному спорту, а также приезжают покататься любители.
Популярность горнолыжного центра на горе Морозной объясняется хорошим качеством трасс и разнообразием уровней сложностей спуска.
Общая протяженность спусков – 5 050 м.
Вечером возвращение в Паратунку, термальный бассейн.
Возможны альтернативные экскурсии за дополнительную плату:
В этот день вас ждёт экскурсия по питомнику камчатских ездовых собак, рассказ о ездовых видах спорта, о жизни питомцев.
У вас будет возможность почувствовать себя истинным каюром: после обучения технике управления упряжкой и ознакомления с маршрутом, вы в сопровождении снегохода сможете самостоятельно пройти трассу на упряжке.
После этого Вас ожидает тёплый прием в национальном жилище с рассказами о народах севера, их традициях, быте, выставка национальных сувениров, фотосессия в национальной одежде и торжественное вручение удостоверений каюра.
Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана.
Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по бесконечно длинному берегу.
Нагулявшись и зарядившись энергией океана, вечером едем в гостиницу в Петропавловске-Камчатском.
Ужин в этот день самостоятельно.
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
1) утеплённые куртка и штаны (это может быть пуховая куртка, горнолыжный костюм и прочая зимняя экипировка с расчётом на температуру воздуха в горных районах в январе- феврале до (-35°С), в марте- апреле до (-25°С));
2) теплое термобельё;
3) толстовка, теплый свитер или флисовая кофта;
4) тёплые шапка и шарф или балаклава;
5) тёплые перчатки или варежки (минимум 2 пары);
6) тёплые носки (минимум 2 пары);
7) высокие, тёплые и непромокаемые ботинки (или сапоги);
8) гамаши (желательно, но необязательно);
9) сменная одежда и обувь;
10) купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце);
11) солнечные очки или горнолыжная маска;
12) солнцезащитный крем, средство от обветривания кожи, гигиеническая губная помада;
13) личная аптечка;
14) предметы личной гигиены;
15) небольшой рюкзак для личных вещей.
Скидки детям до 14 лет – 10%.
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