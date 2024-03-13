Камчатская зима

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
На тур действует скидка 2000 рублей на заезды 27 февраля и 2 марта! Приглашаем в недельный тур по снежной Камчатке! Почувствуем экзотику, купаясь в горячих источниках в окружении сугробов, и станем настоящими каюрами, прокатившись на собачьих упряжках.

Вас ждут вулканы, термальные источники, Тихий океан, сивучи, ласковые собаки и встречи с аборигенами!
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Ближайшие даты:
3
янв
9
янв
16
янв
23
янв
30
янв
16
фев
20
фев
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даты

Что вас ожидает:

Этническое стойбище
Этническое стойбище
Познакомимся с бытом и культурой коренного народа Камчатки
Горячие источники
Горячие источники
Искупаемся в разных по составу и температуре лечебных термальных источниках
Знаменитые вулканы
Знаменитые вулканы
На Авачинском перевале насладимся потрясающими видами на вулканы
Собачьи упряжки
Собачьи упряжки
Научимся самостоятельно управлять собачьей упряжкой и с ветерком прокатимся с этими удивительными животными
Тихий океан
Тихий океан
Восхитимся красотой и величием Тихого океана во время поездки на побережье
Сочные деликатесы
Сочные деликатесы
Посетим рынок, где продают камчатские деликатесы – красную рыбу, икру, и знаменитого камчатского краба

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский. Обзорная экскурсия

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу.

По пути посещение памятника «Здесь начинается Россия», с медведями на пьедестале.

Заселение в номера, небольшой отдых.

Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.

Пешеходная прогулка по Никольской сопке, обелиск Курильскому десанту, памятник Чарльзу Кларку, Франсуа Лаперузу и Витусу Берингу.

Посещение смотровой площадки на сопке Петровской.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Петропавловск-Камчатский. Обзорная экскурсияПетропавловск-Камчатский. Обзорная экскурсия
2 день

Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы «Три брата» (снегоходная в нартах)

Завтрак.

Выезд к побережью Тихого океана (автомобиль, затем снегоход).

Остановка на смотровой площадке, с которой видны легендарные скалы «Три брата».

Посещение мыса Маячного, на котором расположился самый старый на побережье Тихого океана маяк «Петропавловский» и прогулка по берегу Тихого океана.

Во время экскурсии перекус с горячим чаем и возвращение в город.

Ночь в гостинице.

Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы «Три брата» (снегоходная в нартах)
3 день

Малкинские горячие источники (автомобильная)

Завтрак.

Выезд на машине на дикие Малкинские источники (130 км).

По пути (90 км от Петропавловска-Камчатского) мы сделаем остановку в поселке Сокоч и попадём в «Пирожковый рай».

Здесь королевского размера пирожки с разнообразной начинкой завоевывают желудки и сердца путешественников со всего Мира (пирожки оплачиваются самостоятельно).

Купание в лечебных источниках разной температуры.

Здесь горячая вода, нагретая глубоко в недрах Земли, свободно изливается на поверхность образуя разные по температуре купели.

После купания небольшой перекус.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Малкинские горячие источники (автомобильная)Малкинские горячие источники (автомобильная)Малкинские горячие источники (автомобильная)
4 день

Подножие Авачинского вулкана (снегоходная в нартах)

Завтрак.

Выезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов (автомобиль, затем снегоход).

По пути на перевал будут сделаны остановки в красивых местах для фотографирования и рассказов гида.

Снегоходная экскурсия по Авачинскому перевалу, откуда открываются потрясающие виды на действующие «домашние» вулканы, а так же на Налычевскую Долину и вулканы Жупановский и Дзензур.

Небольшое восхождение на гору «Верблюд», с которой можно увидеть Авачинскую бухту и вулкан Вилючинский вдалеке.

Ланч в теплой столовой альпийского лагеря, расположенного на высоте 850 м.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Подножие Авачинского вулкана (снегоходная в нартах)Подножие Авачинского вулкана (снегоходная в нартах)Подножие Авачинского вулкана (снегоходная в нартах)
5 день

Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище

Завтрак.

Переезд в этно-культурное корякское стойбище «Снежные псы».

Экскурсия по стойбищу и по питомнику камчатских ездовых собак.

Выступление ансамбля аборигенов.

Катание на собачьих упряжках.

Обед – камчатская шурпа из оленины.

После обеда поездка в санаторно-курортную зону Паратунка, купание в открытом бассейне с термальной водой.

Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице.

Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбищеКатание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище
6 день

Свободный день или дополнительные активности

Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды.

Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда каждый может его использовать по своему усмотрению:

  • покататься на одной из трасс Камчатки на горных лыжах или сноуборде;
  • взять дополнительную экскурсию на Вилючинский перевал.

Ночевка в гостинице.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
7 день

Возвращение домой

Завтрак.

Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного рынка.

Проживание

Стандартно тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице г. Петропавловска-Камчатского (двухместное TWIN, завтрак).

Размещение преимущественное в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзере» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т. к. гостиниц на Камчатке очень не хватает.

Стоимость тура — 79 800 руб. /чел. при двухместном размещении.

На заезды 27 февраля, 2 марта действует скидка 2 000 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. Подселения не предусмотрено.

На заезды 27 февраля, 2 марта доплата за одноместное размещение — 7500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Гейзер» 3

6 ночей

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.

Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (двухместное TWIN, завтрак)
  • Экскурсионная программа
  • Питание на экскурсиях по программе
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов и экскурсовода
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 9 000 руб
  • Дополнительные экскурсии в свободный день (по желанию)
  • Входной билет в бассейн с термальной водой (500-700 руб.)
  • Обеды и ужины на городской части тура
  • Доплата для иностранных граждан (за оформление пропуска) - 500 руб
  • Страховка
  • Алкоголь и сувениры
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Зимняя экипировка (январь, февраль до -35°C, март, апрель до -25°C подойдет теплый горнолыжный костюм).
  2. Флиска или свитер.
  3. Термобелье зимнее.
  4. Головной убор (теплая шапка).
  5. Подшлемник или балаклава.
  6. Перчатки (теплые)
  7. Особое внимание уделите обуви. Она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, внутрь, не попадал снег, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая. Очень рекомендуем и сами ходим в сапогах «Медведь» Московской фирмы «Вездеход» (стоимость около 3000 рублей).
  8. Теплые носки (2 пары).
  9. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат).
  10. Солнцезащитные очки или горнолыжная маска.
  11. Солнцезащитный крем.
  12. Предметы личной гигиены.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки.
  15. Небольшой рюкзачок или сумочка, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться в туре?

В туре мы передвигаемся на джипах, минивенах и снегоходах.

Как организован трансфер от/до аэропорта?

Встреча в аэропорту производится во время прилёта, трансфер в аэропорт — к фактическому времени вылета.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
13 мар 2024
Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
М
22 янв 2024
Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍
Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️
Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍
А
25 дек 2023
Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур, т. к никогда сами в большинство мест не доехали, особенно зимой. Проживали в гостинице Гейзер, на берегу бухты. Встречали рассвет с шикарным видом. Маршруты не сложные, рассчитаны до 16-17 часов. Весь вечер свободный для прогулок по Петропавловску-Камчатскому и собственной программы. Гидам Александру и Андрею отдельное спасибо. Добродушно и отзывчиво узнали о быте и красотах зимней Камчатке.
Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур,Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур,Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур,Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур,Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур,Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур,Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур,

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

Можно с детьмиТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры7-дневные турыТуры на собачьих упряжкахНа автобусе

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