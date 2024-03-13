3 день

Малкинские горячие источники (автомобильная)

Завтрак.

Выезд на машине на дикие Малкинские источники (130 км).

По пути (90 км от Петропавловска-Камчатского) мы сделаем остановку в поселке Сокоч и попадём в «Пирожковый рай».

Здесь королевского размера пирожки с разнообразной начинкой завоевывают желудки и сердца путешественников со всего Мира (пирожки оплачиваются самостоятельно).

Купание в лечебных источниках разной температуры.

Здесь горячая вода, нагретая глубоко в недрах Земли, свободно изливается на поверхность образуя разные по температуре купели.

После купания небольшой перекус.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.