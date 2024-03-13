Вас ждут вулканы, термальные источники, Тихий океан, сивучи, ласковые собаки и встречи с аборигенами!
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Петропавловск-Камчатский. Обзорная экскурсия
Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу.
По пути посещение памятника «Здесь начинается Россия», с медведями на пьедестале.
Заселение в номера, небольшой отдых.
Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.
Пешеходная прогулка по Никольской сопке, обелиск Курильскому десанту, памятник Чарльзу Кларку, Франсуа Лаперузу и Витусу Берингу.
Посещение смотровой площадки на сопке Петровской.
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы «Три брата» (снегоходная в нартах)
Завтрак.
Выезд к побережью Тихого океана (автомобиль, затем снегоход).
Остановка на смотровой площадке, с которой видны легендарные скалы «Три брата».
Посещение мыса Маячного, на котором расположился самый старый на побережье Тихого океана маяк «Петропавловский» и прогулка по берегу Тихого океана.
Во время экскурсии перекус с горячим чаем и возвращение в город.
Ночь в гостинице.
Малкинские горячие источники (автомобильная)
Завтрак.
Выезд на машине на дикие Малкинские источники (130 км).
По пути (90 км от Петропавловска-Камчатского) мы сделаем остановку в поселке Сокоч и попадём в «Пирожковый рай».
Здесь королевского размера пирожки с разнообразной начинкой завоевывают желудки и сердца путешественников со всего Мира (пирожки оплачиваются самостоятельно).
Купание в лечебных источниках разной температуры.
Здесь горячая вода, нагретая глубоко в недрах Земли, свободно изливается на поверхность образуя разные по температуре купели.
После купания небольшой перекус.
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Подножие Авачинского вулкана (снегоходная в нартах)
Завтрак.
Выезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов (автомобиль, затем снегоход).
По пути на перевал будут сделаны остановки в красивых местах для фотографирования и рассказов гида.
Снегоходная экскурсия по Авачинскому перевалу, откуда открываются потрясающие виды на действующие «домашние» вулканы, а так же на Налычевскую Долину и вулканы Жупановский и Дзензур.
Небольшое восхождение на гору «Верблюд», с которой можно увидеть Авачинскую бухту и вулкан Вилючинский вдалеке.
Ланч в теплой столовой альпийского лагеря, расположенного на высоте 850 м.
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище
Завтрак.
Переезд в этно-культурное корякское стойбище «Снежные псы».
Экскурсия по стойбищу и по питомнику камчатских ездовых собак.
Выступление ансамбля аборигенов.
Катание на собачьих упряжках.
Обед – камчатская шурпа из оленины.
После обеда поездка в санаторно-курортную зону Паратунка, купание в открытом бассейне с термальной водой.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице.
Свободный день или дополнительные активности
Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды.
Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда каждый может его использовать по своему усмотрению:
- покататься на одной из трасс Камчатки на горных лыжах или сноуборде;
- взять дополнительную экскурсию на Вилючинский перевал.
Ночевка в гостинице.
Возвращение домой
Завтрак.
Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного рынка.
Проживание
Стандартно тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице г. Петропавловска-Камчатского (двухместное TWIN, завтрак).
Размещение преимущественное в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзере» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т. к. гостиниц на Камчатке очень не хватает.
Стоимость тура — 79 800 руб. /чел. при двухместном размещении.
На заезды 27 февраля, 2 марта действует скидка 2 000 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. Подселения не предусмотрено.
На заезды 27 февраля, 2 марта доплата за одноместное размещение — 7500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Гейзер» 3
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (двухместное TWIN, завтрак)
- Экскурсионная программа
- Питание на экскурсиях по программе
- Трансферы по программе
- Услуги гидов и экскурсовода
- Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 9 000 руб
- Дополнительные экскурсии в свободный день (по желанию)
- Входной билет в бассейн с термальной водой (500-700 руб.)
- Обеды и ужины на городской части тура
- Доплата для иностранных граждан (за оформление пропуска) - 500 руб
- Страховка
- Алкоголь и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Зимняя экипировка (январь, февраль до -35°C, март, апрель до -25°C подойдет теплый горнолыжный костюм).
- Флиска или свитер.
- Термобелье зимнее.
- Головной убор (теплая шапка).
- Подшлемник или балаклава.
- Перчатки (теплые)
- Особое внимание уделите обуви. Она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, внутрь, не попадал снег, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая. Очень рекомендуем и сами ходим в сапогах «Медведь» Московской фирмы «Вездеход» (стоимость около 3000 рублей).
- Теплые носки (2 пары).
- Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат).
- Солнцезащитные очки или горнолыжная маска.
- Солнцезащитный крем.
- Предметы личной гигиены.
- Личная аптечка.
- Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки.
- Небольшой рюкзачок или сумочка, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться в туре?
В туре мы передвигаемся на джипах, минивенах и снегоходах.
Как организован трансфер от/до аэропорта?
Встреча в аэропорту производится во время прилёта, трансфер в аэропорт — к фактическому времени вылета.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️