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Экскурсия по местам трёх советско-финских войн «Каменные тропы»

Ричард Г.
Ричард Г. – Гид из Петрозаводска
Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по местам трёх советско-финских войн «Каменные тропы» по индивидуальной программе.

Экскурсия представляет собой пеший маршрут, протяженностью около пяти с половиной километров.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍀На природе
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 4 850 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по местам трёх советско-финских войн «Каменные тропы»
Экскурсия по местам трёх советско-финских войн «Каменные тропы»

Что вы увидите

  • Братская могила советских воинов
  • Старое финское стрельбище
  • Подземный бункер
  • Окопы и траншеи
  • Ходы сообщения и стрелковые ячейки
  • Проволочные заграждения
  • Дольмены
  • Бункер
ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:• Для начала, мы окажемся на братской могиле советских воинов, погибших в Зимнюю и Великую отечественную войны. На старое финское стрельбище 1926-1928 гг. постройки;
  • Несколько стрелковых позиций - стены-пулеотбойники;
  • Подземный бункер, который защищал от пуль солдат, поднимавших мишени
  • Окопы, траншеи, ходы сообщения, стрелковые ячейки и проволочные заграждения;
  • Обзорная скала, с которой открывается прекрасный вид на Ладогу. В хорошую погоду отлично видно Валаамский архипелаг и ладожские шхеры, полосу скалистых островов и фьордоообразных заливов;
  • Привал. Обед.
  • Природный дольмен классической формы. Дольмены у древних людей являлись объектами священными;
  • Финская оборонительная «U-линия». Мощный оборонительный рубеж, построенный финнами в 1943-44 гг. Экскурсионный объект представляет собой узел обороны на возвышенности и является самым мощным укреплением всей «U-линии», так как он прикрывает самое уязвимое место шоссе;
  • Бункер-дот представляет собой подземный железобетонный каземат, состоящий из лестницы, коридора, небольшого помещения у входа и двух больших помещений, используемых как казарма;
  • Бетонный пулеметный дот-макет бронеколпака с пулеметом;
  • Каскад порогов на безымянной речке;
  • Конец маршрута — старое финское стрельбище 1926-1928 годов постройки. Важная информация:Надевайте удобную обувь и одежду для походов.
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
  • сопровождение на маршруте
  • питание: обед, питание водителя и гида на маршруте.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по местам трёх советско-финских войн «Каменные тропы»
Экскурсия по местам трёх советско-финских войн «Каменные тропы»
Экскурсия по местам трёх советско-финских войн «Каменные тропы»
Экскурсия по местам трёх советско-финских войн «Каменные тропы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ричард Г.
Ричард Г.
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