ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:• Для начала, мы окажемся на братской могиле советских воинов, погибших в Зимнюю и Великую отечественную войны. На старое финское стрельбище 1926-1928 гг. постройки;
Несколько стрелковых позиций - стены-пулеотбойники;
Подземный бункер, который защищал от пуль солдат, поднимавших мишени
Окопы, траншеи, ходы сообщения, стрелковые ячейки и проволочные заграждения;
Обзорная скала, с которой открывается прекрасный вид на Ладогу. В хорошую погоду отлично видно Валаамский архипелаг и ладожские шхеры, полосу скалистых островов и фьордоообразных заливов;
Привал. Обед.
Природный дольмен классической формы. Дольмены у древних людей являлись объектами священными;
Финская оборонительная «U-линия». Мощный оборонительный рубеж, построенный финнами в 1943-44 гг. Экскурсионный объект представляет собой узел обороны на возвышенности и является самым мощным укреплением всей «U-линии», так как он прикрывает самое уязвимое место шоссе;
Бункер-дот представляет собой подземный железобетонный каземат, состоящий из лестницы, коридора, небольшого помещения у входа и двух больших помещений, используемых как казарма;
Бетонный пулеметный дот-макет бронеколпака с пулеметом;
Каскад порогов на безымянной речке;
Конец маршрута — старое финское стрельбище 1926-1928 годов постройки. Важная информация:Надевайте удобную обувь и одежду для походов.
Что входит
транспортно-экскурсионное обслуживание
сопровождение на маршруте
питание: обед, питание водителя и гида на маршруте.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.