ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:• Для начала, мы окажемся на братской могиле советских воинов, погибших в Зимнюю и Великую отечественную войны. На старое финское стрельбище 1926-1928 гг. постройки;

Несколько стрелковых позиций - стены-пулеотбойники;

Подземный бункер, который защищал от пуль солдат, поднимавших мишени

Окопы, траншеи, ходы сообщения, стрелковые ячейки и проволочные заграждения;

Обзорная скала, с которой открывается прекрасный вид на Ладогу. В хорошую погоду отлично видно Валаамский архипелаг и ладожские шхеры, полосу скалистых островов и фьордоообразных заливов;

Привал. Обед.

Природный дольмен классической формы. Дольмены у древних людей являлись объектами священными;

Финская оборонительная «U-линия». Мощный оборонительный рубеж, построенный финнами в 1943-44 гг. Экскурсионный объект представляет собой узел обороны на возвышенности и является самым мощным укреплением всей «U-линии», так как он прикрывает самое уязвимое место шоссе;

Бункер-дот представляет собой подземный железобетонный каземат, состоящий из лестницы, коридора, небольшого помещения у входа и двух больших помещений, используемых как казарма;

Бетонный пулеметный дот-макет бронеколпака с пулеметом;

Каскад порогов на безымянной речке;

Конец маршрута — старое финское стрельбище 1926-1928 годов постройки. Важная информация:Надевайте удобную обувь и одежду для походов.