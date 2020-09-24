3 отзыва оставили туристы

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Ладожские шхеры, или карельские фьорды

Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии

5
3 отзыва
Artem
Artem – Гид из Петрозаводска
Приглашаю в один из красивейших национальных парков 🌳 республики и совершенно особое место с мощной энергетикой и интересной историей 📖.

В сопровождении рассказов о древних торговых путях, шведских войнах и финском периоде вы осмотрите красоты заповедника, архипелаг Железные ворота и Петровскую шхеру.

А также подниметесь на одну из самых высоких точек Ладоги — Хийденвуори.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • От 9 000 ₽ за экскурсию

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Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды

Что вас ожидает

Ладожские шхеры: история 📖 и красота природы
Я заеду за вами, и мы отправимся к берегу Ладожского озера, где начнём прогулку 👣 на катере по одному из крупнейших пресноводных озер Европы.

  • Вы узнаете о местах, где ходили караваны «из варяг в греки» и послушаете занимательные истории о местном быте сотни лет назад. Поговорим о принципах мирного сосуществования, о том, как человек приспособился к климату и природе, а также о способах подзаработать грабежом, находясь рядом с легендарным торговым маршрутом.
  • Из средневековой истории отправимся в петровскую эпоху и времена войн со шведами — я покажу шхеры, в которых искусно воевал наш флот, и расскажу о старинных памятниках.
  • И, конечно, не обойдем вниманием период в начале 20 века, когда Ладожские шхеры были частью Финляндии и стали курортным районом благодаря сказочной природе, рельефу и мягкому климату.

🥘 В середине программы можно будет остановиться на обед или организовать пикник на природе.

Организационные детали

  • В стоимость включен: 1. трансфер (400 км) 2. прогулка на моторном катере по шхерам в небольшой группе 3. посещение деревни Хийденсельга и подъем на вершину Хийденвуори
  • Обед/еда для пикника оплачивается дополнительно
  • Экскурсию можно дополнить посещением горного парка Рускеала и/или водопада Белые мосты
Начало и место завершения
🚩 в районе гостиницы «Северная»
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Ладожские шхеры, или карельские фьорды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Artem
Artem
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением вам в этом помогу!
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3 отзыва оставили туристы

24 сентября 2020
Это была наша вторая экскурсия с Артёмом, и она была такой же удивительной, впечатляющий и невероятно интересной. Артём, как уже писали здесь ранее, гид и рассказчик от бога! С ним легко и увлекательно, он был очень внимателен и тактичен с нами. Если бы не Артём, то мы бы не увидели той волшебной Карелии во всем её великолепие. Огромное спасибо за незабываемые впечатления и новые знания! У нас было всего два дня на Карелию, и только благодаря Артёму и Петрозаводск и такие достопримечательности Карелии как парк Рускеала, Ладожские шхеры, водопады, горы и просто захватывающие дух виды этих мест стали для нас не только ещё одним местом на карте и сотней красивых фотографий в телефоне, но и местами, наполненными историей, событиями, людьми и эмоциями!
23 июля 2020
Сегодня были на экскурсии с Артемом. В полном восторге: содержательно, насыщенно, увлекательно, разнообразно! Артём любит и хорошо знает свой край, постоянно наращивает багаж знаний и делится ими с туристами. Благодаря Артёму, его рассказам и маршрутам влюбились в Карелию и обязательно вернёмся ещё не раз! Артём, огромное спасибо!
28 июня 2020
Замечательная Экскурсия и поход! В дороге я узнала очень многое об истории Карелии, ее природе. Поездка по ладожским шхерам это праздник. Невероятные красоты воды и островов. Подъем на гору Хийденвори, виды с неё на Ладожское озеро прекрасны. Артём очень доброжелательный, интеллигентный, умный человек. Я в восторге, и все, кто уже увидел фотографии. Спасибо!!

Artem проводит ещё 5 экскурсий

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