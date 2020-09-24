3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Ладожские шхеры: история 📖 и красота природы

Я заеду за вами, и мы отправимся к берегу Ладожского озера, где начнём прогулку 👣 на катере по одному из крупнейших пресноводных озер Европы.

Вы узнаете о местах, где ходили караваны «из варяг в греки» и послушаете занимательные истории о местном быте сотни лет назад. Поговорим о принципах мирного сосуществования, о том, как человек приспособился к климату и природе, а также о способах подзаработать грабежом, находясь рядом с легендарным торговым маршрутом.

Из средневековой истории отправимся в петровскую эпоху и времена войн со шведами — я покажу шхеры, в которых искусно воевал наш флот, и расскажу о старинных памятниках.

И, конечно, не обойдем вниманием период в начале 20 века, когда Ладожские шхеры были частью Финляндии и стали курортным районом благодаря сказочной природе, рельефу и мягкому климату.

🥘 В середине программы можно будет остановиться на обед или организовать пикник на природе.

Организационные детали