3 отзыва оставили туристы

Ладожские шхеры: история 📖 и красота природы Я заеду за вами, и мы отправимся к берегу Ладожского озера, где начнём прогулку 👣 на катере по одному из крупнейших пресноводных озер Европы.
Вы узнаете о местах, где ходили караваны «из варяг в греки» и послушаете занимательные истории о местном быте сотни лет назад. Поговорим о принципах мирного сосуществования, о том, как человек приспособился к климату и природе, а также о способах подзаработать грабежом, находясь рядом с легендарным торговым маршрутом.
Из средневековой истории отправимся в петровскую эпоху и времена войн со шведами — я покажу шхеры, в которых искусно воевал наш флот, и расскажу о старинных памятниках.
И, конечно, не обойдем вниманием период в начале 20 века, когда Ладожские шхеры были частью Финляндии и стали курортным районом благодаря сказочной природе, рельефу и мягкому климату.
🥘 В середине программы можно будет остановиться на обед или организовать пикник на природе.
Организационные детали
В стоимость включен: 1. трансфер (400 км) 2. прогулка на моторном катере по шхерам в небольшой группе 3. посещение деревни Хийденсельга и подъем на вершину Хийденвуори
Обед/еда для пикника оплачивается дополнительно
Экскурсию можно дополнить посещением горного парка Рускеала и/или водопада Белые мосты
Начало и место завершения
🚩 в районе гостиницы «Северная»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Это была наша вторая экскурсия с Артёмом, и она была такой же удивительной, впечатляющий и невероятно интересной. Артём, как уже писали здесь ранее, гид и рассказчик от бога! С ним легко и увлекательно, он был очень внимателен и тактичен с нами. Если бы не Артём, то мы бы не увидели той волшебной Карелии во всем её великолепие. Огромное спасибо за незабываемые впечатления и новые знания! У нас было всего два дня на Карелию, и только благодаря Артёму и Петрозаводск и такие достопримечательности Карелии как парк Рускеала, Ладожские шхеры, водопады, горы и просто захватывающие дух виды этих мест стали для нас не только ещё одним местом на карте и сотней красивых фотографий в телефоне, но и местами, наполненными историей, событиями, людьми и эмоциями!
Наталья
23 июля 2020
Сегодня были на экскурсии с Артемом. В полном восторге: содержательно, насыщенно, увлекательно, разнообразно! Артём любит и хорошо знает свой край, постоянно наращивает багаж знаний и делится ими с туристами. Благодаря Артёму, его рассказам и маршрутам влюбились в Карелию и обязательно вернёмся ещё не раз! Артём, огромное спасибо!
Наталья
28 июня 2020
Замечательная Экскурсия и поход! В дороге я узнала очень многое об истории Карелии, ее природе. Поездка по ладожским шхерам это праздник. Невероятные красоты воды и островов. Подъем на гору Хийденвори, виды с неё на Ладожское озеро прекрасны. Артём очень доброжелательный, интеллигентный, умный человек. Я в восторге, и все, кто уже увидел фотографии. Спасибо!!