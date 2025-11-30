Путешествие к водопаду Белые мосты + прогулка по Ладожским шхерам
Из Петрозаводска - к первозданным красотам нетронутой природы
Карелия поражает своей дикой красотой, но исследовать её самостоятельно непросто: водопады, леса и Ладожские шхеры скрыты вдали от дорог. Мы доберёмся до самого высокого водопада республики и устроим водную прогулку по северным фьордам. Вы откроете нетронутую природу, ощутите её масштаб и увезёте яркие впечатления.
Описание экскурсии
Водопад Юканкоски
К самому водопаду можно подъехать только на проходимом транспорте. Дорога к нему следует сквозь нетронутые леса, через которые мы проберёмся на внедорожнике. Отличная возможность почувствовать себя настоящим путешественником!
На водопаде вы насладитесь видом бурных потоков, сделаете множество эффектных фотографий и зарядитесь энергией. А ещё вас ждёт национальный пикник — перекус от гида.
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Скалистые острова словно рассыпаны по глади озера, образуя завораживающие панорамы. Вы пройдёте по узким проливам, где вода отражает тёмные скалы и светлое северное небо. В тишине этих мест особенно остро чувствуется дыхание природы и величие Ладоги.
Обед
Устроим его в уютном загородном кафе — до или после прогулки на катере. Если обед вам не понадобится, это время мы можем заполнить посещением дополнительных природных локаций.
Примерный тайминг
8:30 — выезд из Петрозаводска 11:00 — поездка к водопадам Юканкоски 13:30 — переезд к причалу на Ладоге 14:00 — обед (оплачивается отдельно) 15:00 — водная прогулка по Ладожским шхерам 17:00 — обратный выезд в Петрозаводск
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана за группу на легковом авто с учётом всех трансферов и входных билетов
Мы заберём вас в любой точке г. Петрозаводска. По запросу старт программы возможен в г. Сортавала
Пикник входит в стоимость. Обед в кафе оплачивается самостоятельно
Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 233 туристов
Привет! Меня зовут Катя и я организатор путешествий по Карелии. Родилась и выросла я тоже тут, поэтому знаю множество самых интересных троп. Несколько раз пыталась переехать, но не вышло — читать дальше
любовь к Карельской природе взяла верх. У меня есть небольшая, но дружная команда единомышленников, вместе с которой мы круглый год создаем и проводим неформальные и насыщенные экскурсии по Карелии. А так же многодневные туры с проживанием за городом. Каждая поездка — это маленькое приключение способное помочь восстановиться, получить заряд энергии и эмоций, перезагрузить мысли, завести новые знакомства, а иногда и вовсе перевернуть жизнь! Ждём вас в Карелии!