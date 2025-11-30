Карелия поражает своей дикой красотой, но исследовать её самостоятельно непросто: водопады, леса и Ладожские шхеры скрыты вдали от дорог. Мы доберёмся до самого высокого водопада республики и устроим водную прогулку по северным фьордам. Вы откроете нетронутую природу, ощутите её масштаб и увезёте яркие впечатления.

Описание экскурсии

Водопад Юканкоски

К самому водопаду можно подъехать только на проходимом транспорте. Дорога к нему следует сквозь нетронутые леса, через которые мы проберёмся на внедорожнике. Отличная возможность почувствовать себя настоящим путешественником!

На водопаде вы насладитесь видом бурных потоков, сделаете множество эффектных фотографий и зарядитесь энергией. А ещё вас ждёт национальный пикник — перекус от гида.

Водная прогулка по Ладожским шхерам

Скалистые острова словно рассыпаны по глади озера, образуя завораживающие панорамы. Вы пройдёте по узким проливам, где вода отражает тёмные скалы и светлое северное небо. В тишине этих мест особенно остро чувствуется дыхание природы и величие Ладоги.

Обед

Устроим его в уютном загородном кафе — до или после прогулки на катере. Если обед вам не понадобится, это время мы можем заполнить посещением дополнительных природных локаций.

Примерный тайминг

8:30 — выезд из Петрозаводска

11:00 — поездка к водопадам Юканкоски

13:30 — переезд к причалу на Ладоге

14:00 — обед (оплачивается отдельно)

15:00 — водная прогулка по Ладожским шхерам

17:00 — обратный выезд в Петрозаводск

Организационные детали