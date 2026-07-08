Приглашаю на лёгкую фотопрогулку по Петрозаводску без постановочных поз и спешки.
Мы выберем маршрут по вашему настроению — от исторического центра до панорамных берегов Онежского озера.
Я помогу вам почувствовать себя перед камерой спокойно и раскрепощённо и сохраню самые искренние моменты нашей прогулки в фотографиях.
Мы выберем маршрут по вашему настроению — от исторического центра до панорамных берегов Онежского озера.
Я помогу вам почувствовать себя перед камерой спокойно и раскрепощённо и сохраню самые искренние моменты нашей прогулки в фотографиях.
Описание фото-прогулки
Вы можете выбрать один из готовых маршрутов или предложить свой, а я помогу подобрать самые красивые локации. Вот несколько идей:
Маршрут 1. Исторический центр и Онежская набережная
- Площадь Ленина — один из старейших архитектурных ансамблей Петрозаводска в стиле русского классицизма
- Парк «Ямка» — зелёные аллеи и уютные уголки вдоль реки Лососинки
- Набережная Онежского озера с необычными скульптурами и панорамами озера
Маршрут 2. Старые улицы и зелёные парки
- Улица Карла Маркса с исторической застройкой
- Парк «Ямка»
- Набережная Онежского озера со скульптурами и другими арт-объектами
Маршрут 3. Урочище «Чёртов стул»
Поднимемся к одному из самых красивых природных памятников Петрозаводска, который находится на древнем вулканическом массиве. Отсюда открываются великолепные виды на Онежское озеро и город.
Маршрут 4. Пляж «Пески»
Широкий песчаный берег Онежского озера — отличная локация для атмосферных кадров, особенно на закате.
Если погода испортится, мы перенесём съёмку на другое время или выберем красивые крытые городские локации — арки старых дворов, деревянные галереи и другие места.
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R
- В течение суток после прогулки вы получите ссылку на облачный альбом с 25–40 фотографиями в цветокоррекции
- Можно организовать съёмку для большего количества участников с доплатой 500 ₽ за каждого следующего человека
- За фото с домашними питомцами доплачивать не нужно
Дополнительные расходы (при необходимости)
- Такси до удалённых локаций («Чёртов стул» и пляж «Пески»)
- Услуги визажиста и стилиста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я всю жизнь в Карелии, и для меня это не просто родной край — это место любви и вдохновения. Здесь я выросла, здесь знаю лесные тропы, тихие озёра, красивые природные уголки
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