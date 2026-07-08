Приглашаю на лёгкую фотопрогулку по Петрозаводску без постановочных поз и спешки. Мы выберем маршрут по вашему настроению — от исторического центра до панорамных берегов Онежского озера. Я помогу вам почувствовать себя перед камерой спокойно и раскрепощённо и сохраню самые искренние моменты нашей прогулки в фотографиях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Петрозаводске

Описание фото-прогулки

Вы можете выбрать один из готовых маршрутов или предложить свой, а я помогу подобрать самые красивые локации. Вот несколько идей:

Маршрут 1. Исторический центр и Онежская набережная

Площадь Ленина — один из старейших архитектурных ансамблей Петрозаводска в стиле русского классицизма

Парк «Ямка» — зелёные аллеи и уютные уголки вдоль реки Лососинки

Набережная Онежского озера с необычными скульптурами и панорамами озера

Маршрут 2. Старые улицы и зелёные парки

Улица Карла Маркса с исторической застройкой

Парк «Ямка»

Набережная Онежского озера со скульптурами и другими арт-объектами

Маршрут 3. Урочище «Чёртов стул»

Поднимемся к одному из самых красивых природных памятников Петрозаводска, который находится на древнем вулканическом массиве. Отсюда открываются великолепные виды на Онежское озеро и город.

Маршрут 4. Пляж «Пески»

Широкий песчаный берег Онежского озера — отличная локация для атмосферных кадров, особенно на закате.

Если погода испортится, мы перенесём съёмку на другое время или выберем красивые крытые городские локации — арки старых дворов, деревянные галереи и другие места.

Организационные детали

Я снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R

В течение суток после прогулки вы получите ссылку на облачный альбом с 25–40 фотографиями в цветокоррекции

Можно организовать съёмку для большего количества участников с доплатой 500 ₽ за каждого следующего человека

За фото с домашними питомцами доплачивать не нужно

Дополнительные расходы (при необходимости)