Индивидуальная
до 6 чел.
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Медвежьегорск и Карелия
Погрузитесь в атмосферу Карелии: Медвежьегорск, финские укрепления и палеовулкан Гирвас. История и природа в одном туре
14 сен в 08:00
27 сен в 08:00
17 950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: На Онежской набережной
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
31 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
28 сен в 08:30
29 сен в 08:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Путешествие по Вепсской земле вдоль Онежского озера. Уникальные карьеры, заброшенный храм и этномузей в Шёлтозере. Погружение в прошлое и традиции
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Моя Карелия: гора Сампо, водопад Кивач, вулкан Гирвас и арт-объекты
Увлекательное путешествие по Петрозаводску: арт-объекты, этнопарки, древние вулканы и целебные источники. Узнайте больше о карельской культуре и истории
Начало: От места вашего проживания
28 сен в 08:00
29 сен в 08:00
19 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Водная прогулка по северным берегам
Погрузитесь в атмосферу северной природы, наслаждаясь тишиной и покоем на водной прогулке в Петрозаводске
Начало: На берегу оз. Лососинское
Расписание: в понедельник в 19:00
13 окт в 19:00
20 окт в 19:00
2500 ₽ за человека
