Приглашаем вас в карельскую деревушку Киндасово! Здесь соединились культура карелов-люддиков и неподражаемый деревенский юмор. Вы попадёте в место, где традиции не пылятся на полках, а живут, смеются и угощают чаем. Прогулка, звуки старинных инструментов, забавы из прошлого и ароматный самовар в конце — день в Киндасово останется в вашем сердце надолго.

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Описание экскурсии

Прогулка по деревне

Вы пройдёте по уютным улочкам Киндасово, вдохнёте целебный сосновый воздух — от него слегка кружится голова, но это приятное ощущение. Тишина леса, запах мха и дерева, ни одного лишнего звука.

Музыка Карелии

Услышите чарующие звуки традиционных инструментов — кантеле и йоухикко. Гид расскажет о музыкальной культуре края, и вы поймёте, почему эти мелодии не отпускают душу.

Киндасовские забавы

Вас ждут весёлые розыгрыши и игры, которые местные жители передавали из поколения в поколение. Вы узнаете:

что такое ёйга

зачем карелу большой дом

кто на деревне главный

Карельское чаепитие

Насладитесь ароматным шуйским чаем на травах из настоящего самовара. Вы успеете и отдохнуть, и задать тот вопрос, который крутился на языке всю экскурсию.

Организационные детали

Поедем на микроавтобусе туристического класса.