Приглашаем вас в карельскую деревушку Киндасово! Здесь соединились культура карелов-люддиков и неподражаемый деревенский юмор. Вы попадёте в место, где традиции не пылятся на полках, а живут, смеются и угощают чаем.
Прогулка, звуки старинных инструментов, забавы из прошлого и ароматный самовар в конце — день в Киндасово останется в вашем сердце надолго.
Прогулка, звуки старинных инструментов, забавы из прошлого и ароматный самовар в конце — день в Киндасово останется в вашем сердце надолго.
Описание экскурсии
Прогулка по деревне
Вы пройдёте по уютным улочкам Киндасово, вдохнёте целебный сосновый воздух — от него слегка кружится голова, но это приятное ощущение. Тишина леса, запах мха и дерева, ни одного лишнего звука.
Музыка Карелии
Услышите чарующие звуки традиционных инструментов — кантеле и йоухикко. Гид расскажет о музыкальной культуре края, и вы поймёте, почему эти мелодии не отпускают душу.
Киндасовские забавы
Вас ждут весёлые розыгрыши и игры, которые местные жители передавали из поколения в поколение. Вы узнаете:
- что такое ёйга
- зачем карелу большой дом
- кто на деревне главный
Карельское чаепитие
Насладитесь ароматным шуйским чаем на травах из настоящего самовара. Вы успеете и отдохнуть, и задать тот вопрос, который крутился на языке всю экскурсию.
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе туристического класса.
в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|6300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 142 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
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