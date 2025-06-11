читать дальше

заехали на Сям озеро. Лёд уже был довольно крепкий, так что удалось даже походить по ледяной глади)

По дороге Елена рассказывала много всего интересного о Карелии, о необычных местах и местные легенды. С удовольствием послушали)

Самое интересное ожидало нас в деревне Рубчойла. Нас встретили, провели по улочкам деревни и поведали об истории здешних мест. Затем пригласили в дом, где уже был накрыт стол к обеду! Чего здесь только не было!!! И картошечка, и курочка, и квашеная капустка, соленые грибочки, чай, глинтвейн! На первое предложили вкусный грибной супчик! А уж какие там были пирожки к чаю)) Я таких раньше и не пробовала - и калитки, и очень необычные тоненькие сладкие пирожки! Одним словом, обед просто пальчики оближешь!!!

После сытного обеда начался концерт! Для нас исполнили песни на карельском и русском языках! Песни были очень душевные, голоса красивые - мы заслушались!

Хозяева очень гостеприимные и приятные люди. Мы прекрасно провели время у них в гостях - вкусно пообедали, насладились концертом и просто душевно пообщались!

Огромное спасибо Елене и жителям деревни Рубчойла за этот чудесный и насыщенный день!