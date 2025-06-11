Индивидуальная
до 6 чел.
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Забраться на гору Сампо, побывать на первом в России курорте и попробовать калитки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия по Петровской слободе
Погрузитесь в историю Петрозаводска с квестом без гида. В комфортном темпе исследуйте центр города, решая увлекательные задачи с помощью чат-бота
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1530 ₽
1800 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽
18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и водопад
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия11 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия! Мы хотели детям (8, 6, 6 лет) показать карельский деревенский быт. Поэтому очень понравилось, что какие-то предметы быта можно потрогать и внимательно рассмотреть, побывать в настоящей избе. Встретили нас очень душевно, обед был потрясающий!! Спасибо!
- ССветлана17 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая дорога не помешали: Елена
- ЕЕлена13 июня 2023Елена, огромное спасибо за экскурсию!
Нам очень понравилась поездка и Ваши рассказы. Слушали бы еще и еще.
С Вами любая экскурсия будет интересна - не сомневаюсь.
Обязательно встретимся еще раз, если снова приедем в Карелию!
- ИИрина2 мая 2023Экскурсия просто замечательная!
Начну с гида - Елена - это женщина огонь, это любовь с первого слова! Были и легенды, обычаи
- ИИрина16 августа 2022Все очень душевно и самобытно! Нас радушно встретили в деревне, провели интересную экскурсию, накрыли стол с домашними карельскими блюдами, спели
- ННаталья3 августа 2022Экскурсия понравилась! Узнали много интересного, зарядились положительными эмоциями, попробовали национальные блюда. Спасибо Елене за экскурсию, а коллективу КГБ за приём и песни!
- ЮЮлия14 января 2022Замечательная, самобытная экскурсия. На протяжении всего пути в Рубчойлу Елена рассказывала легенды и были Карелии, подготавливая нас к встречи с
- ААнна9 января 2022Экскурсия в Рубчойлу с экскурсоводом Еленой, получилась не забываемой. Елена очень интересный рассказчик, мы получили много интересной информации. После завершения
- ААнна17 ноября 2021Экскурсия необычная самобытная и очень душевная! Спасибо Елене за интересный рассказ. Очень много разнообразной информации и дополнительного материала. Рубчойла - портал между современным миром и укладом прошлого! Отдельное спасибо за традиционный карельский обед и фольклорный праздник! Всем рекомендую!
- ТТатьяна13 октября 2021Вчера мы посетили экскурсию Рубчойла - тайник Корельского зодчества. Наш гид Елена интереснейший человек, мы узнали очень много просто потрясающих
- ЛЛюдмила4 января 2021Были на экскурсии в декабре. Поехали на заказной машине, встретили вовремя в удобном для нас месте. По пути в деревню
- ООлеся11 октября 2020Очень интересная экскурсия, Рубчойла - старинная деревня недалеко от Сямозера. Пока мы ехали, Елена рассказала много интересного про Карелию. В
