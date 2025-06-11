Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Петрозаводске, цены от 1530 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рубчойла - тайник карельского зодчества
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
На машине
7 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Забраться на гору Сампо, побывать на первом в России курорте и попробовать калитки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест без гида по Петровской слободе
Пешая
1 час
-
15%
22 отзыва
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия по Петровской слободе
Погрузитесь в историю Петрозаводска с квестом без гида. В комфортном темпе исследуйте центр города, решая увлекательные задачи с помощью чат-бота
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1530 ₽1800 ₽ за всё до 7 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
На машине
9 часов
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
На машине
7 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и водопад
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    11 июня 2025
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Нам очень понравилась экскурсия! Мы хотели детям (8, 6, 6 лет) показать карельский деревенский быт. Поэтому очень понравилось, что какие-то предметы быта можно потрогать и внимательно рассмотреть, побывать в настоящей избе. Встретили нас очень душевно, обед был потрясающий!! Спасибо!
  • С
    Светлана
    17 апреля 2024
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая дорога не помешали: Елена
    читать дальше

    рассказала очень много интересного, исторические факты, мистические изыскания, скинула мне много ссылок, поскольку всё охватить не было даже возможности.
    Сама деревня Рубчойла прекрасна, но главное в ней - это даже не деревянные дома, словно сошедшие со страниц сказки, главное - это замечательные люди, встретившие нас как родню, заехавшую в гости. На столе - прямо как из скатерти-самобранки было столько вкуснейших блюд, что даже наша весьма разборчивая дочка до сих пор вспоминает какие же вкусные именно там были калитки (хотя мы пробовали их и в ресторанах Петрозаводска), а муж конечно же проникся местными наливками. Но что еще лучше - это нам спели замечательные народные песни. Очень-очень душевная экскурсия. Мы всей семьей вспоминаем эту поездку с благодарностью к Елене и к гостеприимным хозяйкам из Рубчойлы.

  • Е
    Елена
    13 июня 2023
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Елена, огромное спасибо за экскурсию!
    Нам очень понравилась поездка и Ваши рассказы. Слушали бы еще и еще.
    С Вами любая экскурсия будет интересна - не сомневаюсь.
    Обязательно встретимся еще раз, если снова приедем в Карелию!
  • И
    Ирина
    2 мая 2023
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Экскурсия просто замечательная!
    Начну с гида - Елена - это женщина огонь, это любовь с первого слова! Были и легенды, обычаи
    читать дальше

    и поверья перетекают из одного в другое. Но при этом вносятся и исторические справки. Все рассказывается с юмором и на мой взгляд именно так и надо преподносить эту экскурсию) Общение Еленой достаточно простое, совершенно не стесняешься спрашивать. Она дает много информации и полностью раскрывает все что заявлено в описании экскурсии.
    В Рубчойле нас встретила очень милая девушка, также хорошо провела экскурсию. Дальше было застолье (по-другому не назвать). Такого замечательного карельского обеда мы не ожидали)
    Хозяйки нас встретили очень радушно)
    Затем исполнили для нас песни… И все было так душевно, так здорово, время пролетело абсолютно незаметно…
    Если вы хотите узнать карельский быт, фольклор, кухню, то эта экскурсия для вас!

  • И
    Ирина
    16 августа 2022
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Все очень душевно и самобытно! Нас радушно встретили в деревне, провели интересную экскурсию, накрыли стол с домашними карельскими блюдами, спели
    читать дальше

    замечательными голосами несколько карельских песен! Очень милые и интеллигентные хозяева! А экскурсовод Елена - это отдельная тема. Елена необычная, интересная, искренняя женщина, которая по настоящему любит свой край и может передать экскурсантам в увлекательной форме всю прелесть обычаев и легенд Карелии!

  • Н
    Наталья
    3 августа 2022
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Экскурсия понравилась! Узнали много интересного, зарядились положительными эмоциями, попробовали национальные блюда. Спасибо Елене за экскурсию, а коллективу КГБ за приём и песни!
  • Ю
    Юлия
    14 января 2022
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Замечательная, самобытная экскурсия. На протяжении всего пути в Рубчойлу Елена рассказывала легенды и были Карелии, подготавливая нас к встречи с
    читать дальше

    замечательным коллективом КГБ, Корзинской группой Бабушек. Экскурсия по посёлку, хоровод, игры подняли настроение, а угощение карельскими блюдами было выше всяких похвал. Но самое потрясающие это сам коллектив, их песни, их супер положительная эмпатия. В конце встречи мы тоже стали петь:) Спасибо большое Елене и коллективу КГБ за потрясающее начало Нового года. Творческих успехов Елена Вам и передавайте Группе бабушек самые лучшие пожелания и только первых мест на конкурсах.

  • А
    Анна
    9 января 2022
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Экскурсия в Рубчойлу с экскурсоводом Еленой, получилась не забываемой. Елена очень интересный рассказчик, мы получили много интересной информации. После завершения
    читать дальше

    экскурсии Елена поделилась ещё информацией в виде отдельных сообщений на телефон и ссылками.
    Впечатления о деревне тоже надолго останутся в наших воспоминаниях. Очень гостеприимные жители деревни сытно и вкусно напоили, накормили, спели душевные песни на карельском языке.
    Любителям соприкосновения с историей очень рекомендую эту экскурсию с Еленой.

  • А
    Анна
    17 ноября 2021
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Экскурсия необычная самобытная и очень душевная! Спасибо Елене за интересный рассказ. Очень много разнообразной информации и дополнительного материала. Рубчойла - портал между современным миром и укладом прошлого! Отдельное спасибо за традиционный карельский обед и фольклорный праздник! Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2021
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Вчера мы посетили экскурсию Рубчойла - тайник Корельского зодчества. Наш гид Елена интереснейший человек, мы узнали очень много просто потрясающих
    читать дальше

    интересных фактов о озерах, камнях, лесах, и о быте деревенских людей, так же много мифов и преданий. Елена, просто кландайк знаний, мы так благодарны за неверояно интересную экскурсию. Спасибо.

  • Л
    Людмила
    4 января 2021
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Были на экскурсии в декабре. Поехали на заказной машине, встретили вовремя в удобном для нас месте. По пути в деревню
    читать дальше

    заехали на Сям озеро. Лёд уже был довольно крепкий, так что удалось даже походить по ледяной глади)
    По дороге Елена рассказывала много всего интересного о Карелии, о необычных местах и местные легенды. С удовольствием послушали)
    Самое интересное ожидало нас в деревне Рубчойла. Нас встретили, провели по улочкам деревни и поведали об истории здешних мест. Затем пригласили в дом, где уже был накрыт стол к обеду! Чего здесь только не было!!! И картошечка, и курочка, и квашеная капустка, соленые грибочки, чай, глинтвейн! На первое предложили вкусный грибной супчик! А уж какие там были пирожки к чаю)) Я таких раньше и не пробовала - и калитки, и очень необычные тоненькие сладкие пирожки! Одним словом, обед просто пальчики оближешь!!!
    После сытного обеда начался концерт! Для нас исполнили песни на карельском и русском языках! Песни были очень душевные, голоса красивые - мы заслушались!
    Хозяева очень гостеприимные и приятные люди. Мы прекрасно провели время у них в гостях - вкусно пообедали, насладились концертом и просто душевно пообщались!
    Огромное спасибо Елене и жителям деревни Рубчойла за этот чудесный и насыщенный день!

  • О
    Олеся
    11 октября 2020
    Рубчойла - тайник карельского зодчества
    Очень интересная экскурсия, Рубчойла - старинная деревня недалеко от Сямозера. Пока мы ехали, Елена рассказала много интересного про Карелию. В
    читать дальше

    самой деревне, местные жители провели экскурсию, рассказали про деревню, мы поиграли в карельские игры. После, в хорошо сохранившемся старинном доме у нас был очень вкусный обед из местных карельских блюд, местные жители показали нам настоящий концерт, с песнями и в национальных костюмах. Очень душевная экскурсия, взрослым и детям очень понравилось! Рекомендую всем, кто хочет глубже узнать культуру Карелии! На обратном пути мы погуляли у Сямозера, под интересные рассказы Елены. Елена, большое спасибо Вам за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Почувствовать себя местным»

