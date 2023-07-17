Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое Петрозаводска. Разгадайте загадки, связанные с историей местного завода, и ощутите дух 18 века
Квест-экскурсия «Ключ к сердцу Петрозаводска» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу 18 века.
Участники узнают о значимом периоде развития города, когда известный оружейник возглавил местный завод.
Перед началом игры гости смогут насладиться читать дальшеуменьшить
чаем и узнать о первых паровых машинах и железной дороге. В ходе квеста предстоит решать головоломки, искать чертежи и взаимодействовать с механизмами. Это отличная возможность для взрослых и школьников провести время с пользой и интересом
Лучшее время для участия в квест-экскурсии - это межсезонье и зимние месяцы. В это время года можно насладиться атмосферой исторических помещений без отвлекающих факторов. Также в это время меньше туристов, что позволит полностью погрузиться в атмосферу и насладиться индивидуальным подходом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник оружейнику Гаскойну
Галерея промышленной истории
Заводской парк
Описание квеста
Путешествие к истокам — в самом сердце Петрозаводска
Квест-рум удобно расположен в центре города, в 100 метрах от памятника оружейнику Гаскойну, которому и посвящена программа. Здесь же неподалеку находится галерея промышленной истории и заводского парка у реки, где потом вы сможете продолжить тематическое знакомство со столицей Карелии самостоятельно. После квеста мы вручим вам план-схему по местам, связанным с прошлым завода.
Знакомство с историй, которое точно запомнится
Перед началом интерактивного путешествия вы расположитесь на диване и за чаем услышите о предыстории знакового предприятия, промышленных авантюрах, появлении первой в стране паровой машины и первой заводской железной дороги. А затем отправитесь в квест-рум, где вам нужно будет решить загадки и головоломки — например, расположить картинки по документам, отыскать заветные чертежи, подобрать ключи к замкам и даже поработать с подобием паровой машины.
Организационные детали
Формат программы подходит всем — и взрослым, и школьникам
До и после квеста мы будем рады бесплатно угостить вас чаем с печеньем
Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 237 туристов
Наша квест-рум разработана командой гидов, увлечённых историей края, при поддержке специалистов в области промышленной истории Петрозаводска. Мы принимаем гостей с 2017 года и в таком необычном, увлекательном формате знакомим людей с самой главной частью жизни города, без которой невозможно составить о нем полное и гармоничное представление.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
2
3
2
2
–
1
–
Т
Татьяна
Были 11июля 2023года компанией друзей 6 человек (возраст 40+). Планировалось 4человека, но когда наша компания расширилась, нам любезно разрешили поучавствовать всем вместе (за доп. плату). За что мы очень были читать дальшеуменьшить
очень благодарны. Нам ничуть не было тесно, мы дружно и слаженно разгадывали головоломки, ребусы, загадки. Квест ооочень понравился, придуман здорово. Реквизит окунает в историю оружейного завода. Некоторые исторические факты очень хорошо запоминаются, благодаря такому времяпровождению. Детям должно быть точно интересно. Любителям такого вида отдыха также рекомендую. Мы остались довольны. Спасибо организаторам за придумку.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Это не экскурсия, а квест, поэтому не надо думать, что вам тут будут много рассказывать о промышленной истории Петрозаводска. Экскурс нам необходимый дали, а дальше началась уже легенда самого квеста. читать дальшеуменьшить
Мы с мужем - люди в квестах искушенные, удивить нас сложно, но в этом случае были моменты прямо совсем неожиданные и неочевидные, а оттого интересные. В целом очень здорово. Особенно рекомендуем для пасмурной и морозной погоды, когда не хочется бродить по улице. Да, душновато, но это особенности закрытого подвального помещения. Лучше сразу остаться в одежде с коротким рукавом.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Спасибо за увлекательное приключение! Проходили квест вдвоем с сыном 12 лет. Познавательный рассказ перед началом заданий раскрывает часть истории развития города, что очень интересно и познавательно. В процессе прохождения обращались за подсказками, так как есть моменты когда не совсем очевидна последовательность действий, но иначе было бы слишком просто. Удобно проходить данный квест небольшой компанией.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Очень понравилось!!! Ходили семья 2 взрослых и дети 17, 11 и 9 лет. Отличный квест с погружением в 18 век, эпоху расцвета оружейного дела в России - как кусочек истории о Петрозаводске, для расширения кругозора, для новых эмоций и настроения в любую погоду очень подходит! Спасибо большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Отличный квест, полный технических задач (не сложных, но увлекательных), с погружение в историю Петрозаводска. Организаторы быстро отвечают, всегда на связи, месторасположение в центре города, после квест можно отправиться на прогулку или в музей, отличное развлечение для всей семьи!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Квест понравился нашему сыну- подростку. Нам- родителям - нет, к сожалению. Непонятно было, как и с чего начинать, что делать…. Хотели уйти, остались только из-за сына. Хотелось бы больше информации о читать дальшеуменьшить
том технологическом процессе, о заводе, где как бы мы ищем чертежи. Фотографий не добавим, т к фотографировать нельзя! Об этом нас предупредил сотрудник перед началом квеста. Чая с печеньем нам не предлагали ни до, ни после квеста, никакой карты с достопримечательностями тоже не давали. А было бы неплохо! Или на память вручить некую грамоту - вписать имя за прохождение квеста…. или объявить благодарность за помощь в розыске чертежей для А. В. Суворова. Или фото на память с чертежами или другими атрибутами квеста. Это же игра! На мой взгляд, не стОит таких денег.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «Ключ к сердцу Петрозаводска»