Что вас ожидает

Путешествие к истокам — в самом сердце Петрозаводска

Квест-рум удобно расположен в центре города, в 100 метрах от памятника оружейнику Гаскойну, которому и посвящена программа. Здесь же неподалеку находится галерея промышленной истории и заводского парка у реки, где потом вы сможете продолжить тематическое знакомство со столицей Карелии самостоятельно. После квеста мы вручим вам план-схему по местам, связанным с прошлым завода.

Увлекательно знакомство с историй, которое точно запомнится

Перед началом интерактивного путешествия вы расположитесь на диване и за чаем послушаете о предыстории знакового предприятия, промышленных авантюрах, появлении первой в стране паровой машины и первой заводской железной дороги. А затем отправитесь в квест-рум, где вам нужно будет решить загадки и головоломки — например, расположить картинки по документам, отыскать заветные чертежи, подобрать ключи к замкам и даже поработать с подобием паровой машины.

Организационные детали