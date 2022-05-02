Ключ к сердцу Петрозаводска

Познакомиться с промышленной историей города, выполняя интересные задания в атмосферном квест-руме

Квест
Наши волшебные комнаты погрузят вас в 18 век, в ключевой период развития Петрозаводска, когда лучший оружейник Европы возглавил местный пушечный завод и прославил его не только в России, но и за ее пределами! Квесту предшествует небольшой экскурс в историю города, а увидеть инновационные механизмы той эпохи и даже повзаимодействовать с ними вы сможете в ходе самой игры.
Ключ к сердцу Петрозаводска
Ключ к сердцу Петрозаводска
Ключ к сердцу Петрозаводска
Ключ к сердцу Петрозаводска
Ключ к сердцу Петрозаводска
Ключ к сердцу Петрозаводска
Ключ к сердцу Петрозаводска
Ключ к сердцу Петрозаводска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие к истокам — в самом сердце Петрозаводска

Квест-рум удобно расположен в центре города, в 100 метрах от памятника оружейнику Гаскойну, которому и посвящена программа. Здесь же неподалеку находится галерея промышленной истории и заводского парка у реки, где потом вы сможете продолжить тематическое знакомство со столицей Карелии самостоятельно. После квеста мы вручим вам план-схему по местам, связанным с прошлым завода.

Увлекательно знакомство с историй, которое точно запомнится

Перед началом интерактивного путешествия вы расположитесь на диване и за чаем послушаете о предыстории знакового предприятия, промышленных авантюрах, появлении первой в стране паровой машины и первой заводской железной дороги. А затем отправитесь в квест-рум, где вам нужно будет решить загадки и головоломки — например, расположить картинки по документам, отыскать заветные чертежи, подобрать ключи к замкам и даже поработать с подобием паровой машины.

Организационные детали

  • Формат программы подходит всем — и взрослым, и школьникам
  • До и после квеста мы будем рады бесплатно угостить вас чаем с печеньем
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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