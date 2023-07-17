Квест-экскурсия «Ключ к сердцу Петрозаводска» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу 18 века.Участники узнают о значимом периоде развития города, когда известный оружейник возглавил местный завод.Перед началом игры гости смогут насладиться

чаем и узнать о первых паровых машинах и железной дороге. В ходе квеста предстоит решать головоломки, искать чертежи и взаимодействовать с механизмами. Это отличная возможность для взрослых и школьников провести время с пользой и интересом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в квест-экскурсии - это межсезонье и зимние месяцы. В это время года можно насладиться атмосферой исторических помещений без отвлекающих факторов. Также в это время меньше туристов, что позволит полностью погрузиться в атмосферу и насладиться индивидуальным подходом.

Сейчас август — это идеальное время.