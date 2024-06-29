1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Завтра в 17:00
2 июля в 17:00
990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
14 июля в 09:00
22 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
13 июля в 10:00
20 авг в 14:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
19 июля в 08:00
1 авг в 08:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 17:00
2 июля в 17:00
990₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
5 сен в 05:00
23 сен в 05:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 июня 2024Спасибо большое Александре за увлекательную экскурсию. Узнали много нового и интересного, послушали карельскую музыку, бонусом посетили центр шунгита.
- РРоман29 июня 2024Очень позновательная и интересная экскурсия. Елена прекраный распологающий к себе человек, великолепный экскурсовод, очень эрудированная, передает свою любовь к родным
- ЕЕлена28 июня 2024Посетили семьёй (мы с мужем и дети подростки) экскурсию "Природа Карелии: по следам ледника и ПетраI". Это оказалось очень насыщенное,
- ССергей27 июня 2024Прекрасная экскурсия и с точки зрения содержания, и с точки зрения организации. Очень профессиональный экскурсовод. Остановок оказывается даже больше, чем
- ААлександр24 июня 2024Спасибо за ваш труд! Отличный экскурсовод и прекрасная девушка.
- ИИрина23 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Спасибо Веронике!
- ААлександра23 июня 2024Прекрасная экскурсия! Спасибо Веронике! Мы первый раз в Петрозаводске, город Вероника нам показала современным, молодым, но и хранящим традиции. Вероника прекрасно знает историю города, современные байки о нëм. С первых минут увлекла нас своим рассказом. Спасибо огромное!
- ЗЗубков21 июня 202450 звезд, 1000 лайков, Очень интересная и познавательная экскурсия!!!!
- ЛЛариса21 июня 2024Всё было отлично, водитель молодец, в такой дождь доехали без проблем, спасибо гиду, Юлии, хорошо рассказала, показала. Ну а природа, это восторг!
- ДДмитрий20 июня 2024Прошла уже половина месяца, а я всё ещё нахожусь под впечатлением от потрясающего, душевного путешествия, основательного и очень полезного знакомства
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От ж/д вокзала»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 990 до 26 500. Туристы уже оставили гидам 325 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Петрозаводске на 2024 год по теме «От ж/д вокзала», 325 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август