От ж/д вокзала – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 6 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
11 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Завтра в 17:00
2 июля в 17:00
990 за человека
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
120 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
14 июля в 09:00
22 июля в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
13 июля в 10:00
20 авг в 14:00
4 500 за всё до 5 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
19 июля в 08:00
1 авг в 08:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
172 отзыва
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 17:00
2 июля в 17:00
990 за человека
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
5 сен в 05:00
23 сен в 05:00
от 9 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 июня 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Спасибо большое Александре за увлекательную экскурсию. Узнали много нового и интересного, послушали карельскую музыку, бонусом посетили центр шунгита.
  • Р
    Роман
    29 июня 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Очень позновательная и интересная экскурсия. Елена прекраный распологающий к себе человек, великолепный экскурсовод, очень эрудированная, передает свою любовь к родным
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    местам, так что и сам начинаешь влюбляться в этот временами суровый, но благодатный край. Шесть часов пролетели как мгновенье, хотелось слушать и слушать…) Впечатления от поездки остались только положительные. Спасибо большое Елене! Однозначно всем рекомендую!

  • Е
    Елена
    28 июня 2024
    Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
    Посетили семьёй (мы с мужем и дети подростки) экскурсию "Природа Карелии: по следам ледника и ПетраI". Это оказалось очень насыщенное,
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    продуманное, невероятно интересное приключение с гидом Романом. Роман очень доброжелательный, любящий свое дело, уважающий свой край и историю человек. Мы сразу нашли общий язык и всю поездку были на одной волне. Маршрут продуман очень детально, всем было комфортно и не тяжело. Роман нас постепенно погружал в историю края своим рассказом, увлекательными деталями и в конце путешествия круг замкнулся и пазл сложился. Всем путешественникам рекомендую ознакомиться с эпосом Калевала перед поездкой - это ещё больше поможет прочувствовать атмосферу края. Очень красивая природа, уникальные памятники истории и невероятные ландшафты ждут вас, а все это представит профессионал своего дела, Роман!

  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Прекрасная экскурсия и с точки зрения содержания, и с точки зрения организации. Очень профессиональный экскурсовод. Остановок оказывается даже больше, чем
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    планировалось изначально, и на каждой из них вас не ограничивают по времени. Все это сопровождается интересным рассказом. Плюс пейзажи действительно потрясающие. Всем советую!

  • А
    Александр
    24 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Спасибо за ваш труд! Отличный экскурсовод и прекрасная девушка.
  • И
    Ирина
    23 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Спасибо Веронике!
  • А
    Александра
    23 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Прекрасная экскурсия! Спасибо Веронике! Мы первый раз в Петрозаводске, город Вероника нам показала современным, молодым, но и хранящим традиции. Вероника прекрасно знает историю города, современные байки о нëм. С первых минут увлекла нас своим рассказом. Спасибо огромное!
  • З
    Зубков
    21 июня 2024
    Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
    50 звезд, 1000 лайков, Очень интересная и познавательная экскурсия!!!!
  • Л
    Лариса
    21 июня 2024
    Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
    Всё было отлично, водитель молодец, в такой дождь доехали без проблем, спасибо гиду, Юлии, хорошо рассказала, показала. Ну а природа, это восторг!
  • Д
    Дмитрий
    20 июня 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Прошла уже половина месяца, а я всё ещё нахожусь под впечатлением от потрясающего, душевного путешествия, основательного и очень полезного знакомства
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    с захватывающей историей, эпосом и современным мировоззрением, духовным богатством, уникальной природой Карелии! Огромное уважение феноменальной Елене и водителю Василию за уютную, искреннюю, доброжелательную атмосферу и индивидуальный подход. Могу рекомендовать экскурсию путешественникам с абсолютной уверенностью и считаю лучшей поездкой в таком формате в настоящий момент в моей жизни.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От ж/д вокзала»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Марциальные воды
  3. Водопад Кивач
  4. Онежская набережная
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
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