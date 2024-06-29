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продуманное, невероятно интересное приключение с гидом Романом. Роман очень доброжелательный, любящий свое дело, уважающий свой край и историю человек. Мы сразу нашли общий язык и всю поездку были на одной волне. Маршрут продуман очень детально, всем было комфортно и не тяжело. Роман нас постепенно погружал в историю края своим рассказом, увлекательными деталями и в конце путешествия круг замкнулся и пазл сложился. Всем путешественникам рекомендую ознакомиться с эпосом Калевала перед поездкой - это ещё больше поможет прочувствовать атмосферу края. Очень красивая природа, уникальные памятники истории и невероятные ландшафты ждут вас, а все это представит профессионал своего дела, Роман!