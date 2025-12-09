Сейчас в Петрозаводске в категории "Карельское подворье" можно забронировать 4 экскурсии от 5400 до 18 050 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5