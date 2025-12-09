Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Карельское подворье» в Петрозаводске, цены от 5400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Рубчойла - тайник карельского зодчества
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
На машине
9 часов
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Из Петрозаводска - в карельские деревни Киндасово, Кинерма, Рубчойла
На автобусе
9 часов
Групповая
Из Петрозаводска - в карельские деревни Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Раскрыть национальный колорит Карелии и оценить добродушие и гостеприимство местных жителей
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: в воскресенье в 09:00
14 дек в 09:00
21 дек в 09:00
8500 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Карельское подворье" можно забронировать 4 экскурсии от 5400 до 18 050 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
