Хотите увезти из Карелии частичку её души? Приходите на мастер-класс в нашу уютную студию.
Под руководством художника вы разложите процесс на этапы и создадите картину — будь то тихий карельский лес, Онежское озеро, Ладожские шхеры или виды Петрозаводска. Никаких особых навыков не нужно — всё получится легко и с удовольствием.
Описание мастер-класса
- Мы встретимся в студии на берегу Онежского озера. В ней всегда тепло, уютно и вкусно пахнет красками.
- Выберем подходящий материал для живописи: пастель, акварель, акрил.
- Занятие рассчитано на 2 часа, но мы ещё успеем попить вкусный местный Иван-чай и поделиться впечатлениями.
- Каждую работу красиво завернём в крафт-упаковку с наклейкой.
Организационные детали
- Ограничений по возрасту нет.
- Занятие для вас проведу я или другой мастер из нашей команды.
- На первом этаже здания есть кафе. После мастер-класса вы сможете перекусить или выпить кофе.
Материалы и форматы на выбор:
- акрил, холст 20/30.
- акварель, бумага 30/40.
- пастель, бумага 30/40.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Варкауса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дарья — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Дарья, я художник, ивент-иллюстратор, организатор арт-мероприятий. Вместе со своей командой проведу для вас мастер-классы. Мне важно, чтобы у гостей получился не только отличный результат, но и чтобы сам процесс был расслабляющим, вдохновляющим, приносящим удовольствие и ощущение жизни в моменте.
