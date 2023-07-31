Кижи - Валаам - Соловки
Мы решили, что нет предела совершенству, и добавили еще больше удивительных мест и незабываемых экскурсий в маршрут.
Вас ждут целых 3 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО всего за 6 дней! С нами вы увидите всё: кружево деревянных крестьянских домов на острове Кижи, насыщенный голубой цвет куполов Спасо-Преображенского собора на острове Валаам, суровые просторы Белого моря на Архипелаге Кузова, уникальный Музей карельского фронта, древнейшие Беломорские петроглифы, торжественную строгость Соловецкого монастыря и загадочные лабиринты Заяцкого острова.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск и экскурсия по городу. Знаменитый остров Кижи
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал.
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
08:00-09:00 Завтрак в ресторане.
09:00-10:30 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.
Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.
Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.
Закончится экскурсия в пассажирском порту Петрозаводска.
11:00-12:30 Поездка на «метеоре» на остров Кижи.
Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.
Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.
12:30-14:30 Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».
Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.
Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!
У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.
После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей̆ и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!
14:30-16:00 В свободное время вы сможете самостоятельно пообедать в ресторане на острове, выпить чай с калиткой, приобрести сувениры и прогуляться по острову, наслаждаясь умиротворяющей атмосферой.
16:30-18:00 Обратный переезд на «метеоре» в Петрозаводск.
18:00-19:00 Ужин в ресторане с блюдами карельской кухни.
19:00 Заселение в СПА-отель «Карелия» 4* в номера категории «стандарт».
Город Сортавала и остров Валаам
Ранний сбор группы,завтрак с собой в ланч-боксах.
06:30-10:30 Выезжаем на автобусе в Северное Приладожье – в город Сортавала (250 км).
Нам предстоит несложный и очень живописный переезд в западную Карелию.
В пути вы увидите прекрасные озера, густые леса, старинные карельские деревни, скалы и заливы.
11:00-12:00 От причала города Сортавала вы отправитесь на «метеоре» на остров Валаам.
Ладожское озеро поразит вас своими бескрайними просторами, глубиной и величием.
12:00-13:30 Вас ждут две пешеходные экскурсии.
Первая экскурсия начнется прямо от причала Монастырской бухты.
Здесь вы увидите красивую каменную часовню, построенную в конце 19 века из красного кирпича.
По старинной паломнической лестнице в 62 ступени вы подниметесь на гору Фавор к Валаамскому монастырю.
По пути увидите утопающий в зелени монастырский сад, где растут плодовые деревья и ягодные кустарники.
Спасо-Преображенский собор с его знаменитыми небесно-голубыми куполами является центром ансамбля Центральной усадьбы.
Пройдя через Святые врата, вы попадете на территорию монастыря.
Вы узнаете об истории и архитектуре этого места, а такжепосетите Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских.
13:30-14:30 Обед в трапезной.
15:00-16:30 Затем вы переправитесь на «метеоре» в Никоновскую бухту, эта часть острова называется «Новый Иерусалим».
Архитектурным и смысловым центром этой местности является Воскресенский скит.
Вы увидите строгий двухэтажный храм из красного валаамского кирпича, построенный в начале 20 века, а также келейные и хозяйственные корпуса.
По главной монастырской дороге через красивый густой лес вы пройдете до уютного Гефсиманского скита и Гефсиманского сада.
Не спеша, наслаждаясь природой и вдыхая полной грудью чистейший воздух, вы подниметесь на гору Елеон, откуда открываются прекрасные, поэтичные виды на Ладожское озеро.
Паломническая служба Валаамского монастыря оставляет за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит» по техническим причинам/погодным условиям.
17:00-18:00 Обратный переезд на «метеоре» в город Сортавала.
18:00-22:00 Возвращение в Петрозаводск в гостиницу.
Водопад Кивач, мраморный парк Белая гора и город Беломорск
07:00-08:00 После завтрака освобождение номеров.
Вас ждет наполненный впечатлениями, а потому не утомительный переезд на север в город Беломорск (390 км).
08:00-09:00 Первая остановка – природный заповедник «Кивач».
09:00-10:00 Во время этой экскурсии вы прогуляетесь по территории старейшего природного заповедника, увидите знаменитую карельскую березу и сделаете красивые фотографии водопада.
Он поразит вас своей красотой, мощью, вековым движением воды и сдержанностью северной природы.
10:00-12:30 Переезд и экскурсия на уникальный природный объект – Белая Гора.
Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке.
Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков!
Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.
Прогулка по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал.
А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.
13:00-14:00 Обед в ресторане на берегу реки Тивдийка.
14:00-18:00Едем далее на север, вас ждет город Беломорск.
18:00-19:30 Мы убеждены, что есть такие музеи, ради которых можно преодолеть сотни километров.
И музей Карельского фронта – один из таких.
Он расположен в здании бывшей школы, которое во время войны стало штабом Карельского фронта.
И это единственный музей в нашей стране, который рассказывает о конкретном фронте.
Уникальная экспозиция с большим количеством подлинных раритетных экспонатов и увлекательный рассказ экскурсовода последовательно погрузят вас в историю.
А эмоции от Аллеи Героев, которая расположена в последнем зале, сложно будет описать словами.
20:00 Заселение в отель «Гандвик»в номера категории «стандарт».
Беломорские петроглифы и архипелаг Кузова
07:00-08:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00-10:30Экскурсия на Беломорские петроглифы.
Петроглифы – это изображения, выбитые древним человеком на гранитных скалах.
Этим рисункам не менее 7 тысяч лет, и у вас есть возможность совершить увлекательное путешествие в гости к первобытному охотнику.
Большинство рисунков здесь связаны с тематикой охоты на лосей, тюленей и птиц.
Но также вы сможете найти здесь изображения лодок, людей в разных «жизненных ситуациях», лосей – маленьких и больших гигантов до 3,5 метров в длину.
Эти изображения – не только настоящий шедевр мирового искусства, но и подлинная история наших предков.
В 2021 году Беломорские петроглифы были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
11:00-13:00Переезд к берегу Белого моря в поселок Рабочеостровск (Кемь).
13:00-14:00 Обед в ресторане «Кемска волость».
14:00-17:00Из пассажирского порта по Белому морю вы отправитесь на Архипелаг Кузова.
Путешествие начнется с посадки на мощный морской катер, который всего за 30 минут доставит вас на один из островов архипелага.
Высаживаемся на Немецкий Кузови в сопровождении опытного и невероятно интересного гида совершаем постепенное восхождение на вершину – 140 метров.
Головокружительной красоты уникальной северной природы, россыпи островов на глади бескрайнего моря оставляют неизгладимый след в душе каждого, кто поднялся на вершину Немецкого Кузова.
Вы узнаете, где были стоянки древних саамов, увидите настоящие сейды и лабиринты.
А при ясной погоде вы даже сможете разглядеть на горизонте Соловецкие острова.
17:00-18:00 Переезд на катере на Соловки.
18:00-18:30 Трансфер и размещение в отеле «Соловецкая Слобода» в номерах категории «стандарт» или «стандарт мансарда».
Соловецкий архипелаг
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
10:00-13:00Знакомство с Большим Соловецким островом вы начнете с обзорной экскурсии по Соловецкому кремлю.
Экскурсия погрузит вас в многогранную историю Соловецкого кремля, который был возведен в первую очередь как оборонительная крепость – вы увидите мощные каменные стены и башни 16 века.
Через «Святые ворота» вы попадете на территорию монастыря, ознакомитесь с его архитектурным ансамблем, история которого насчитывает уже более 500 лет.
Вы узнаете, как в 1920 году советская власть ликвидировала монастырь и преобразовала здешние стены в первый в Советском союзе СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения), а позже в СТОН (Соловецкую тюрьму особого назначения).
Особое место в истории монастыря занимают Учебный отряд Северного флота и Соловецкая школа юнг.
Вы посетите действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
13:00-14:00 Обед в кафе.
14:00-18:00 Авторская экскурсия на «буханках» по Соловецким скитам и надамбу Красного озера.
Вы проедете в северную часть острова по знаковым и редко посещаемым обычными туристами местам.
Проехав по грунтовой дороге через густой шумный лес, вы доберетесь до самой высокой точки острова.
Здесь вы посетите Свято-Вознесенский скит и Секирную гору – очень живописное, но с темной и ужасающей историей место.
Вы увидите уникальную церковь-маяк и захватывающую панораму на Белое море.
Следующий по маршруту скит – Савватьево, здесь стояли кельи Савватия и Германа, а сегодня расположен братский корпус с теплицами и огородами.
Чуть дальше по лесной дороге – Аллея Соловецких юнг, гид покажет вам места расположения остатков землянок.
Далее вы проедете к Красному озеру – отсюда начинаются удивительные озерно-канальные системы Соловков.
При хорошей погоде вы сможете искупаться.
После экскурсии возвращение в гостиницу.
Завершение программы. Большой Заяцкий остров
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
После завтрака – освобождение номеров, сдача багажа в камеру хранения.
10:00-13:00 В завершение насыщенного путешествия,вас ждет морская прогулка на катере на Большой Заяцкий остров.
Этот небольшой, но поистине уникальный остров расположен в юго-западной части Соловецкого архипелага.
Удивительный природный растительный покров застилает местность, поэтому передвигаться нужно осторожно, чтобы не повредить нежную флору.
Вы увидите загадочные каменные насыпи, предназначение которых до сих пор точно не известно, многовековые лабиринты, самую древнюю первую в России морскую гавань.
А также посетите деревянную церковь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с Петром Великим.
Внимание: Андреевский скит действующий, просим вас соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одетыми.
После экскурсии возвращение на катере на Большой Соловецкий остров.
13:00-14:00 Обед в кафе.
После обеда – свободное время для посещения сувенирных павильонов и фирменного магазина архангельского водорослевого комбината, где можно приобрести продукцию из беломорских водорослей или для прогулки на Мыс лабиринтов.
15:00 или 18:00 * Трансфер из гостиницы с вещами на причал.
16:00 или 19:00 * Отправление на теплоходе в поселок Рабочеостровск.
18:00 или 21:00 * Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.
Окончание программы.
* В зависимости от времени вашего обратного поезда.
Пожалуйста, сообщите заранее, какие поездом Вы уезжаете обратно, чтобы при необходимости забронировать номер в гостинице «Причал» (2 100 руб. /чел. за место в двухместном номере «стандарт»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях: «Карелия» 4* (2 ночи), «Гандвик» (1 ночь) и «Соловецкая Слобода» (2 ночи).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|На дополнительном месте
|Стоимость
|69 900
|86 700
|63 500
Скидки на тур:
- детям до 12 лет – 4 500 руб.;
- детям до 16 лет – 2 500 руб.
Варианты проживания
Отель «Карелия» 4*, г. Петрозаводск
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Гандвик», г. Беломорск
Отель «Гандвик» расположен в городе Беломорск, в 250 метрах от реки Выг. На всей территории отеля работает бесплатный WiFi.
Номера оформлены в классическом стиле оснащены телевизором. В ванной комнате предоставляется фен.
В отеле «Гандвик» работает круглосуточная стойка регистрации и бар. В распоряжении гостей помещения для проведения конференций, общий лаундж и услуги билетной кассы.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.
Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.
Кроме того, в распоряжении гостей бар, помещения для проведения конференций и банкетов, а также камера хранения багажа. Гости могут заняться различными видами активного отдыха, в том числе рыбной ловлей и игрой в бильярд.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номерах выбранной категории в отелях «Карелия 4*» (2 ночи), «Гандвик» (1 ночь), «Соловецкая Слобода» (2 ночи)
- 2-х разовое питание по программе: 6 завтраков, 5 обедов, 1 ужин с блюдами карельской кухни
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Переезд на «метеоре» из Петрозаводска на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи»
- Переезд на «метеоре» из Сортавала на остров Валаам и обратно, экскурсионное обслуживание по длинной программе: экскурсия «Центральная Усадьба» – водный переезд в Никоновскую бухту – обед в трапезной – экскурсия «Новый Иерусалим»/«Никольский скит»
- Входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- Экскурсионное обслуживание в парке «Белая гора, Тивдийский мрамор»: переезд на пароме, экскурсия по двум смотровым площадкам
- Экскурсия в Музее Карельского фронта
- Экскурсия в парке «Беломорские петроглифы»
- Переезд на катере по маршруту «Кемь-Кузова-Соловки»
- Экскурсионное обслуживание на архипелаге Кузова
- Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю с посещением экспозиций «Монастырская тюрьма», «Соловецкая крепость», «Соловецкие печи»
- Прогулка на Мыс Лабиринтов и в парк «танцующих» Соловецких берёзок
- Авторская экскурсия на «буханках» по скитам Соловков
- Экскурсия на Большой Заяцкий остров
- Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего по Карелии и на Соловках
- Билеты на водный транспорт на посещаемые острова (о. Кижи, о. Валаам, о. Соловецкий)
- Страхование здоровья и жизни туриста
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Петрозаводска и ж/д билеты обратно из г. Кемь
- Ужины (кроме 1 в первый день тура)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Тяжелые ли переезды на автобусе и на водном транспорте?
Территория Республики Карелия довольно большая, и чтобы посмотреть сразу три главных острова – Кижи, Валаам, Соловки – нужно преодолеть приличные расстояния. Но, по нашему опыту, автобусные переезды совсем не утомительные, ведь мы делаем частые остановки на экскурсии и просто “размяться”. Группу ведет опытный гид, который внимательно следит за самочувствием каждого туриста, а также профессиональный водитель с большим стажем работы и навыками комфортной и безопасной езды.
Переезды на “метеоре”/”комете” на о. Кижи и о. Валаам преодолеваются достаточно быстро (около 1 часа) и переносятся вполне легко. Переход на теплоходе по Белому морю занимает чуть больше времени – от 2 до 2,5 часов. Но нужно помнить, что мы будем покорять самые большие озера Европы – Онежское и Ладожское, а также суровое Белое море, поэтому возможна качка. Поэтому, если вы замечали за собой склонность к “морской болезни”, необходимо положить в свою личную аптечку средства от укачивания.
- Нужно ли брать с собой юбки/платки для посещения храмов и монастырей?
Данное путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский и Соловецкий монастыри), во время экскурсий следует соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также желательно иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени). НО, вы всегда сможете воспользоваться платками и юбками, которые выдаются непосредственно на территории монастырей.
- Откуда начинается и где заканчивается тур?
Ориентировочное расписание:
Мы встречаем туристов в городе Петрозаводск утром первого дня. Вы можете приехать следующими поездами:
1. Из Москвы:
- №018А “Карелия”, отправление накануне в 21:05, прибытие в 07:50 – самый оптимальный вариант;
- №092А, отправление накануне в 19:53, прибытие в 09:18.
2. Из Санкт-Петербурга:
- №012А, отправление накануне в 23:20, прибытие в 06:50;
- №022Ч, отправление накануне в 21:24, прибытие в 03:05 – потребуется ранний заезд в отель.
Заканчивается тур в городе Кемь вечером 5-го дня. Варианты поездов:
1. В Москву:
- №225С, отправление в ночь с 5 на 6 день в 01:45, прибытие в 00:59 следующих суток;
- №015А “Арктика”, отправление в 6 день в 06:48, прибытие в 07:19 следующих суток – потребуется дополнительная ночь в гостинице;
- №091А, отправление в 6 день в 10:10, прибытие в 10:36 следующих суток – потребуется дополнительная ночь в гостинице.
2. В Санкт-Петербург:
- №021Ч, отправление в 20:39, прибытие в 10:09 следующих суток;
- №015А “Арктика”, отправление в 6 день в 06:48, прибытие в 21:49 – потребуется дополнительная ночь в гостинице.
- Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?
Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется детям:
- до 12 лет – 4 500 руб.;
- до 16 лет – 2 500 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.