1 день

Прибытие в Петрозаводск и экскурсия по городу. Знаменитый остров Кижи

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00-09:00 Завтрак в ресторане.

09:00-10:30 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

Закончится экскурсия в пассажирском порту Петрозаводска.

11:00-12:30 Поездка на «метеоре» на остров Кижи.

Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.

Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.

12:30-14:30 Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».

Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.

Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!

У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.

После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей̆ и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!

14:30-16:00 В свободное время вы сможете самостоятельно пообедать в ресторане на острове, выпить чай с калиткой, приобрести сувениры и прогуляться по острову, наслаждаясь умиротворяющей атмосферой.

16:30-18:00 Обратный переезд на «метеоре» в Петрозаводск.

18:00-19:00 Ужин в ресторане с блюдами карельской кухни.

19:00 Заселение в СПА-отель «Карелия» 4* в номера категории «стандарт».