1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Онежское озеро и остров Кижи

Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А.

Гид встречает группу с табличкой, на перроне, у здания со шпилем, под часами.

Завтрак в ресторане.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование губернского города».

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад, посетите квартал исторической застройки г. Петрозаводска.

Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».

Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.

Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в гостиницу. Размещение.