Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А.
Гид встречает группу с табличкой, на перроне, у здания со шпилем, под часами.
Завтрак в ресторане.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование губернского города».
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад, посетите квартал исторической застройки г. Петрозаводска.
Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».
Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.
Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Ранний подъем.
Завтрак/сухой паек.
Переезд в Сортавала (250 км). Прибытие в Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).
Экскурсия по мраморному каньону.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки.
Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Позднее возвращение в гостиницу.
Ранний завтрак. Освобождение номеров.
Отъезд на автобусе в г. Беломорск (370 км).
По пути заезд на один из крупнейших равнинных водопадов Европы – водопад Кивач.
Посещение Музея природы, дендропарка, заказника карельской березы.
Остановка на обед в туристическом комплексе «Малая медвежка».
По дороге заезд в Беломорске в местечко Залавруга.
Пешеходная экскурсия «Беломорские петроглифы»: знакомство с одним из выдающихся памятник первобытного искусства Северной Европы – петроглифами – наскальными изображениями древних охотников и рыбаков, расположенных на живописных островах низовья р. Выг.
Прибытие в г. Кемь.
Размещение в гостинице «Кемка».
Отдых.
Завтрак. Освобождение номеров.
Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова.
Прибытие на Соловки.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Размещение в гостинице «Соловецкая слобода».
Обед.
Экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность пешеходной экскурсии 3 часа)
Обзорная экскурсия «История Соловецкого архипелага» – это рассказ о пяти тысячелетиях освоения архипелага Соловецких островов людьми.
Древние строители загадочных лабиринтов, племена саамов и корелы, суровые православные подвижники и сами Соловецкие острова вот главные герои этой истории.
Во время экскурсии по Соловкам туристы получат основную информацию о Соловецком архипелаге: физико-географические, геологические и исторические данные, сведения о древней и современной флоре и фауне, аномальных и редких явлениях, наблюдающихся на островах.
Маршрут и объекты показа: Экскурсия начинается в центре поселка Соловецкий и проходит по живописному берегу Белого моря, через мыс Лабиринтов, по лесной дороге, к зданию радиостанции, Соловецкому камню, монастырскому кладбищу, сухому доку и гидроэлектростанции.
Посещение Соловецкого морского музея, где Вы увидите исторический корабль – государеву яхту «Святой Петр».
Завтрак.
Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).
Экскурсия"Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).
Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова.
Сотни лет дороги Соловков были молчаливыми свидетелями людских поступков и чаяний.
Соловецкие монахи мерили путь Соловецкими вёрстами, заключённые соловецкого лагеря слезами, соловецкие юнги кроссом по утрам.
Монахи строили знаменитые соловецкие скиты – скит на Секирной горе, Савватьевский и Исаковский скиты.
Большевики превратили эти святые места в лагерные тюрьмы, а соловецкие юнги в учебные классы.
Обо всём этом расскажут Вам соловецкие дороги – свидетели истории Соловков, трепетно хранящие следы человеческой деятельности.
Обед в кафе.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Отправление на материк.
Прибытие в г. Кемь.
Трансфер на ж/д вокзал.
Если у вас утреннее отправление поезда, то при необходимости туроператор имеет возможность забронировать доп. ночь в гостинице города Кемь за дополнительную плату.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от категории и места размещения, руб:
|Взрослые
|Дети до 12 лет
|2мест.
номер
|1мест.
номер
|Доп. место
|осн. место
|доп. место
|«Фрегат»/
«Соловецкая Слобода»
|51 300
|61 200
|44 300
|45 400
|38 500
|«Ладога»/
«Соловецкая Слобода»
|48 300
|55 100
|43 100
|42 400
|37 200
|«Piter-Inn»/
«Соловецкая Слобода»
|50 800
|58 500
|44 100
|44 200
|38 200
|«Karelia&SPA»/
«Соловецкая Слобода»
|50 200
|59 400
|-
|44 400
|37 600
|«Piter-Inn» / «Соловки-отель»
|50 700
|59 700
|46 500
|44 800
|40 600
|«Piter-Inn» / «Соло-Норд»
|49 200
|57 100
|44 600
|43 400
|38 700
|«Karelia&SPA»/«Соловки-отель»
|51 000
|60 600
|-
|45 100
|40 000
|«Karelia&SPA» / «Соло-Норд»
|49 500
|56 000
|-
|45 600
|41 500
|«Ладога» / «Соловки-отель»
|49 000
|56 300
|45 000
|43 100
|39 600
|«Ладога» / «Соло-Норд»
|47 500
|53 700
|43 600
|41 700
|37 700
|«Фрегат» / «Соловки-отель»
|52 000
|62 500
|46 600
|46 100
|40 900
|«Фрегат» / «Соло-Норд»
|50 400
|59 700
|44 700
|44 500
|38 900
Отель «Фрегат» располагается в зеленом уголке Петрозаводска, в центре города на живописной набережной Онежского озера - одно из самых красивых и романтичных мест в России. Гостиничный комплекс сочетает в себе уют и покой загородного отеля с транспортной доступностью. Отель «Фрегат» предлагает своим гостям 80 номеров пяти различных категорий: - 60 номеров категории Стандарт, включая 1 Семейный номер и 1 номер для людей с ограниченными возможностями; В каждом номере к услугам гостей: - центральная система вентиляции / кондиционирования - система пожарной безопасности, электронные замки - плазменная панель и интерактивное телевидение - банные принадлежности и полы с подогревом в ванной комнате - письменный стол, телефон, сейф, фен, мини-бар - бесплатный Wi-Fi Интернет
Гостиница «Piter-Inn» расположена в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном. В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе. В гостинице есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Отель «Karelia&SPA»расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк. В светлых номерах отеля постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi. Из больших окон элегантного ресторана открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни. Гости отеля могут заказать спа-процедуры и посетить сауну.
Гостиница «Ладога» расположена в Петрозаводске. В числе удобств сауна, гидромассажная ванна, хаммам и крытый бассейн. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории. В номерах есть место для работы, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Ванные комнаты укомплектованы феном.
Отель «Кемка» расположен в городе Кемь. К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена частная парковка. В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В номерах установлен шкаф для одежды.
Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря. В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна. В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа.
Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро. Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль. Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для туристов.
Гостиница «Соловки-отель» находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов. Номера гостиницы оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
10. Для посещения экологических экскурсий необходимо иметь удобную обувь и одежду!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат в Карелии умеренно-континентальный.
Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).
Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.
Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.
До середины лета держатся белые ночи.
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Самый страшный «зверь» на Соловках в июне и в июле – комар и мошка, поэтому запаситесь в дорогу средствами от кровососущих насекомых: мазь и фумигаторы, которые можно включить на ночь в номере.
Остров Кижи является достаточно каменистым, что создает благоприятные условия для обитания змей. Поэтому следует быть особо внимательным во время экскурсии по острову и не выходить за пределы экскурсионных дорожек и троп, не ходить по траве.
Единственная ядовитая змея Карелии – гадюка обыкновенная. Распространена повсеместно, но чаще встречается на юге. Предпочитает лиственные и смешанные леса, участки богатого травостоя, окраины болот. Прячется в старых гнилых пнях, между камнями, в кучах хвороста, кустах, валежниках.
Характерные признаки гадюки – четко отграниченная от шеи копьевидная голова, короткий заостренный хвост, толстое, слегка сплющенное туловище. Окраска сильно варьируется – от совершенно черной до светло-серых и бурых тонов. Рисунок на спине разный – зигзаг, ромбы, полосы. Брюхо окрашено светлее.
При укусе:
• отсосать или отжать яд из ранки,
• зафиксировать укушенную конечность,
• уложить пострадавшего в тепло,
• дать пострадавшему горячее питье и препараты, поддерживающие сердечную деятельность.
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены поездки на острова Кижи, Валаам, Соловки.