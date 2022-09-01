Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера

В познавательном путешествии по Русскому северу

5
3 отзыва
В познавательном путешествии по Русскому северу – острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова. Мы познакомимся с историей этого края и красотой северной природы.
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Очарование губернского города
Очарование губернского города
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод и прогуляетесь по набережной Онежского озера
Шедевры острова Кижи
Шедевры острова Кижи
Посетим архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации
Рускеала
Рускеала
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Онежское озеро и остров Кижи

Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А.

Гид встречает группу с табличкой, на перроне, у здания со шпилем, под часами.

Завтрак в ресторане.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование губернского города».

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад, посетите квартал исторической застройки г. Петрозаводска.

Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».

Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.

Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в гостиницу. Размещение.

Экскурсия по Петрозаводску. Онежское озеро и остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Онежское озеро и остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Онежское озеро и остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Онежское озеро и остров Кижи
2 день

Остров Валаам, горный парк «Рускеала» и водопад Тохмайоки

Ранний подъем.

Завтрак/сухой паек.

Переезд в Сортавала (250 км). Прибытие в Сортавала.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).

Экскурсия по мраморному каньону.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Позднее возвращение в гостиницу.

Остров Валаам, горный парк «Рускеала» и водопад ТохмайокиОстров Валаам, горный парк «Рускеала» и водопад ТохмайокиОстров Валаам, горный парк «Рускеала» и водопад ТохмайокиОстров Валаам, горный парк «Рускеала» и водопад Тохмайоки
3 день

Водопад Кивач и Беломорские петроглифы

Ранний завтрак. Освобождение номеров.

Отъезд на автобусе в г. Беломорск (370 км).

По пути заезд на один из крупнейших равнинных водопадов Европы – водопад Кивач.

Посещение Музея природы, дендропарка, заказника карельской березы.

Остановка на обед в туристическом комплексе «Малая медвежка».

По дороге заезд в Беломорске в местечко Залавруга.

Пешеходная экскурсия «Беломорские петроглифы»: знакомство с одним из выдающихся памятник первобытного искусства Северной Европы – петроглифами – наскальными изображениями древних охотников и рыбаков, расположенных на живописных островах низовья р. Выг.

Прибытие в г. Кемь.

Размещение в гостинице «Кемка».

Отдых.

Водопад Кивач и Беломорские петроглифыВодопад Кивач и Беломорские петроглифыВодопад Кивач и Беломорские петроглифыВодопад Кивач и Беломорские петроглифы
4 день

Белое море и Соловецкие острова

Завтрак. Освобождение номеров.

Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова.

Прибытие на Соловки.

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Размещение в гостинице «Соловецкая слобода».

Обед.

Экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность пешеходной экскурсии 3 часа)

Обзорная экскурсия «История Соловецкого архипелага» – это рассказ о пяти тысячелетиях освоения архипелага Соловецких островов людьми.

Древние строители загадочных лабиринтов, племена саамов и корелы, суровые православные подвижники и сами Соловецкие острова вот главные герои этой истории.

Во время экскурсии по Соловкам туристы получат основную информацию о Соловецком архипелаге: физико-географические, геологические и исторические данные, сведения о древней и современной флоре и фауне, аномальных и редких явлениях, наблюдающихся на островах.

Маршрут и объекты показа: Экскурсия начинается в центре поселка Соловецкий и проходит по живописному берегу Белого моря, через мыс Лабиринтов, по лесной дороге, к зданию радиостанции, Соловецкому камню, монастырскому кладбищу, сухому доку и гидроэлектростанции.

Посещение Соловецкого морского музея, где Вы увидите исторический корабль – государеву яхту «Святой Петр».

Белое море и Соловецкие островаБелое море и Соловецкие островаБелое море и Соловецкие островаБелое море и Соловецкие острова
5 день

Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»

Завтрак.

Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).

Экскурсия"Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).

Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова.

Сотни лет дороги Соловков были молчаливыми свидетелями людских поступков и чаяний.

Соловецкие монахи мерили путь Соловецкими вёрстами, заключённые соловецкого лагеря слезами, соловецкие юнги кроссом по утрам.

Монахи строили знаменитые соловецкие скиты – скит на Секирной горе, Савватьевский и Исаковский скиты.

Большевики превратили эти святые места в лагерные тюрьмы, а соловецкие юнги в учебные классы.

Обо всём этом расскажут Вам соловецкие дороги – свидетели истории Соловков, трепетно хранящие следы человеческой деятельности.

Обед в кафе.

Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

Отправление на материк.

Прибытие в г. Кемь.

Трансфер на ж/д вокзал.

Если у вас утреннее отправление поезда, то при необходимости туроператор имеет возможность забронировать доп. ночь в гостинице города Кемь за дополнительную плату.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от категории и места размещения, руб:

ВзрослыеДети до 12 лет
2мест.
номер		1мест.
номер		Доп. местоосн. местодоп. место
«Фрегат»/
«Соловецкая Слобода»		51 300 61 20044 30045 40038 500
«Ладога»/
«Соловецкая Слобода»		48 30055 10043 10042 40037 200
«Piter-Inn»/
«Соловецкая Слобода»		50 80058 50044 10044 20038 200
«Karelia&SPA»/
«Соловецкая Слобода»		50 20059 400-44 40037 600
«Piter-Inn» / «Соловки-отель»50 70059 70046 50044 80040 600
«Piter-Inn» / «Соло-Норд»49 20057 10044 60043 40038 700
«Karelia&SPA»/«Соловки-отель»51 00060 600-45 10040 000
«Karelia&SPA» / «Соло-Норд»49 50056 000-45 60041 500
«Ладога» / «Соловки-отель»49 00056 30045 00043 10039 600
«Ладога» / «Соло-Норд»47 50053 700 43 60041 70037 700
«Фрегат» / «Соловки-отель»52 00062 50046 60046 10040 900
«Фрегат» / «Соло-Норд»50 40059 70044 70044 50038 900
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Фрегат» 4*

2 ночи

Отель «Фрегат» располагается в зеленом уголке Петрозаводска, в центре города на живописной набережной Онежского озера - одно из самых красивых и романтичных мест в России. Гостиничный комплекс сочетает в себе уют и покой загородного отеля с транспортной доступностью. Отель «Фрегат» предлагает своим гостям 80 номеров пяти различных категорий: - 60 номеров категории Стандарт, включая 1 Семейный номер и 1 номер для людей с ограниченными возможностями; В каждом номере к услугам гостей: - центральная система вентиляции / кондиционирования - система пожарной безопасности, электронные замки - плазменная панель и интерактивное телевидение - банные принадлежности и полы с подогревом в ванной комнате - письменный стол, телефон, сейф, фен, мини-бар - бесплатный Wi-Fi Интернет

Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*

Гостиница «Piter-Inn» 4*

2 ночи

Гостиница «Piter-Inn» расположена в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном. В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе. В гостинице есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*Гостиница «Piter-Inn» 4*

Отель «Karelia&SPA»

2 ночи

Отель «Karelia&SPA»расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк. В светлых номерах отеля постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi. Из больших окон элегантного ресторана открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни. Гости отеля могут заказать спа-процедуры и посетить сауну.

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Гостиница «Ладога»

2 ночи

Гостиница «Ладога» расположена в Петрозаводске. В числе удобств сауна, гидромассажная ванна, хаммам и крытый бассейн. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории. В номерах есть место для работы, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Ванные комнаты укомплектованы феном.

Отель «Кемка» 2*

1 ночь

Отель «Кемка» расположен в городе Кемь. К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена частная парковка. В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В номерах установлен шкаф для одежды.

Отель «Кемка» 2*Отель «Кемка» 2*Отель «Кемка» 2*Отель «Кемка» 2*Отель «Кемка» 2*Отель «Кемка» 2*Отель «Кемка» 2*Отель «Кемка» 2*Отель «Кемка» 2*Отель «Кемка» 2*

Отель «Соловецкая слобода» 2*

1 ночь

Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря. В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна. В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа.

Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*Отель «Соловецкая слобода» 2*

Отель «Соло Норд»

1 ночь

Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро. Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль. Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для туристов.

Гостиница «Соловки-отель»

1 ночь

Гостиница «Соловки-отель» находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов. Номера гостиницы оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостинице в номере с удобствами
  • Питание по программе
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно из г. Кеми
  • Дополнительные экскурсии (бронируются и оплачиваются заранее)
  • Трансферы вне программы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доп. ночь в гостинице Кеми двухместном стандартном номере – 1 750 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

10. Для посещения экологических экскурсий необходимо иметь удобную обувь и одежду!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая нас ожидает погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный.

Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).

Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.

Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.

До середины лета держатся белые ночи.

Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?

Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Самый страшный «зверь» на Соловках в июне и в июле – комар и мошка, поэтому запаситесь в дорогу средствами от кровососущих насекомых: мазь и фумигаторы, которые можно включить на ночь в номере.

Можно ли встретить змей на маршруте?

Остров Кижи является достаточно каменистым, что создает благоприятные условия для обитания змей. Поэтому следует быть особо внимательным во время экскурсии по острову и не выходить за пределы экскурсионных дорожек и троп, не ходить по траве.

Единственная ядовитая змея Карелии – гадюка обыкновенная. Распространена повсеместно, но чаще встречается на юге. Предпочитает лиственные и смешанные леса, участки богатого травостоя, окраины болот. Прячется в старых гнилых пнях, между камнями, в кучах хвороста, кустах, валежниках.

Характерные признаки гадюки – четко отграниченная от шеи копьевидная голова, короткий заостренный хвост, толстое, слегка сплющенное туловище. Окраска сильно варьируется – от совершенно черной до светло-серых и бурых тонов. Рисунок на спине разный – зигзаг, ромбы, полосы. Брюхо окрашено светлее.

При укусе:
• отсосать или отжать яд из ранки,
• зафиксировать укушенную конечность,
• уложить пострадавшего в тепло,
• дать пострадавшему горячее питье и препараты, поддерживающие сердечную деятельность.

Каковы правила поведения в духовных центрах?

Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Будет ли мобильная связь на Соловках?

Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.

Может ли измениться маршрут?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены поездки на острова Кижи, Валаам, Соловки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
1 сен 2022
Тур очень понравился. Программа интересная и насыщенная, всё продумано и расчитано по времени. Остались хорошие воспоминания и желание вернуться ещё.
Е
7 авг 2022
Все было отлично организовано и продумано. Никаких замечаний. Насыщенная программа.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Г
17 июля 2022
Тур "Кижи – Валаам – Соловки. Святые легенды Cевера" совершили с 9 по 13 июля 2022 года. Программа тура насыщена, за короткий промежуток времени удалось увидеть и узнать многое о Карелии, о событиях прошлого и настоящего. Довольны размещением в отелях, транспортным обслуживанием и высоким профессионализмом Гидов! И погода порадовала! Большое спасибо принимающей строне!!!

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Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
Прикоснуться к глубокой древности Земли в путешествии к природным памятникам Русского Севера
от места вашего проживания
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
5 500 за всё до 5 чел.
Из Петрозаводска на Кижи зимой на воздушной подушке
6 часов
🚗 На машине
На воздушной подушке
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Из Петрозаводска на Кижи зимой на воздушной подушке
Переезд на судне с воздушной подушкой. Пешеходная экскурсия по острову Кижи
7 500 за 1 человека
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
Путешествие по Карелии - это встреча с первозданной природой и духом свободы, царящим на севере
пл. Гагарина, 1
от 18 950 за 1 человека
Путешествие в столицу карельского разгуляя
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ричард
Ричард
5
7 отзывов
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Мы совершим удивительное путешествие во времени в край рун и былин
По договоренности
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
11 300 за всё до 3 чел.
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
5
1 отзыв
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня
площадь Гагарина д. 1
19 янв
21 янв
26 янв
28 янв
от 11 450 за 1 человека
Чертов стул и мистика Севера
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Чертов стул и мистика Севера
Аномальная зона, легенды и чарующие виды Онежского озера - добро пожаловать в магическую Карелию
1 апр
8 апр
15 апр
22 апр
от 4 000 за всё до 2 чел.
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