Мои заказы

Магниты из Карелии своими руками: мастер-класс в Петрозаводске

Прикоснуться к местным обычаям и сделать сувенир на память
Это будет уютная встреча, где соединятся карельские традиции и душевное общение.

Немного музыки, глоток ароматного чая и частичка глиняного волшебства — всё, что нужно для тёплых воспоминаний о Карелии.
Магниты из Карелии своими руками: мастер-класс в Петрозаводске© Екатерина
Магниты из Карелии своими руками: мастер-класс в Петрозаводске© Екатерина
Магниты из Карелии своими руками: мастер-класс в Петрозаводске© Екатерина

Описание мастер-класса

  • Мы встретимся в уютной студии рядом с центральным городским парком.
  • За чашкой чая по-карельски с калитками и другими местными угощениями поговорим о нашем крае, его традициях и легендах.
  • Я познакомлю вас с фольклором и национальной музыкой, в частности, с кантеле, на котором играю в оркестре национальных инструментов Карелии.
  • Вы сделаете 3 магнита из глиняных заготовок на свой выбор и распишете их. Заберёте свою работу сразу после мастер-класса.

Организационные детали

  • Мастер-класс подойдёт для участников от 12 лет. Можно и нужно приходить семьями с детьми.
  • В стоимость включены все материалы и чаепитие с калитками и другими угощениями.
  • Также вы сможете приобрести сувениры ручной работы за дополнительную плату.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Привет! Я Катя, она же Кайса. Гид, экскурсовод и художник. У меня своя студия творчества, где я провожу интересные мастер-классы, знакомлю с культурой Карелии через живопись и декоративно-прикладное творчество. А ещё делаю иллюстрации к известным произведениям карельской литературы, картины по известным местам нашего края и глиняные игрушки с символикой Карелии.

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии из Петрозаводска

«Значит, в Карелии ты очутился»: автопутешествие из Петрозаводска
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Значит, в Карелии ты очутился
Путешествие в Карелию - это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории и природе. Откройте для себя удивительные места и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
На машине
9 часов
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Приглашаем в увлекательное путешествие по Карелии! Вас ждут горы, водопады и старинные крепости, а также вкусные карельские блюда
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
18 050 ₽18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Пешая
2.5 часа
168 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск: прогулка для новичков
Познакомьтесь с Петрозаводском: центр города, история и современность, советы по гастрономии и сувенирам. Всё это в одной прогулке
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
21 ноя в 09:00
22 ноя в 08:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске