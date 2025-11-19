Магниты из Карелии своими руками: мастер-класс в Петрозаводске

Это будет уютная встреча, где соединятся карельские традиции и душевное общение.
Немного музыки, глоток ароматного чая и частичка глиняного волшебства — всё, что нужно для тёплых воспоминаний о Карелии.
Описание мастер-класса
- Мы встретимся в уютной студии рядом с центральным городским парком.
- За чашкой чая по-карельски с калитками и другими местными угощениями поговорим о нашем крае, его традициях и легендах.
- Я познакомлю вас с фольклором и национальной музыкой, в частности, с кантеле, на котором играю в оркестре национальных инструментов Карелии.
- Вы сделаете 3 магнита из глиняных заготовок на свой выбор и распишете их. Заберёте свою работу сразу после мастер-класса.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт для участников от 12 лет. Можно и нужно приходить семьями с детьми.
- В стоимость включены все материалы и чаепитие с калитками и другими угощениями.
- Также вы сможете приобрести сувениры ручной работы за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Привет! Я Катя, она же Кайса. Гид, экскурсовод и художник. У меня своя студия творчества, где я провожу интересные мастер-классы, знакомлю с культурой Карелии через живопись и декоративно-прикладное творчество. А ещё делаю иллюстрации к известным произведениям карельской литературы, картины по известным местам нашего края и глиняные игрушки с символикой Карелии.
Входит в следующие категории Петрозаводска
