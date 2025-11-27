Приглашаем в наше уютное пространство! Вы узнаете, как появились вафли, и попробуете свои силы на кулинарном мастер-классе.
Технолог подскажет, как замесить тесто и чем украсить изделие, а ещё познакомит вас с карельским мороженым — вкус белых грибов и шунгита точно удивит.
Описание мастер-класса
- История возникновения вафель и кулинарные секреты.
- Приготовление венских вафель — самостоятельно, под руководством технолога.
- Дегустация десерта с мягким мороженым от местного производителя.
- Ароматный кофе, милые открытки и стикеры на память о Карелии — по желанию.
Организационные детали
- Возраст участников: 5+.
- Есть возможность провести мастер-класс для группы до 15 человек, детали обсудите в переписке.
- Вы можете попробовать горячие вафли с мороженым во время мастер-класса или забрать их с собой.
- С вами будет один из технологов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Яна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Мы предлагаем посетить уникальное место с интерактивным погружением в кулинарные секреты Карелии. На наших мастер-классах вы окунётесь в историю возникновения блюд, раскроете секреты рецептов и с помощью профессиональных технологов самостоятельно приготовите
