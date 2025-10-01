Мои заказы

Экскурсии из центра Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Петрозаводске, цены от 2900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
На машине
4 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Петрозаводску и Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 800 ₽ за всё до 10 чел.
Ключ к сердцу Петрозаводска
1.5 часа
22 отзыва
Квест
до 4 чел.
Ключ к сердцу Петрозаводска
Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое Петрозаводска. Разгадайте загадки, связанные с историей местного завода, и ощутите дух 18 века
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2900 ₽ за всё до 4 чел.
Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
-
25%
Фотопрогулка
до 8 чел.
Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом
Увидеть визитную карточку Петрозаводска, найти интересности на каждом шагу и сделать до 100 снимков
Начало: В центре города на Онежской набережной
Завтра в 12:00
13 окт в 12:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Интересный исторический рассказ, который был преподнесен легко и ярко. Прогулка была несложной, виды красивые. Очень рекомендую Светлану.
  • И
    Ирина
    30 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Огромное спасибо Светлане за замечательный день,проведенный в Петрозаводске и его окрестностях!
  • О
    Оксана
    27 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Спасибо Светлане за проведение экскурсии! Очень понравилось!
  • М
    Морозова
    23 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Экскурсию проводила Дарья. Она очень знающий и эрудированный человек. Чувствуется, что любит и Карелию, и Петрозаводск, увлеченный своим делом человек.
    читать дальше

    Мы провели очень интересные и насыщенные 4 часа. Экскурсия проходила в формате пешеходно-автомобильная и поэтому при возрасте 60+ экскурсантов, мы совсем не устали. Рекомендую эту экскурсию всем, кто первый раз приезжает в Петрозаводск.

  • А
    Алексей
    19 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Светлана очень интересный рассказчик, великолепно знает историю, и очень любит свою работу. Веселая и энергичная. Необычная подача материала!
  • Ю
    Юлия
    15 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Спасибо большое, Светлане. Была группа из 6 взрослых. По просьбе, Светлана продумала так маршрут, (так как группа в 16.00 вылетала из Петрозаводска) чтобы успели и пообедать и доехать до аэропорта.
    Экскурсия очень интересная. Советую
  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Все основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большое
    Все основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большое
  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Светлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатый образный язык, прекрасное чувство
    читать дальше

    юмора. Я не только получила впечатления от увиденного и обогатила свои знания, но и просто прекрасно провела время в общении с умным человеком. От души рекомендую!

    юмора. Я не только получила впечатления от увиденного и обогатила свои знания, но и просто прекрасно провела время в общении с умным человеком. От души рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    1 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Прекрасная экскурсия. Гид замечательный рассказчик. Масса положительных эмоций.
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Прекрасная экскурсия замечательная Светлана
  • А
    Анна
    23 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Экскурсия интересная. Рекомендую.
  • А
    Алесей
    22 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Отлично)
  • С
    Светлана
    21 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Были на экскурсии 19 августа в день отъезда из Петрозаводска. Очень пожалели, что не смогли попасть на эту экскурсию в
    читать дальше

    свой первый день в городе. Светлана - милейший человек и отличный гид и рассказчик. Она показала нам все знаковые места в городе, рассказала много об истории города и края, о традициях карелов, об эпосе "Калевала". Мы съездили в урочище Чёртов стул, погуляли по чудесному карельскому лесу. Всё было очень органично, интересно, весело. Однозначно советую брать эту экскурсию сразу по приезду, чтобы потом пройтись по городу, неторопливо рассматривая его в деталях. А Светлане огромная благодарность и побольше позитивных туристов:)))

  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Светлана, прекрасный организатор и рассказчик, все с юмором и доступно. Ответит на любые ваши вопросы, много дополнительной информации. Получилась прям захватывающая экскурсия, много эмоций и впечатлений. Спасибо.
  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Побывали на экскурсии с семьёй 7 августа.
    Экскурсия начинается на набережной, сначала пешая часть, затем продолжение на машине.
    Во время прогулки гид
    читать дальше

    Светлана рассказывала об истории Петрозаводска, приводила интересные факты о жизни города, и устроила нам мини квест. Было довольно интересно.
    После экскурсии по городу мы отправились на урочище Чертов стул. Красивое место, можно посмотреть на город с высоты. Здесь мы сделали прекрасные фотографии и пили вкусный карельский чай. На обратной дороге Светлана рассказала об эпосе Калевала. По окончанию экскурсии по нашей просьбе доставили к ресторану, где у нас был забронирован столик.
    Очень приятный гид! Помогла нам организовать экскурсию в Кижи. Рассказала, где купить самые вкусные калитки. Спасибо ей большое!

  • Н
    Наталья
    13 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Огромная благодарность Светлане! Интересная экскурсия, даже маленькие дети были в восторге. И купались и ягоды собирали. А за очень вкусный чай, отдельное спасибо…
  • И
    Ирина
    30 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Благодарим экскурсовода Дарью за знакомство с историей и жизнью города Петрозаводска, чудесную прогулку на Чёртов стул и вкуснейший чай с печеньем. Петрозаводск произвёл неизгладимое впечатление и пробудил желание обязательно вернуться вновь. Безусловно рекомендуем прогуляться по городу в сопровождении Дарьи.
  • О
    Оксана
    23 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    На вечер 21.06.2025 заказали экскурсию по Петрозаводску. Светлана оказалась очень комфортным для нас гидом. Всё интересно рассказала и показала, не
    читать дальше

    бегали, а релаксировали. Узнав, что нажарились в Кижах, предложила заехать забрать купальники. По дороге на урочище искупались, попили чаю с вкусными печеньками и наелись в лесу черники. Водит комфортно. Благодарим за вайб ❤

  • Г
    Галина
    22 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Замечательная экскурсия и прекрасный гид Светлана)погрузила в историю Карелии и показала интересные места. Могу рекомендовать,спасибо!
  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Светлана прекрасный экскурсовод, очень внимательная, интересно рассказывает, отвезла нас даже искупаться на озеро, хотя это в стоимость не входило👌 рекомендую ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
  2. Ключ к сердцу Петрозаводска
  3. Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Палеовулкан Гирвас
  10. Губернаторский парк
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в октябре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 10 800 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
