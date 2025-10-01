читать дальше

Светлана рассказывала об истории Петрозаводска, приводила интересные факты о жизни города, и устроила нам мини квест. Было довольно интересно.

После экскурсии по городу мы отправились на урочище Чертов стул. Красивое место, можно посмотреть на город с высоты. Здесь мы сделали прекрасные фотографии и пили вкусный карельский чай. На обратной дороге Светлана рассказала об эпосе Калевала. По окончанию экскурсии по нашей просьбе доставили к ресторану, где у нас был забронирован столик.

Очень приятный гид! Помогла нам организовать экскурсию в Кижи. Рассказала, где купить самые вкусные калитки. Спасибо ей большое!