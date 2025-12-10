Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и водопад
Начало: У вашего отеля
«Вас будет ждать познавательная мини-экскурсия и эксперимент, релаксация в шунгитовой комнате, а также дегустация Иван-чая на шунгитовой воде и настойка из карельских ягод»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Значит, в Карелии ты очутился
Путешествие в Карелию - это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории и природе. Откройте для себя удивительные места и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 400 ₽
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по венским вафлям в Петрозаводске
Погрузиться в историю вафель и открыть необычные вкусы карельского мороженого
Начало: В историческом центре Петрозаводска
«Дегустация десерта с мягким мороженым от местного производителя»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
