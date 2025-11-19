Мастер-класс «Сувенирное мыло» для детей и взрослых в Петрозаводске

Предвкушение, замирание, восторг — так в трёх словах можно описать мастер-класс «Сувенирное мыло». Эти эмоции от него испытывают и взрослые, и дети.
Вы сами выберете форму, цвет и аромат изделий, а в процессе изготовления узнаете о мыле много интересного.
Описание мастер-класса
- На мастер-классе мы сделаем 3 мыла из готовой мыльной основы.
- Вы сами выберете форму, цвет и аромат будущих изделий.
- В процессе я подробно расскажу о технологии изготовления продуктов из мыльной основы, особенностях хранения и использования мыла.
Организационные детали
- Будет интересно детям от 4 лет и взрослым.
- Все материалы включены в стоимость.
- Участники мастер-класса уйдут с готовыми изделиями.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Стоимость: 650 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле проспекта Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Петрозаводске
Я провожу творческие мастер-классы для детей и взрослых с 2014 года. Приглашаю посетить мою студию в центре города, интересно провести время и увезти с собой уникальный сувенир, сделанный своими руками.
