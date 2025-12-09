На моём автомобиле мы доберёмся до начала маршрута, наденем снегоступы и отправимся бороздить заснеженный лес. На пути будут гранитные скалы и затерянный каньон, Онежское озеро и самая большая ель Фенноскандии.
Вы насладитесь единением с природой, а я расскажу о местности и угощу вас карельским травяным чаем с калитками.
Описание экскурсии
Я проведу вас по самым потаённым уголкам Заонежского заказника, покажу карельский лес, объясню, почему именно этот лес не тронула рука человека.
Прогулка проходит в размеренном темпе: мы не торопимся, созерцаем, фотографируем и отдыхаем, сколько захочется.
Снегоступы позволяют гулять по зимнему лесу, как по парку. Это отличная активность для любителей природы, вынужденных зимой откладывать прогулки в лес до схода снега.
Организационные детали
- Я заберу вас в центре Петрозаводска на автомобиле Changan CS35
- Продолжительность пешей части — около 2,5 часов
- Маршрут несложный, подойдёт людям с любой физической подготовкой
- Снегоступы я вам выдам
- Можно с детьми старше 14 лет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Петрозаводске
Занимаюсь туризмом и активными путешествиями уже более 14 лет. Влюблён в Карелию! Буду рад показать вам самые интересные и живописные уголки нашего края.
