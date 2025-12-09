На моём автомобиле мы доберёмся до начала маршрута, наденем снегоступы и отправимся бороздить заснеженный лес. На пути будут гранитные скалы и затерянный каньон, Онежское озеро и самая большая ель Фенноскандии. Вы насладитесь единением с природой, а я расскажу о местности и угощу вас карельским травяным чаем с калитками.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

Я проведу вас по самым потаённым уголкам Заонежского заказника, покажу карельский лес, объясню, почему именно этот лес не тронула рука человека.

Прогулка проходит в размеренном темпе: мы не торопимся, созерцаем, фотографируем и отдыхаем, сколько захочется.

Снегоступы позволяют гулять по зимнему лесу, как по парку. Это отличная активность для любителей природы, вынужденных зимой откладывать прогулки в лес до схода снега.

Организационные детали