Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
В Карелию едут, чтобы насладиться живописной природой. А жители Петрозаводска могут любоваться красотой местных пейзажей, не отъезжая далеко от города.
Я составил маршрут так, чтобы в одной поездке показать вам и карельские ландшафты, и геологические сокровища края. Открою город и его окрестности с новой стороны и расскажу об этих уникальных местах подробнее.
Вы посетите каменный карьер 18 века. Да-да, в Петрозаводске такой тоже имеется! Про него знают все жители города и почти никто из приезжих. С конца 18 века здесь добывали камень для постройки плавильных печей, затем — для обустройства города. В 1984 году карьер затопили. Получился водоём глубиной до 20 метров — на сегодняшний день живописное место отдыха.
Петрозаводский вулкан
Мы отправимся на берег залива к древнему палеовулкану Большая Варра. Он полыхал 2 миллиарда лет назад. Затем потух, был отполирован ледником и превратился в уникальную достопримечательность. Из-за обвала породы здесь образовался гигантский трон, с которого, по легенде, чёрт наблюдает за красавицей Пай на острове напротив.
Высочайшая ель Фенноскандии
После мы заглянем к 180-летней ели высотой целых 35 метров. Даже у двух взрослых мужчин не получится её обнять.
Центр шунгита
Мы посетим необычный музей самого знаменитого минерала Карелии. Ещё Пётр I ценил полезное свойство шунгита обеззараживать воду. В музее вы увидите, как даже самый тонкий слой минерала задерживает радиоволны.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen или аналогичном
Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 100 руб. /чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 162 туристов
Коротко о себе. Родился и всю жизнь живу в Петрозаводске. Историк по образованию. Люблю наш край, его уникальную природу, историю и людей! На экскурсиях стараюсь привить эту любовь гостям Карелии!