В Карелию едут, чтобы насладиться живописной природой. А жители Петрозаводска могут любоваться красотой местных пейзажей, не отъезжая далеко от города. Я составил маршрут так, чтобы в одной поездке показать вам и карельские ландшафты, и геологические сокровища края. Открою город и его окрестности с новой стороны и расскажу об этих уникальных местах подробнее.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Карьер — это не только Рускеала

Вы посетите каменный карьер 18 века. Да-да, в Петрозаводске такой тоже имеется! Про него знают все жители города и почти никто из приезжих. С конца 18 века здесь добывали камень для постройки плавильных печей, затем — для обустройства города. В 1984 году карьер затопили. Получился водоём глубиной до 20 метров — на сегодняшний день живописное место отдыха.

Петрозаводский вулкан

Мы отправимся на берег залива к древнему палеовулкану Большая Варра. Он полыхал 2 миллиарда лет назад. Затем потух, был отполирован ледником и превратился в уникальную достопримечательность. Из-за обвала породы здесь образовался гигантский трон, с которого, по легенде, чёрт наблюдает за красавицей Пай на острове напротив.

Высочайшая ель Фенноскандии

После мы заглянем к 180-летней ели высотой целых 35 метров. Даже у двух взрослых мужчин не получится её обнять.

Центр шунгита

Мы посетим необычный музей самого знаменитого минерала Карелии. Ещё Пётр I ценил полезное свойство шунгита обеззараживать воду. В музее вы увидите, как даже самый тонкий слой минерала задерживает радиоволны.

Организационные детали