Прибытие в Петрозаводск.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 07:00 до 08:00. Самый подходящий поезд под тур: Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.

Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 07:30. В автобусе можно будет оставить вещи.

Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур!

Краткая программа дня: 08:00 Отправление на экскурсию из Петрозаводска. 12:30 Прибытие в село Великая губа/Оятевщина. 12:30–13:00 Путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой. 13:00–14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время. 16:00 Обед в Медвежьегорске (включен в стоимость). 20:30 Возвращение в Петрозаводск.

Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 08:00 до 08:30.

Отправление на экскурсию.

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.