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Авторский тур
3 дня
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ВВиктория13 марта 2024Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой и с любовью относятся
- ООлеся10 января 2019Всем привет, Этой зимой на новогодних каникулах ездила в тур Карельский эксклюзив. Очень понравилось. Природа блеск, с погодой тоже повезло
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Питомник хаски»
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