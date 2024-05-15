Питомник хаски – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Питомник хаски» в Петрозаводске, цены от 33 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельский эксклюзив
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Карельский эксклюзив
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Карельский эксклюзив
    Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой и с любовью относятся
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    к своим подопечным, интересно рассказывают о собачьих заездах и соревнованиях. Собачки просто невероятные, очень запоминающийся опыт вождения упряжкой! Очень понравились наши инструкторы по снегоходам Женя и Андрей, наше путешествия стало почти мини экспедицией по лесам и озерам красивой Карелии. Все очень понравилось, тур рекомендую.

    Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой
  • О
    Олеся
    10 января 2019
    Карельский эксклюзив
    Всем привет, Этой зимой на новогодних каникулах ездила в тур Карельский эксклюзив. Очень понравилось. Природа блеск, с погодой тоже повезло
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    - небольшой морозец, снег и солнышко. Размещение в теплом и уютном номере на турбазе "Алекка". Питание простое, но очень вкусно (по-домашнему). Понравились гид Ольга и ребята, которые сопровождали на снегоходах.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Питомник хаски»

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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Питомник хаски" можно забронировать 3 тура от 33 100 до 52 700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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