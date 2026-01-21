Петрозаводск и окрестности: чертов стул, песчаный пляж и мистический шунгит

Вы познакомитесь со столицей Карелии — характером и историей. Увидите пейзажи и памятники, заглянете в старейший район и подниметесь на лавовую скалу. И конечно, прочувствуете атмосферу города и поймёте, за что его можно полюбить.
Описание водной прогулки«Суворов был прав: Однажды в Петрозаводске» Легендарный Александр Суворов сказал: «Петрозаводск знаменит!». Я приглашаю вас убедиться в этом лично. Мы исследуем столицу Карелии на автомобиле (маршрут 35-40 км), чтобы почувствовать её уникальный характер. Ваше путешествие за один день:
- Исторический центр Погрузимся в атмосферу «порта пяти морей» с его старинной и советской архитектурой, увидим имперскую Круглую площадь и Губернаторский парк.
- Набережная Онего Встретим памятник Петру I, увидите скульптуры городов-побратимов и безграничные озёрные просторы.
- Древний вулкан и старый район Поднимемся на лавовую скалу «Чёртов Стул», откуда открывается лучшая панорама города, и заедем в старинный район Соломенное. По пути — остановка у живописного пляжа «Пески».
- Тайны шунгита Посетим уединённый «Центр шунгита» (без своего транспорта сюда не добраться). Вас ждёт рассказ о камне, отдых в шунгитовой комнате и дегустация иван-чая. Здесь же можно приобрести уникальные сувениры прямо от производителя. Этот день раскроет, за что можно полюбить суровый и прекрасный Петрозаводск.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Петрозаводска
- Площадь Кирова
- Площадь Ленина
- Проспект Ленина
- Соломенное
- Урочище «Чертов стул»
- Центр Шунгита
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Авторская экскурсия и путевая информация о Карелии и достопримечательностях по маршруту
- Минеральная вода «Карельская жемчужина»
- Детский бустер и детское кресло
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск
Завершение: Заберем и отвезем по адресу пребывания/пожелания в пределах Петрозаводска. Дополнительный трансфер по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
