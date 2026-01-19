Водная прогулка
Петрозаводск глазами местного жителя
Изучить город и его окрестности: яркие достопримечательности, Чёртов стул, пляж и загадочный шунгит
Начало: По месту вашего жительства в Петрозаводске
«Мы проедем вдоль песчаного пляжа, прокатимся по понтонному мосту и увидим Сретенскую церковь на скале»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9250 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: Город Петрозаводск
«Шунгитовый пляж, колорит северных деревень и святой источник»
24 янв в 08:30
25 янв в 08:30
от 40 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Петрозаводск и окрестности: чертов стул, песчаный пляж и мистический шунгит
Начало: Петрозаводск
«По пути — остановка у живописного пляжа «Пески»»
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 января 2026Обратились к Полине в день экскурсии - приехав на день в Петрозаводск, решили не просто погулять по городу, но и
- ССофья16 января 2026у нас гидом был Артём, прекрасный молодой человек, который знает и любит свое дело. адаптировали день в соответствии с погодой
- ААнастасия18 октября 2025Осталось полное ощущение, что провели день с живущей в Петрозаводске подругой. Здесь и все плюсы, и все минусы.
Полина очень доброжелательна,
- ААнастасия5 октября 2025Спасибо огромное за мини-путешествие!
Маршрут настолько интересный и живописный, что слов нет…
Уезжаю со слезами на глазах от грусти, что все подошло к концу.
К сожалению Елена не смогла с нами провести эти два дня, но Алексей справился на 100%.
- ЮЮлия27 сентября 2025Классная экскурсия! Нам очень понравилась, в том числе составляющая прогулки по карельскому лесу.
- ЕЕлена22 сентября 2025Полина провела замечательную экскурсию, показала все самые лучшие места, рассказала про них, отвечала на вопросы и аккуратно вела автомобиль, что
- ААлександр25 августа 2025Всё понравилось. Локации. Места где ночевали и ели. Всё на хорошем уровне. Интересный материал, рассказывают экскурсовод Елена и Алексей!
- ННадежда18 августа 2025Всем привет. Благодарим Полину за пунктуальность, открытое и доброе общение. Интересно было послушать рассказы о местных жителях и достопримечательностях. Все очень продумано и организованно. Очень приятный собеседник и эрудированная девушка. Мы были в четвёртом, даже наш ребёнок в полном восторге.
- GGalina5 августа 2025Заказывала данную экскурсию для родителей. Им очень понравилось, отметили содержательное наполнение экскурсии, интересный и познавательный рассказ Полины, которая с легкостью отвечала на заданные ей вопросы. Спасибо большое за отличную экскурсию!
- ЕЕлена31 июля 2025Елена, Алексей, большое спасибо!
Маршрут восхитительный, информация по маршруту прекрасная, забота о туристах - высший класс.
Природа Карелии не должна быть рассказана
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Пляжи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в январе 2026
Сейчас в Петрозаводске в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 9250 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2026 год по теме «Пляжи», 41 ⭐ отзыв, цены от 9250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март