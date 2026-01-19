читать дальше

Так как Полина уже была занята она быстро отреагировала и предложила нам альтернативу - экскурсию с Артемом. Очень доброжелательная, сориентировала куда сходить в городе.

Артем не смотря на мороз провел нам хорошую и интересную экскурсию, многое рассказал из истории, отвечал на наши вопросы по текущей жизни в городе)) экскурсия была пешком и на автомобиле, показал нам вид на Петрозаводск с другой стороны Петрозаводской губы 🔥🔥🔥 Рекомендую посмотреть город глазами экскурсовода