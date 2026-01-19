Мои заказы

Пляжи Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Петрозаводске, цены от 9250 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Петрозаводск глазами местного жителя
На машине
Автобусные
4 часа
17 отзывов
Водная прогулка
Петрозаводск глазами местного жителя
Изучить город и его окрестности: яркие достопримечательности, Чёртов стул, пляж и загадочный шунгит
Начало: По месту вашего жительства в Петрозаводске
«Мы проедем вдоль песчаного пляжа, прокатимся по понтонному мосту и увидим Сретенскую церковь на скале»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9250 ₽ за всё до 4 чел.
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
На машине
13 часов
24 отзыва
Водная прогулка
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: Город Петрозаводск
«Шунгитовый пляж, колорит северных деревень и святой источник»
24 янв в 08:30
25 янв в 08:30
от 40 000 ₽ за всё до 7 чел.
Петрозаводск и окрестности: чертов стул, песчаный пляж и мистический шунгит
На машине
4 часа
Водная прогулка
Петрозаводск и окрестности: чертов стул, песчаный пляж и мистический шунгит
Начало: Петрозаводск
«По пути — остановка у живописного пляжа «Пески»»
10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    19 января 2026
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Обратились к Полине в день экскурсии - приехав на день в Петрозаводск, решили не просто погулять по городу, но и
    узнать о нем подробнее)
    Так как Полина уже была занята она быстро отреагировала и предложила нам альтернативу - экскурсию с Артемом. Очень доброжелательная, сориентировала куда сходить в городе.
    Артем не смотря на мороз провел нам хорошую и интересную экскурсию, многое рассказал из истории, отвечал на наши вопросы по текущей жизни в городе)) экскурсия была пешком и на автомобиле, показал нам вид на Петрозаводск с другой стороны Петрозаводской губы 🔥🔥🔥 Рекомендую посмотреть город глазами экскурсовода

  • С
    Софья
    16 января 2026
    Петрозаводск глазами местного жителя
    у нас гидом был Артём, прекрасный молодой человек, который знает и любит свое дело. адаптировали день в соответствии с погодой
    и с тем, что уже удалось посмотреть. тем не менее, Артём дал дополнительную информацию о тех местах, где уже побывали. смело могу рекомендовать данный маршрут и гида 😊 удачи в вашем деле!

  • А
    Анастасия
    18 октября 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Осталось полное ощущение, что провели день с живущей в Петрозаводске подругой. Здесь и все плюсы, и все минусы.
    Полина очень доброжелательна,
    машина чистая, с подушечками и водичкой. Заранее выслала рекомендации по ресторанам, сувенирным и проч.
    Но… больше сведений о современном городе. Мне не хватило истории. Сведения если и были-то поверхностные, на уточняющие вопросы с ответами были трудности.
    Впрочем, допускаю, что большинству туристов такой подачи материала хватает, а я -просто любящий копаться в истории червяк.

  • А
    Анастасия
    5 октября 2025
    Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
    Спасибо огромное за мини-путешествие!
    Маршрут настолько интересный и живописный, что слов нет…
    Уезжаю со слезами на глазах от грусти, что все подошло к концу.
    К сожалению Елена не смогла с нами провести эти два дня, но Алексей справился на 100%.
  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Классная экскурсия! Нам очень понравилась, в том числе составляющая прогулки по карельскому лесу.
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Полина провела замечательную экскурсию, показала все самые лучшие места, рассказала про них, отвечала на вопросы и аккуратно вела автомобиль, что
    немало важно. Не торопила нас, давала возможность посмотреть всё столько, сколько мы хотели, а также разрешила нам быть с пёсиком! Спасибо, Полина, большое!)

  • А
    Александр
    25 августа 2025
    Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
    Всё понравилось. Локации. Места где ночевали и ели. Всё на хорошем уровне. Интересный материал, рассказывают экскурсовод Елена и Алексей!
  • Н
    Надежда
    18 августа 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Всем привет. Благодарим Полину за пунктуальность, открытое и доброе общение. Интересно было послушать рассказы о местных жителях и достопримечательностях. Все очень продумано и организованно. Очень приятный собеседник и эрудированная девушка. Мы были в четвёртом, даже наш ребёнок в полном восторге.
  • G
    Galina
    5 августа 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Заказывала данную экскурсию для родителей. Им очень понравилось, отметили содержательное наполнение экскурсии, интересный и познавательный рассказ Полины, которая с легкостью отвечала на заданные ей вопросы. Спасибо большое за отличную экскурсию!
  • Е
    Елена
    31 июля 2025
    Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
    Елена, Алексей, большое спасибо!
    Маршрут восхитительный, информация по маршруту прекрасная, забота о туристах - высший класс.
    Природа Карелии не должна быть рассказана
    словами, в нее обязательно нужно окунуться. Природа Карелии - просто космос.
    Выбирайте тур в Карелию, бронируйте у Елены дни - это как путешествие в оздоровительно-позитивную сказку!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Пляжи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Петрозаводск глазами местного жителя;
  2. Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька;
  3. Петрозаводск и окрестности: чертов стул, песчаный пляж и мистический шунгит.
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Онежская набережная;
  2. Водопад Кивач;
  3. Самое главное;
  4. Набережная;
  5. Марциальные воды;
  6. Кижи;
  7. Площадь Кирова;
  8. Памятник-фонтан «Рождение Петрозаводска»;
  9. Ботанический сад ПетрГУ;
  10. Здание железнодорожного вокзала.
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в январе 2026
Сейчас в Петрозаводске в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 9250 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
