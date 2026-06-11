Еще несколько необычных экскурсий в Петрозаводске

Лучшее время для экскурсии по живописным окрестностям Петрозаводска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более сложным погодным условиям и учесть, что часть маршрута проходит на открытом воздухе.

Предлагаем уникальную возможность провести день среди живописных ландшафтов Петрозаводска и его окрестностей.Вас ждет встреча с самой высокой елью Фенноскандии, прогулка по сказочному лесу, где каждый шаг открывает новые тайны природы.

Осмотрите урочище Чертов стул, где природа и история переплетаются в удивительный узор. Завершит ваше путешествие посещение Ботанического сада, где растения со всего мира расскажут вам о своих историях. Это не просто экскурсия, это погружение в мир красоты и спокойствия, где каждый найдет что-то свое

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Окраины Петрозаводска

Мы начнем путешествие в Петрозаводске. Я покажу вам стоянку древних людей, действующий лесозавод и церковь Сретения Господня, живописно расположенную на берегу Логмозерского пролива. Все это находится в Соломенном — одном из старейших районов города. Вы узнаете, как с годами менялись его облик и административный статус и от какого финского слова образовано его название.

Лесная Фенноскандия

Фенноскандия — природная страна на севере Европы и России, в которой живут ели и сосны. Вы узнаете, кто еще здесь растет и обитает, почему эту местность следует охранять и оберегать и в чем особенности местного ландшафта. А также услышите о символе Карелии — буром медведе, — пройдете по тропинке, проложенной местными жителями много лет назад, и ощутите магию таежного леса.

Тайны древнего урочища

Вы побываете в скалистом урочище Чертов стул — в месте, рожденном на пепелище вулканов. Я расскажу, что такое урочище, далеко ли Чертов стул от Бесова носа и как готовят «карельский пуэр». А если пожелаете, также покажу несколько упражнений из дыхательной гимнастики, которые помогут вам лучше прочувствовать окружающую природу.

Ботанический сад на берегу Онеги

Наша последняя остановка — Ботанический сад, где собраны растения из множества разных стран и регионов. Вы услышите историю создания ботанических садов, вспомните значения слов «дендрарий» и «арборетум» и узнаете, чем примечательна знаменитая карельская береза и как она выглядит.

Организационные детали