Еще несколько необычных экскурсий в Петрозаводске

Что вас ожидает

Окраины Петрозаводска

Мы начнем путешествие в Петрозаводске. Я покажу вам стоянку древних людей, действующий лесозавод и церковь ⛪ Сретения Господня, живописно расположенную на берегу Логмозерского пролива. Все это находится в Соломенном — одном из старейших районов города. Вы узнаете, как с годами менялись его облик и административный статус и от какого финского слова образовано его название.

Лесная Фенноскандия

Фенноскандия — природная страна на севере Европы и России, в которой живут ели и сосны. Вы узнаете, кто еще здесь растет и обитает, почему эту местность следует охранять и оберегать и в чем особенности местного ландшафта. А также услышите о символе Карелии — буром медведе, — пройдете по тропинке, проложенной местными жителями много лет назад, и ощутите магию таежного леса.

Тайны древнего урочища

Вы побываете в скалистом урочище Чертов стул — в месте, рожденном на пепелище вулканов. Я расскажу, что такое урочище, далеко ли Чертов стул от Бесова носа и как готовят «карельский пуэр». А если пожелаете, также покажу несколько упражнений из дыхательной гимнастики, которые помогут вам лучше прочувствовать окружающую природу.

Ботанический сад на берегу Онеги

Наша последняя остановка — Ботанический сад, где собраны растения из множества разных стран и регионов. Вы услышите историю 📖 создания ботанических садов, вспомните значения слов «дендрарий» и «арборетум» и узнаете, чем примечательна знаменитая карельская береза и как она выглядит.

Организационные детали