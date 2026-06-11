Еще несколько необычных экскурсий в Петрозаводске

Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия
Предлагаем уникальную возможность провести день среди живописных ландшафтов Петрозаводска и его окрестностей.
Вас ждет встреча с самой высокой елью Фенноскандии, прогулка по сказочному лесу, где каждый шаг открывает новые тайны природы. читать дальшеуменьшить
Осмотрите урочище Чертов стул, где природа и история переплетаются в удивительный узор.
Завершит ваше путешествие посещение Ботанического сада, где растения со всего мира расскажут вам о своих историях. Это не просто экскурсия, это погружение в мир красоты и спокойствия, где каждый найдет что-то свое
🚶♂️ Возможность активного отдыха на свежем воздухе
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по живописным окрестностям Петрозаводска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более сложным погодным условиям и учесть, что часть маршрута проходит на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Стоянка древних людей
Лесозавод
Церковь Сретения Господня
Ботанический сад
Описание экскурсии
Окраины Петрозаводска
Мы начнем путешествие в Петрозаводске. Я покажу вам стоянку древних людей, действующий лесозавод и церковь Сретения Господня, живописно расположенную на берегу Логмозерского пролива. Все это находится в Соломенном — одном из старейших районов города. Вы узнаете, как с годами менялись его облик и административный статус и от какого финского слова образовано его название.
Лесная Фенноскандия
Фенноскандия — природная страна на севере Европы и России, в которой живут ели и сосны. Вы узнаете, кто еще здесь растет и обитает, почему эту местность следует охранять и оберегать и в чем особенности местного ландшафта. А также услышите о символе Карелии — буром медведе, — пройдете по тропинке, проложенной местными жителями много лет назад, и ощутите магию таежного леса.
Тайны древнего урочища
Вы побываете в скалистом урочище Чертов стул — в месте, рожденном на пепелище вулканов. Я расскажу, что такое урочище, далеко ли Чертов стул от Бесова носа и как готовят «карельский пуэр». А если пожелаете, также покажу несколько упражнений из дыхательной гимнастики, которые помогут вам лучше прочувствовать окружающую природу.
Ботанический сад на берегу Онеги
Наша последняя остановка — Ботанический сад, где собраны растения из множества разных стран и регионов. Вы услышите историю создания ботанических садов, вспомните значения слов «дендрарий» и «арборетум» и узнаете, чем примечательна знаменитая карельская береза и как она выглядит.
Организационные детали
Часть пути мы проедем на автомобиле, часть пройдем пешком
Транспорт для 3 человек на 4 часа включен в стоимость. Если экскурсия продлится дольше оговоренного времени, доплата составит 800 руб. Если вас больше трёх человек, доплата за группу — 1000 руб.
Прогулка по Ботаническому саду будет в сопровождении местного специалиста — стоимость составит 300 рублей с человека
Чтобы путешествие стало по-настоящему уютным, мы можем взять с собой чай в термосе и небольшой перекус
На данном маршруте рады участникам всех возрастов, но при бронировании лучше учитывать, что половина маршрута проходит по лесу, а значит может вызвать трудности для маленьких и пожилых путешественников
Для тех, кого не пугают сложности лесных походов, есть возможность пройти почти весь маршрут пешком. Это увеличит время прогулки на 1 час, но позволит сэкономить на стоимости транспорта (примерно 1-2 тысячи от стоимости)
Если вы хотите сократить пеший маршрут или посмотреть другие, менее популярные у туристов локации (например, урочище с интригующим названием Егоровы Штаны или дорогу, по которой раньше ездил Пётр I), напишите мне, и мы скорректируем маршрут под ваши пожелания
Можно также добавить культурную программу: дом-музей карельского купца, ферму или этнопарк «Варио». Билеты оплачиваются дополнительно по прейскуранту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2188 туристов
Гид по воле случая, исследователь тайных троп по призванию. Знаю, где белки прячут свои запасы и чем мох отличается от лишайника. Угощу свежими калитками, заварю чай со вкусом тайги. Накормлю по традициям карельского гостеприимства и поделюсь интересными историями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
2
2
–
1
–
Алена
Гид Екатерина очень много рассказала об истории Петрозаводска,флоре и фауне Карельского края. Было ощущение,что гуляешь не с гидом,а добрый друг привел тебя показать свои любимые места. Отлично провели время,хоть погода и была переменчива. Позаботьтесь об удобной обуви,подходящей в том числе для лесных прогулок-и вперед. 😊
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо, я тоже прекрасно провела время на прогулке с вами ☺️ И правда приятно делиться любимыми местами с близкими по духу людьми)
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Н
Наталия
Отличная экскурсионная программа. Гид знает тему и может поддержать беседу по широкому кругу вопросов, соприкасающихся с программой экскурсии (геология, ботаника, экономика, история края). Пунктуальна, вежлива, доброжелательна. Рекомендую.
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Елена
интересно, вкусно! красивая природа.
Екатерина
Ответ организатора:
Большое спасибо, очень рада, что всё понравилось ❤️
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Л
Лисинская
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по урочищу и интересные рассказы о природе и истории мест!
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Ю
Юлия
Мы провели отличный день с Екатериной! Она отличный гид, много и интересно рассказывает о растениях, животных, минералах, о том, как формировался местный рельеф. А ещё Екатерина очень чуткий и душевный человек, на пути приноравливалась к нашему темпу и самочувствию. Спасибо большое! Кто любит ходить по лесу — эта экскурсия для вас!
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Маргарита
Екатерина показалась мне интересующимся, отзывчивым и эмпатичным гидом. Она охотно отвечала на вопросы, участливо вела разговор. С ней было совсем не стыдно признаться в том, что ты чего-то не знаешь читать дальшеуменьшить
(иногда это правда бывает стыдно:-D).
Душевность, внимательность, забота, неравнодушие, человечность и атмосферность - это то, что для меня было ценнее всего в этот день. Часто восприятие места зависит не только от твоего собственного настроения, но и от того, кто тебе его показывает. И Карелия в моем случае оказалась прекрасна, трогательна, хрупка и величественна, спасибо за это моему чудесному гиду.
С радостью обращусь к Екатерине за другими ее экскурсиями, когда снова окажусь в Петрозаводске, это точно.
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