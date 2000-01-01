Еще несколько необычных экскурсий в Петрозаводске

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Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска

Посетить лесную страну Фенноскандия, древние урочища и Ботанический сад и ощутить тишину тайги

Екатерина
Екатерина – Гид из Петрозаводска
Приглашаю на один день сбежать из шумного города и отдохнуть в заповедной лесной зоне.

Вы увидите самую высокую ель сказочной Фенноскандии, подышите свежим воздухом и побываете в урочище Чертов стул.

А также рассмотрите в Ботаническом саду растения из разных стран и узнаете, чем еще гордится Карелия.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска

Что вас ожидает

Окраины Петрозаводска
Мы начнем путешествие в Петрозаводске. Я покажу вам стоянку древних людей, действующий лесозавод и церковь ⛪ Сретения Господня, живописно расположенную на берегу Логмозерского пролива. Все это находится в Соломенном — одном из старейших районов города. Вы узнаете, как с годами менялись его облик и административный статус и от какого финского слова образовано его название.

Лесная Фенноскандия
Фенноскандия — природная страна на севере Европы и России, в которой живут ели и сосны. Вы узнаете, кто еще здесь растет и обитает, почему эту местность следует охранять и оберегать и в чем особенности местного ландшафта. А также услышите о символе Карелии — буром медведе, — пройдете по тропинке, проложенной местными жителями много лет назад, и ощутите магию таежного леса.

Тайны древнего урочища
Вы побываете в скалистом урочище Чертов стул — в месте, рожденном на пепелище вулканов. Я расскажу, что такое урочище, далеко ли Чертов стул от Бесова носа и как готовят «карельский пуэр». А если пожелаете, также покажу несколько упражнений из дыхательной гимнастики, которые помогут вам лучше прочувствовать окружающую природу.

Ботанический сад на берегу Онеги
Наша последняя остановка — Ботанический сад, где собраны растения из множества разных стран и регионов. Вы услышите историю 📖 создания ботанических садов, вспомните значения слов «дендрарий» и «арборетум» и узнаете, чем примечательна знаменитая карельская береза и как она выглядит.

Организационные детали

  • Часть пути мы проедем на автомобиле 🚘, часть пройдем пешком (около 8 км). Транспорт оплачивается отдельно — 2000 рублей с группы.
  • Входные билеты 🎫 в Ботанический сад не включены в стоимость — 100 рублей с человека
  • Чтобы путешествие стало по-настоящему уютным, мы можем взять с собой чай в термосе и небольшой перекус
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.
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