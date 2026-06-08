Приглашаем в тёплую, почти домашнюю поездку — в деревню Шёлтозеро. Здесь веками бок о бок жили саамы, карелы, русские, финны и вепсы.
Вы увидите настоящий вепсский дом, узнаете, как жили местные жители, и пройдёте «Дорогой к храму» — по подворью Благовещенского Ионо-Яшезерского монастыря. Тишина, деревянные дома, запах трав и живая история — без суеты и спешки.
Вы увидите настоящий вепсский дом, узнаете, как жили местные жители, и пройдёте «Дорогой к храму» — по подворью Благовещенского Ионо-Яшезерского монастыря. Тишина, деревянные дома, запах трав и живая история — без суеты и спешки.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Вепсский этнографический музей (с местным гидом-экскурсоводом)
- Настоящий вепсский дом с предметами старины
- Подворье Благовещенского Ионо-Яшезерского монастыря
- Берег Онежского озера
И узнаете
- Происхождение народа, связь с древним племенем Весь, которое существовало ещё в дохристианские времена
- Особенности быта, ремёсла: ткачество, керамика, плетение из ивы и бересты, а также фольклор и обычаи
- Современное состояние — что сегодня происходит с вепсским языком, традициями и культурным наследием
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе туристического класса.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 142 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
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