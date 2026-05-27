Моё место работы — единственный Ботанический сад в подзоне средней тайги. Или попросту в лесу.
Мы пройдём по территории урочища Чёртов стул, где, несмотря на близость цивилизации, водятся дикие звери и птицы, растут уникальные деревья и травы. Вся эта природная мастерская именуется в наших лесничих кругах биотопами. Я познакомлю вас с ними поближе.
Описание экскурсии
Урочище Чёртов стул — ковчег и колыбель для многих живых видов. Возле них создан особый микроклимат, который не встретить нигде в округе.
Чем мы займёмся
- Пройдём путями старой лавы, по следу древнейших извержений палеовулканов
- Увидим разломы и курумы — россыпи священных камней сейдов и артефакты ледниковых землетрясений
- Выясним, как извергались древнейшие вулканы и почему они молчат теперь
- Ну а медведя увидим разве что на фото из архивных данных по наблюдению
Маршрут составит около 3 км и завершится выходом в Ботанический сад.
Организационные детали
- Билет в Ботанический сад входит в стоимость
- Физическая подготовка должна соответствовать неспешному прохождению лесного участка длиной 3 км с набором высоты 50 м
- При себе необходимо иметь минимальный набор для треккингового маршрута (удобную обувь для леса, одежду по погоде, дождевики). Обязательна обработка одежды противоклещевыми средствами перед прогулкой!
- По пути сделаем 20-минутную стоянку с чаепитием. Рекомендую взять с собой снеки, печенье, сухофрукты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каменного лабиринта
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Петрозаводске
Моё место работы — Ботанический сад ПерГу, единственный ботанический сад в подзоне средней тайги. Отдых на природе в компании лесника неизменно превращается в познавательное путешествие. Мы совершим обход-наблюдение за ключевыми биотопами: будем различать местные природные зоны, говорить о здешних экотропах и их обитателях.
