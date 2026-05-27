Моё место работы — единственный Ботанический сад в подзоне средней тайги. Или попросту в лесу. Мы пройдём по территории урочища Чёртов стул, где, несмотря на близость цивилизации, водятся дикие звери и птицы, растут уникальные деревья и травы. Вся эта природная мастерская именуется в наших лесничих кругах биотопами. Я познакомлю вас с ними поближе.

Урочище Чёртов стул — ковчег и колыбель для многих живых видов. Возле них создан особый микроклимат, который не встретить нигде в округе.

Пройдём путями старой лавы, по следу древнейших извержений палеовулканов

Увидим разломы и курумы — россыпи священных камней сейдов и артефакты ледниковых землетрясений

Выясним, как извергались древнейшие вулканы и почему они молчат теперь

Ну а медведя увидим разве что на фото из архивных данных по наблюдению

Маршрут составит около 3 км и завершится выходом в Ботанический сад.

