Мои заказы

Ботанический сад ПетрГУ – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Ботанический сад ПетрГУ» в Петрозаводске, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Петрозаводск глазами местного жителя
На машине
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск глазами местного жителя
Изучить город и его окрестности: яркие достопримечательности, Чёртов стул, пляж и загадочный шунгит
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9250 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    18 октября 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Осталось полное ощущение, что провели день с живущей в Петрозаводске подругой. Здесь и все плюсы, и все минусы.
    Полина очень доброжелательна,
    читать дальше

    машина чистая, с подушечками и водичкой. Заранее выслала рекомендации по ресторанам, сувенирным и проч.
    Но… больше сведений о современном городе. Мне не хватило истории. Сведения если и были-то поверхностные, на уточняющие вопросы с ответами были трудности.
    Впрочем, допускаю, что большинству туристов такой подачи материала хватает, а я -просто любящий копаться в истории червяк.

    Осталось полное ощущение, что провели день с живущей в Петрозаводске подругой. Здесь и все плюсы, и все минусыОсталось полное ощущение, что провели день с живущей в Петрозаводске подругой. Здесь и все плюсы, и все минусы
  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Классная экскурсия! Нам очень понравилась, в том числе составляющая прогулки по карельскому лесу.
    Классная экскурсия! Нам очень понравилась, в том числе составляющая прогулки по карельскому лесуКлассная экскурсия! Нам очень понравилась, в том числе составляющая прогулки по карельскому лесуКлассная экскурсия! Нам очень понравилась, в том числе составляющая прогулки по карельскому лесуКлассная экскурсия! Нам очень понравилась, в том числе составляющая прогулки по карельскому лесу
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Полина провела замечательную экскурсию, показала все самые лучшие места, рассказала про них, отвечала на вопросы и аккуратно вела автомобиль, что
    читать дальше

    немало важно. Не торопила нас, давала возможность посмотреть всё столько, сколько мы хотели, а также разрешила нам быть с пёсиком! Спасибо, Полина, большое!)

    Полина провела замечательную экскурсию, показала все самые лучшие места, рассказала про них, отвечала на вопросы и
  • Н
    Надежда
    18 августа 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Всем привет. Благодарим Полину за пунктуальность, открытое и доброе общение. Интересно было послушать рассказы о местных жителях и достопримечательностях. Все очень продумано и организованно. Очень приятный собеседник и эрудированная девушка. Мы были в четвёртом, даже наш ребёнок в полном восторге.
  • G
    Galina
    5 августа 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Заказывала данную экскурсию для родителей. Им очень понравилось, отметили содержательное наполнение экскурсии, интересный и познавательный рассказ Полины, которая с легкостью отвечала на заданные ей вопросы. Спасибо большое за отличную экскурсию!
  • О
    Ольга
    30 июля 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Полина прекрасно знает свой край, историю, обычаи, владеет несколькими языками, играет на фортепиано и очень приятный в общении человек!
  • М
    МАРИНА
    28 июля 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    По нашей просьбе Полина встретила нас в аэропорту Петрозаводска и оттуда начала экскурсию. Мы осмотрели весь город и даже его
    читать дальше

    окрестности, прогулялись по набережной, посетили знаковые места. 4 часа пролетело незаметно. Полина довезла нас до нашей гостиницы. На следующий день оформили через Полину экскурсию - трансфер до Сортавалы через Рускеалу и др. красивые места. Спасибо! Рекомендую!

  • О
    Олег
    16 июля 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Любая экскурсия зависит от гида-и в этом нам повезло. Наш гид Полина-глубоко эрудированный человек, великолепный рассказчик,, беззаветно любящий свой край
    читать дальше

    и свою работу. Кроме того она просто хороший, светлый и душевный человек, с которым легко найти общий язык. Такое ощущение, что общаешься с давним знакомым. Её интересный рассказ о Карелии, её истории и жизни, природе не может оставить равнодушным. Помимо этого, она практически расписала нам что посмотреть и привезти из Петрозаводска, где поесть. Спасибо ей за её работу!

  • Н
    Надежда
    16 июля 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Полина отличный рассказчик,интересный собеседник и просто мастер своего дела! Рекомендуем!
  • М
    Маргарита
    12 июля 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Спасибо Полине за экскурсию по Петрозаводску в индивидуальной группе 3 чел. Экскурсия очень насыщенная, посмотрели много объектов и получили много информации. Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами любимой Карелии!
    Спасибо Полине за экскурсию по Петрозаводску в индивидуальной группе 3 чел. Экскурсия очень насыщенная, посмотрели многоСпасибо Полине за экскурсию по Петрозаводску в индивидуальной группе 3 чел. Экскурсия очень насыщенная, посмотрели многоСпасибо Полине за экскурсию по Петрозаводску в индивидуальной группе 3 чел. Экскурсия очень насыщенная, посмотрели много
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Спасибо Полине за знакомство с городом.
    Экскурсия прошла в комфортном темпе, без перегрузки, но и без «воды». Мы остались в полном восторге и однозначно рекомендуем этого гида всем, кто хочет познакомиться с Петрозаводском! Спасибо за незабываемые впечатления!
  • В
    Виталий
    11 июня 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Написали Полине практически спонтанно в 10 вечера накануне и были готовы к отказу, но она откликнулась буквально сразу и мы
    читать дальше

    легко решили что и как хотим посмотреть в Петрозаводске, как и когда встретимся.
    Хороший экскурсовод - это всегда про мелочи. Вода в машине, колонка, чтобы было хорошо слышно и на задних сидениях, 1001 вопрос о пожеланиях.
    Прогулка получилась лёгкая, непринуждённая, интересная. Полина показала нам все объекты, которые мы хотели увидеть, рассказала много интересных мелочей, о которых знают только местные!
    Если ищете подвижного, позитивного и знающего проводника, можете смело обращаться! Маршрут будет подстроен под ваши пожелания и экскурсия не окажется скучной точно.

    Написали Полине практически спонтанно в 10 вечера накануне и были готовы к отказу, но она откликнуласьНаписали Полине практически спонтанно в 10 вечера накануне и были готовы к отказу, но она откликнуласьНаписали Полине практически спонтанно в 10 вечера накануне и были готовы к отказу, но она откликнуласьНаписали Полине практически спонтанно в 10 вечера накануне и были готовы к отказу, но она откликнулась
  • О
    Ольга
    6 июня 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Отлично продуман маршрут экскурсии, нет усталости от долгой езды, к тому же Полина очень лёгкий собеседник, с ней можно поговорить
    читать дальше

    на любые темы и время в самой поездке проходит незаметно. Материал преподносится доступно, со знанием дела. Прогулка по сосновому лесу, ботанический сад и урочище оставили самые лучшие впечатления, очень приятная экскурсия в музее шунгита, коротенькая, но познавательная, дегустация напитков, магазин шунгита, шунгитовая комната, всё это ждёт на экскурсии. Спасибо огромное Полине!

  • А
    Анита
    7 мая 2025
    Петрозаводск глазами местного жителя
    Мы с братом в полном восторге! Полина – потрясающий экскурсовод: энергичная, знающая и с отличным чувством юмора. Всё прошло легко
    читать дальше

    и непринуждённо, будто покатались с хорошим другом, который к тому же знает всё о Карелии.

    Особенно круто, что экскурсия была на машине – успели и сам Петрозаводск посмотреть, и съездить за город: музей шунгита впечатлил, а природа в заповеднике – просто сказка!

    Если хотите не просто «галочку поставить», а действительно прочувствовать атмосферу этих мест – очень советуем! 10/10

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Ботанический сад ПетрГУ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
  2. Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
  3. Петрозаводск: прошлое и настоящее
  4. Петрозаводск с необычного ракурса
  5. Петрозаводск глазами местного жителя
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Губернаторский парк
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Гора Воттоваара
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Ботанический сад ПетрГУ" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3900 до 9250. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Петрозаводске на 2025 год по теме «Ботанический сад ПетрГУ», 103 ⭐ отзыва, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль