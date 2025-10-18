Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВсё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск глазами местного жителя
Изучить город и его окрестности: яркие достопримечательности, Чёртов стул, пляж и загадочный шунгит
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9250 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 октября 2025Осталось полное ощущение, что провели день с живущей в Петрозаводске подругой. Здесь и все плюсы, и все минусы.
Полина очень доброжелательна,
- ЮЮлия27 сентября 2025Классная экскурсия! Нам очень понравилась, в том числе составляющая прогулки по карельскому лесу.
- ЕЕлена22 сентября 2025Полина провела замечательную экскурсию, показала все самые лучшие места, рассказала про них, отвечала на вопросы и аккуратно вела автомобиль, что
- ННадежда18 августа 2025Всем привет. Благодарим Полину за пунктуальность, открытое и доброе общение. Интересно было послушать рассказы о местных жителях и достопримечательностях. Все очень продумано и организованно. Очень приятный собеседник и эрудированная девушка. Мы были в четвёртом, даже наш ребёнок в полном восторге.
- GGalina5 августа 2025Заказывала данную экскурсию для родителей. Им очень понравилось, отметили содержательное наполнение экскурсии, интересный и познавательный рассказ Полины, которая с легкостью отвечала на заданные ей вопросы. Спасибо большое за отличную экскурсию!
- ООльга30 июля 2025Полина прекрасно знает свой край, историю, обычаи, владеет несколькими языками, играет на фортепиано и очень приятный в общении человек!
- ММАРИНА28 июля 2025По нашей просьбе Полина встретила нас в аэропорту Петрозаводска и оттуда начала экскурсию. Мы осмотрели весь город и даже его
- ООлег16 июля 2025Любая экскурсия зависит от гида-и в этом нам повезло. Наш гид Полина-глубоко эрудированный человек, великолепный рассказчик,, беззаветно любящий свой край
- ННадежда16 июля 2025Полина отличный рассказчик,интересный собеседник и просто мастер своего дела! Рекомендуем!
- ММаргарита12 июля 2025Спасибо Полине за экскурсию по Петрозаводску в индивидуальной группе 3 чел. Экскурсия очень насыщенная, посмотрели много объектов и получили много информации. Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами любимой Карелии!
- ТТатьяна6 июля 2025Спасибо Полине за знакомство с городом.
Экскурсия прошла в комфортном темпе, без перегрузки, но и без «воды». Мы остались в полном восторге и однозначно рекомендуем этого гида всем, кто хочет познакомиться с Петрозаводском! Спасибо за незабываемые впечатления!
- ВВиталий11 июня 2025Написали Полине практически спонтанно в 10 вечера накануне и были готовы к отказу, но она откликнулась буквально сразу и мы
- ООльга6 июня 2025Отлично продуман маршрут экскурсии, нет усталости от долгой езды, к тому же Полина очень лёгкий собеседник, с ней можно поговорить
- ААнита7 мая 2025Мы с братом в полном восторге! Полина – потрясающий экскурсовод: энергичная, знающая и с отличным чувством юмора. Всё прошло легко
