Вас ждут два насыщенных дня в Карелии, но даже за столь короткий промежуток времени вы успеете посетить три незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового.
Мы побываем в знаменитом парке «Рускеала», заедем на курорт Марциальные Воды, послушаем, как шумит водопад Кивач, и узнаем тайны Петрозаводска.
Мы побываем в знаменитом парке «Рускеала», заедем на курорт Марциальные Воды, послушаем, как шумит водопад Кивач, и узнаем тайны Петрозаводска.
Ближайшие даты:
20
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27
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере
|от 7 100 ₽
|Отель «Бюджет». Одноместный номер
|от 9 800 ₽
|Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере
|от 7 950 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|от 9 800 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|от 8 950 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|от 11 450 ₽
Что вас ожидает:
- Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Город Сортавала
- Заповедник и водопад Кивач
- Бальнеологические источники «Марциальные воды»
Описание
Что вас ждет
Каждый мечтает превратить обычные выходные в небольшой отпуск. Эту мечту легко осуществить. За два дня вы побываете в трех незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового! Гуляйте у водопада, исследуйте тайные тропы и слушайте удивительные рассказы. Вырваться из города на пару дней и погулять по роскошным природным достопримечательностям — это то, что может зарядить и дать силы на долгое время вперед. Мало кто видел, как прекрасны водопады зимой, а вы легко сможете это сделать. Не отказывайте себе в двух потрясающих днях, подарите себе редкие впечатления! Важно знать• Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Тур начинается в Петрозаводске, недалеко от ж/д вокзала, и будет удобен для туристов из Москвы и других регионов России, приезжающих в Карелию на поезде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Город Сортавала
- Заповедник и водопад Кивач
- Бальнеологические источники «Марциальные воды»
Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
- Посещение бальнеологических источников «Марциальные воды»
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие…", "Темный мир"
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Входные билеты на территорию заповедника «Кивач»
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", " Оплачивается по желанию на месте
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел. студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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