Что вас ждет

Каждый мечтает превратить обычные выходные в небольшой отпуск. Эту мечту легко осуществить. За два дня вы побываете в трех незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового! Гуляйте у водопада, исследуйте тайные тропы и слушайте удивительные рассказы. Вырваться из города на пару дней и погулять по роскошным природным достопримечательностям — это то, что может зарядить и дать силы на долгое время вперед. Мало кто видел, как прекрасны водопады зимой, а вы легко сможете это сделать. Не отказывайте себе в двух потрясающих днях, подарите себе редкие впечатления! Важно знать• Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Тур начинается в Петрозаводске, недалеко от ж/д вокзала, и будет удобен для туристов из Москвы и других регионов России, приезжающих в Карелию на поезде.