Описание тура
Организационные детали
СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придёт накануне поездки с 18:00-22:00. В случае неполучения данной информационной рассылки, просьба незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Питание. В программу включён завтрак в гостинице. Обеды и ужины в кафе за свой счёт, можно заказать комплекс или выбрать блюда по меню.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе (марки Mercedes) или большом автобусе (Yutong, King Long).
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Петрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач, «Двор Халла» и мастер-классы
Встреча в Петрозаводске. Собираемся возле отеля Piter Inn, который расположен рядом с ж/д вокзалом. Можно позавтракать в отеле (шведский стол за дополнительную плату), а в 9:00 нас будет ждать автобус — выезжаем на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Вы узнаете историю столицы Карелии, прогуляетесь по Онежской набережной и сможете загадать желания возле Дерева желаний.
К жерлу потухшего вулкана. Затем поедем к древнему потухшему вулкану Гирвас. Сейчас сложно представить, что когда-то здесь извергались лавовые потоки, а в небо выбрасывались вулканические бомбы. С тех пор от вулкана остались причудливые нагромождения камней — это очень живописные места с красноватыми гранитными скалами, где получаются отличные фотографии.
Знаменитый водопад. К 13:00 доберёмся до водопада Кивач, о котором писал Державин. Это второй по величине равнинный водопад в Европе. Прогуляемся по тропинкам и зайдём в Музей природы. Затем пообедаем в туркомплексе «Чална». Там есть вкусные комплексные обеды (за дополнительную плату) — то, что нужно, чтобы восполнить силы.
Арт-пространство «Двор Халла». Хозяйка Инкери расскажет историю места и его создателя. Вы узнаете о современной Карелии и интерпретации культурного кода региона в дизайне. Перейдём через волшебную галерею в дом-амбар, где воссоздано пространство прошлого. В карельской избе хранительницы традиций познакомят с бытом, ремёслами, легендами края. Запланировано 2 мастер-класса: по созданию личного оберега и по вязанию узлов для рыболовных сетей. Затем полюбуетесь народными танцами — и сможете сами примерить костюмы! Завершит программу чаепитие с калитками по старинным рецептам. После пройдём по лесной тропе к берегу Урозера. Послушаем рассказы о лесных духах и сделаем фотографии. Здесь также можно отправить открытку в будущее через почту карельского волшебника Халла.
Вечер в Петрозаводске. К 18:30 вернемся в Петрозаводск и отдохнём. Можно самостоятельно прогуляться по набережной и сходить на ужин. Рекомендуем заглянуть в музей-ресторан «В Карелии Есть» с местной кухней. Можно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов.
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и ретропоезд
Дорога в Рускеалу. Позавтракаем в отеле, соберём вещи и в 9:00 поедем в горный парк «Рускеала». Дорога туда неблизкая — около 4-х часов.
Мощь водопадов. Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдём место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.
Мраморный каньон. Примерно к 15:00 доберёмся до «Рускеалы» — природного парка с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. Сначала будет экскурсия, где вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом вы сможете погулять по парку самостоятельно. В свободное время (его будет не так много, так как программа очень насыщенная) можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».
Паровоз из Хогвартса. В 17:00 будем выдвигаться обратно. Вы можете проехать от «Рускеалы» до Сортавалы на ретропоезде (за дополнительную плату). Это не столько средство передвижения, сколько аттракцион: паровоз гудит и дымит так, словно едешь в Хогвартс, внутри очень уютные интерьеры, где можно сделать красивые фото. Если вы не хотите ехать на ретропоезде или на него не осталось билетов, мы довезём вас на автобусе до ж/д вокзала Сортавалы.
Поезд домой. В Сортавале мы будем в 18:30, отсюда можно уехать на «Ласточке» до Петербурга (поезд № 822) или до Москвы (поезд №160А). На этом наше путешествие по Карелии заканчивается — до новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|23 815 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак в отеле
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всей программы
- Трассовые экскурсии
- Все входные билеты по программе (кроме экотропы на водопадах Ахвенкоски)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Завтрак в 1-й день в ресторане «Паулайнер» (шведский стол) - 800 ₽
- Комплексные обеды в туре - 800-1000 ₽ за чел
- Ужины
- Доплата за размещение в гостинице категории «хит» - 1430 ₽ при 2-местном размещении и 7535 ₽ при 1-местном размещении
- Доплата за 1-местное размещение в гостиницах категории «оптима» - 4400 ₽
- Ретропоезд - от 1200 ₽ за чел. (по желанию)
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
- Скидки и льготы (при предоставлении подтверждающих документов):
- Дети до 7 лет - 1250 ₽
- Школьники - 900 ₽
- Студенты - 500 ₽
- Люди старше 60 лет - 650 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Плюсы - шикарный комфортный автобус, отличный водитель, прекрасный гид, интересные локации.
Минусы - катастрофически мало времени у собак и маловато в
Поселили в отеле далеко от центра. Почти на окраине города. Так что нужно обязательно уточнить место заселения.
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