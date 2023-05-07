Встреча в Петрозаводске. Собираемся возле отеля Piter Inn, который расположен рядом с ж/д вокзалом. Можно позавтракать в отеле (шведский стол за дополнительную плату), а в 9:00 нас будет ждать автобус — выезжаем на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Вы узнаете историю столицы Карелии, прогуляетесь по Онежской набережной и сможете загадать желания возле Дерева желаний.

К жерлу потухшего вулкана. Затем поедем к древнему потухшему вулкану Гирвас. Сейчас сложно представить, что когда-то здесь извергались лавовые потоки, а в небо выбрасывались вулканические бомбы. С тех пор от вулкана остались причудливые нагромождения камней — это очень живописные места с красноватыми гранитными скалами, где получаются отличные фотографии.

Знаменитый водопад. К 13:00 доберёмся до водопада Кивач, о котором писал Державин. Это второй по величине равнинный водопад в Европе. Прогуляемся по тропинкам и зайдём в Музей природы. Затем пообедаем в туркомплексе «Чална». Там есть вкусные комплексные обеды (за дополнительную плату) — то, что нужно, чтобы восполнить силы.

Арт-пространство «Двор Халла». Хозяйка Инкери расскажет историю места и его создателя. Вы узнаете о современной Карелии и интерпретации культурного кода региона в дизайне. Перейдём через волшебную галерею в дом-амбар, где воссоздано пространство прошлого. В карельской избе хранительницы традиций познакомят с бытом, ремёслами, легендами края. Запланировано 2 мастер-класса: по созданию личного оберега и по вязанию узлов для рыболовных сетей. Затем полюбуетесь народными танцами — и сможете сами примерить костюмы! Завершит программу чаепитие с калитками по старинным рецептам. После пройдём по лесной тропе к берегу Урозера. Послушаем рассказы о лесных духах и сделаем фотографии. Здесь также можно отправить открытку в будущее через почту карельского волшебника Халла.

Вечер в Петрозаводске. К 18:30 вернемся в Петрозаводск и отдохнём. Можно самостоятельно прогуляться по набережной и сходить на ужин. Рекомендуем заглянуть в музей-ресторан «В Карелии Есть» с местной кухней. Можно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов.