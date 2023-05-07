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От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии с мастер-классами

Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Когда говорят о Карелии, в первую очередь обычно вспоминают горный парк «Рускеала» и столицу республики — Петрозаводск. Мы побываем и там, и там, и сможем сформировать наиболее полное представление о
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Карелии.

Будем слушать карельские легенды, гулять по экотропам и живописным лесам, исследовать мраморные узоры рускеальских каньонов и наслаждаться звуками водопадов. В традиционной избе сделаем личный оберег и завяжем узлы для рыболовных сетей.

Затем полюбуемся народными танцами — и примерим костюмы! Выпьем чай с калитками по старинным рецептам.

В конце путешествия вы увидите Рускеальский экспресс, напоминающий паровоз из Хогвартса, и даже сможете на нём прокатиться.

4
3 отзыва
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии с мастер-классами
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии с мастер-классами
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии с мастер-классами

Описание тура

Организационные детали

СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придёт накануне поездки с 18:00-22:00. В случае неполучения данной информационной рассылки, просьба незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

Питание. В программу включён завтрак в гостинице. Обеды и ужины в кафе за свой счёт, можно заказать комплекс или выбрать блюда по меню.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе (марки Mercedes) или большом автобусе (Yutong, King Long).

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач, «Двор Халла» и мастер-классы

Встреча в Петрозаводске. Собираемся возле отеля Piter Inn, который расположен рядом с ж/д вокзалом. Можно позавтракать в отеле (шведский стол за дополнительную плату), а в 9:00 нас будет ждать автобус — выезжаем на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Вы узнаете историю столицы Карелии, прогуляетесь по Онежской набережной и сможете загадать желания возле Дерева желаний.

К жерлу потухшего вулкана. Затем поедем к древнему потухшему вулкану Гирвас. Сейчас сложно представить, что когда-то здесь извергались лавовые потоки, а в небо выбрасывались вулканические бомбы. С тех пор от вулкана остались причудливые нагромождения камней — это очень живописные места с красноватыми гранитными скалами, где получаются отличные фотографии.

Знаменитый водопад. К 13:00 доберёмся до водопада Кивач, о котором писал Державин. Это второй по величине равнинный водопад в Европе. Прогуляемся по тропинкам и зайдём в Музей природы. Затем пообедаем в туркомплексе «Чална». Там есть вкусные комплексные обеды (за дополнительную плату) — то, что нужно, чтобы восполнить силы.

Арт-пространство «Двор Халла». Хозяйка Инкери расскажет историю места и его создателя. Вы узнаете о современной Карелии и интерпретации культурного кода региона в дизайне. Перейдём через волшебную галерею в дом-амбар, где воссоздано пространство прошлого. В карельской избе хранительницы традиций познакомят с бытом, ремёслами, легендами края. Запланировано 2 мастер-класса: по созданию личного оберега и по вязанию узлов для рыболовных сетей. Затем полюбуетесь народными танцами — и сможете сами примерить костюмы! Завершит программу чаепитие с калитками по старинным рецептам. После пройдём по лесной тропе к берегу Урозера. Послушаем рассказы о лесных духах и сделаем фотографии. Здесь также можно отправить открытку в будущее через почту карельского волшебника Халла.

Вечер в Петрозаводске. К 18:30 вернемся в Петрозаводск и отдохнём. Можно самостоятельно прогуляться по набережной и сходить на ужин. Рекомендуем заглянуть в музей-ресторан «В Карелии Есть» с местной кухней. Можно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов.

Петрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач, «Двор Халла» и мастер-классыПетрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач, «Двор Халла» и мастер-классыПетрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач, «Двор Халла» и мастер-классыПетрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач, «Двор Халла» и мастер-классыПетрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач, «Двор Халла» и мастер-классыПетрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач, «Двор Халла» и мастер-классы
2 день

Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и ретропоезд

Дорога в Рускеалу. Позавтракаем в отеле, соберём вещи и в 9:00 поедем в горный парк «Рускеала». Дорога туда неблизкая — около 4-х часов.

Мощь водопадов. Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдём место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.

Мраморный каньон. Примерно к 15:00 доберёмся до «Рускеалы» — природного парка с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. Сначала будет экскурсия, где вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом вы сможете погулять по парку самостоятельно. В свободное время (его будет не так много, так как программа очень насыщенная) можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».

Паровоз из Хогвартса. В 17:00 будем выдвигаться обратно. Вы можете проехать от «Рускеалы» до Сортавалы на ретропоезде (за дополнительную плату). Это не столько средство передвижения, сколько аттракцион: паровоз гудит и дымит так, словно едешь в Хогвартс, внутри очень уютные интерьеры, где можно сделать красивые фото. Если вы не хотите ехать на ретропоезде или на него не осталось билетов, мы довезём вас на автобусе до ж/д вокзала Сортавалы.

Поезд домой. В Сортавале мы будем в 18:30, отсюда можно уехать на «Ласточке» до Петербурга (поезд № 822) или до Москвы (поезд №160А). На этом наше путешествие по Карелии заканчивается — до новых встреч!

Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и ретропоездГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и ретропоездГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и ретропоездГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и ретропоездГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и ретропоездГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и ретропоезд

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник23 815 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в отеле
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всей программы
  • Трассовые экскурсии
  • Все входные билеты по программе (кроме экотропы на водопадах Ахвенкоски)
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
  • Завтрак в 1-й день в ресторане «Паулайнер» (шведский стол) - 800 ₽
  • Комплексные обеды в туре - 800-1000 ₽ за чел
  • Ужины
  • Доплата за размещение в гостинице категории «хит» - 1430 ₽ при 2-местном размещении и 7535 ₽ при 1-местном размещении
  • Доплата за 1-местное размещение в гостиницах категории «оптима» - 4400 ₽
  • Ретропоезд - от 1200 ₽ за чел. (по желанию)
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
  • Скидки и льготы (при предоставлении подтверждающих документов):
  • Дети до 7 лет - 1250 ₽
  • Школьники - 900 ₽
  • Студенты - 500 ₽
  • Люди старше 60 лет - 650 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
Завершение: Сортавала, ж/д вокзал, 18:40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 461 туриста
Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают специалисты, посвятившие компании
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11—15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
1
2
1
Елена
Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень
Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень
Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень
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Л
В целом, хороший, хоть и очень медленный (на наш вкус) тур.

Плюсы - шикарный комфортный автобус, отличный водитель, прекрасный гид, интересные локации.

Минусы - катастрофически мало времени у собак и маловато в
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Рускеале, особенно если уезжаешь на Рускеальком экспрессе, зато слишком много на вулкане и водопаде в первый день (на вулкане 20 минут достаточно, на водопаде 30 - с учётом посещения музея) и на водопадах во второй (там написано, что маршрут на 30 минут, реально так и есть со всеми фото и прочим, нечего там делать дольше, лучше это время тратить в Рускеале).

В первый день был отличный обед, и вкусно, и много всего и разного, и обслуживание очень бодрое. Во второй день за те же деньги обед сильно слабее - не вкусный слишком сладкий борщ и совсем грустно с выпечкой. Плюс обслуживание такое, что группа не успела поесть в отведенное время.

Ну и отель. Мы брали категорию хит, хотелось комфорта. Досталась гостиница Северная. Не понравилась. Очень плохие старые комковатые подушки и шведский стол на завтрак очень скудный, в 3х звёздах обычно лучше. Плюс в 8:30 туда привезли целый автобус на питание - хорошо, что мы успели взять еду до них, потому что иначе мы бы не успели ко времени сбора…. Но это претензия к отелю. А компании просто рекомендация выбирать другие гостиницы. Уже бывали и в Онежском замке, и в Космосе - там всё в разы лучше.

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К
Интересный маршрут и хорошо рассказывающий, но немного негативный гид.
Поселили в отеле далеко от центра. Почти на окраине города. Так что нужно обязательно уточнить место заселения.
Константин
Константин
Ответ организатора:
Кирилл, добрый день.

Спасибо большое за обратную связь. Нам очень приятно, что Вам понравились экскурсии по программе. Не могли бы Вы
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уточнить, что негативного было в работе гида? Это для нас очень принципиальный момент, которому мы уделяем особое внимание – именно гиды создают те впечатления, которые люди увозят с собой из поездки в удивительную Карелию. И, конечно, нам очень важна обратная связь и замечания по их работе.

Что касается гостиницы «Вилла Айно», в которой Вы проживали в Петрозаводске – Вы совершенно правы, гостиница, как мы с Вами посмотрели на карте, находится в 4 км от административного центра города. И, разумеется, пешком преодолевать такие расстояния – как минимум, не комфортно. Вместе с тем, такси в Карелии довольно недорогое, и на представленном Вами скриншоте из Яндекс видно, что такси от гостиницы до центра стоит 215 рублей. И для самостоятельной прогулки в центре комфортней пользоваться именно такси – поездка займёт менее 10 минут. Прошу с пониманием относиться к тому, что гостиничная база в Карелии очень ограничена, и невозможно для всех гостей найти места для проживания прямо на центральной набережной, тем более, такие качественные, как «Вилла Айно».

Именно поэтому мы руководствуемся тем, что 5-7 минут поездки от центра – допустимое расстояние, чтобы при этом иметь качественное размещение, не вызывающее никаких нареканий гостей.

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