Туры на водопады из Петрозаводска

Найдено 4 тура в категории «Водопады» в Петрозаводске, цены от 14 450 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Спокойный отдых в своем темпе, экспедиция к водопадам и добыча граната, самый большой зоопарк Карелии, а может, катание на снегоходах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
«5 топовых мест Карелии в одном туре: горный парк «Рускеала», водопад Кивач, набережная Онежского озера, музей-заповедник «Кижи», самая веселая деревня Карелии Киндасово»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«Покорим горы и зарядимся энергией водопадов»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Мы посетим остров Кижи, погуляем по Валааму, побываем у водопадов Кивач, Белые мосты и Ахинкоски»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мельничук
    30 июня 2023
    Гран-тур Вся Карелия и водопады
    Организация на отлично.
    Организация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отлично
  • А
    Артем
    26 июня 2023
    Гран-тур Вся Карелия и водопады
    Все гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
    Единственное что не понравилось, что мы с поезда поехали сразу на экскурсиии и заселение в отель только вечером, поэтому усталость
    читать дальше

    была сильная. Да и под конец в краеведческом музее сил не было вообще, поэтому вникнуть про калевалу и руны было невозможно… В Сортавала за кофе на завтрак надо было платить, хотя у нас все завтраки были оплачены. Мы удивились такому сервису… Так что не экономьте берите премиум (совет)

  • В
    Валентина
    10 октября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и водопады
    Всё очень понравилось. Красиво, интересно. Маршрут хороший. Тур оставил много ярких впечатлений, спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водопады»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
  2. Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
  3. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
  4. Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Водопады" можно забронировать 4 тура от 14 450 до 84 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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