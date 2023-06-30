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Авторский тур
3 дня 15 часов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Спокойный отдых в своем темпе, экспедиция к водопадам и добыча граната, самый большой зоопарк Карелии, а может, катание на снегоходах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
«5 топовых мест Карелии в одном туре: горный парк «Рускеала», водопад Кивач, набережная Онежского озера, музей-заповедник «Кижи», самая веселая деревня Карелии Киндасово»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«Покорим горы и зарядимся энергией водопадов»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Мы посетим остров Кижи, погуляем по Валааму, побываем у водопадов Кивач, Белые мосты и Ахинкоски»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММельничук30 июня 2023Гран-тур Вся Карелия и водопадыОрганизация на отлично.
- ААртем26 июня 2023Гран-тур Вся Карелия и водопадыВсе гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
- ТТатьяна14 марта 2023Единственное что не понравилось, что мы с поезда поехали сразу на экскурсиии и заселение в отель только вечером, поэтому усталость
- ВВалентина10 октября 2022Гран-тур Вся Карелия и водопадыВсё очень понравилось. Красиво, интересно. Маршрут хороший. Тур оставил много ярких впечатлений, спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водопады»
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