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была сильная. Да и под конец в краеведческом музее сил не было вообще, поэтому вникнуть про калевалу и руны было невозможно… В Сортавала за кофе на завтрак надо было платить, хотя у нас все завтраки были оплачены. Мы удивились такому сервису… Так что не экономьте берите премиум (совет)