В этом туре Вы почувствуете тишину и благодать карельской природы, восторг от катания по бездорожью, счастье от поездки на катерах по озеру, удовольствие от еды и всего происходящего. Насладитесь Карелией вместе с нами!
Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся на вокзале, знакомимся с гидом и отправляемся на завтрак, шведский стол в стильный и современный ресторан Северный, но при этом один из старейших ресторанов Петрозаводска, его история перешагнула уже за полвека.
После завтрака отправляемся в путешествие на внедорожниках.
Первая остановка в эксклюзивном месте.
Долина зайцев – уникальный арт-объект, находящийся недалеко от Петрозаводска.
Скала с множеством вырезанных зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых.
Далее короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезеро, открывающихся с горы Сампо.
Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.
Сампо – это чудесная мельница, единственный в своем роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
И вот мы в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1 Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.
Вкусно обедаем в уютном кафе недалеко от поселка Гирвас.
На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине – одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.
Когда уровень воды в системе озер, образующих водохранилище, поднимается до критического – здесь открывают шлюзы и сбрасывают воду.
В начале мая мы можем увидеть волнительное, завораживающе зрелище.
Когда открыты шандоры и мы можем восхищаться мощью искусственного водопада Гирвас.
ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.
Выезд на базу.
На базе нас уже ждут уютный дом и вкусный ужин в ресторане базы.
Расстояние на автобусе 130 км.
Завтракаем на базе.
Переодеваемся перед сплавом и отправляемся в местечко где более века назад добывали Тивдийский мрамор, который часто упоминают в истории строительства Санкт-Петербурга.
Гуляя меж мраморных глыб, любуясь высокими отвесными скалами, слушаем увлекательную экскурсию о добыче мрамора.
С самой вершины открывается завораживающий вид на озеро, лес, деревню и далеко на прилегающие окрестности.
Отсюда мы и начинаем наш короткий и яркий рафтинг в 1,5 км по реке Тивдийка.
Восстанавливаем силы обедом в уютном и атмосферном кафе, с панорамными окнами и захватывающим видом на стремительный порог реки.
Нам предлагают уху и 7 видов ряпушки.
Хозяин базы учит жарить красную рыбу на камне.
Благодарим за гостеприимство и двигаемся дальше – на катерах по озеру Сандал на остров Лычный.
Посещаем церковь Петра и Павла 1620 года постройки.
Путешествие по озеру заканчиваем остановкой в д.Ерши, где нас уже ждут джипы, на которых мы отправляемся любоваться красивыми старинными деревнями.
Вечером нас ждет баня и вкусный поздний ужин.
Рафтинг, на катерах на о. Лычный. 1,5 км на рафтах, 10 км на катерах.
Завтракаем в ресторане базы.
Подкрепившись, внимательно слушаем инструктаж и тренируемся самостоятельно управлять квадроциклом.
Маршрут проложен с экстремальными лесными участками бездорожья, и по равнинным и холмистым скоростным грунтовым дорогам (60 км.)
Выезд по маршруту: Тивдия — до д. Белая гора (5 км.), обзорная экскурсия старой церкви Иконы Казанской Божьей Матери,построенной Константином Тоном известным архитектором в 1856 году — д. Ерши (10 км.) деревня 1520 года, экскурсия к часовне.- д. Ковка Сельга (5 км.), экскурсия к каменному каньону. — д. Тимай гора (8 км.), экскурсия к ангелу (можно набрать живой воды в колодце).
Здесь на берегу озера Сандал расположен куст деревень, называемый Сележи, к которому относились также деревни Антипинская (Матюков Наволок, Матюки), Ерши, Ковкойсельга, Кайгинасельга, Тимойгора, Ригосельга, Ояжа и Владимирская.
Первые упоминания о поселениях в данном районе встречаются в писцовой книге Обонежской пятины 1496 г.: в ней зафиксированы деревни на Лычном острове и на Лижмозере.
Деревня Белая Гора, которая укрылась среди густых лесов Кондопожского района на берегу Хижозера.
Чуть более сотни лет назад она была центром добычи мрамора на севере России.
Тивдийские каменоломни по красоте вполне сопоставимы со знаменитым Рускеальским мраморным каньоном, хотя и меньше «раскручены».
На вершину ведет единственная тропинка, крутая и поросшая мхом.
Подъем нельзя назвать легким, хотя он и не очень высокий.
Но труды будут достойно вознаграждены.
Деревня Ерши одна из практически заброшенных деревень.
Там нет электричества.
Пробраться можно только по сухой дороге.
В самой деревне хорошо сохранились деревянные постройки.
Храм, карельские дома.
Очень красивая деревня, вдали от цивилизации, живет по своим правилам и законам.
Просторные виды на соседние берега и тишина создает момент безвременья.
Райское место для отдыха.
Часовня Архангела Михаила (XVIII в.) – это первое строение на въезде в деревню, на берегу озера Сандал.
Церковь приходит в запустение, но купол производит впечатление.
Название карельской деревни Кавгора сегодня знакомо многим благодаря часовне, перевезенной на остров Кижи в 1961 г.
Часовня Преображения Господня – деревянная на высоком подклете.
Объемная композиция часовни состоит из двух поставленных впритык срубов прямоугольной формы в плане.
В пути перекус.
Далее следуем по маршруту: д. Рига Сельга (6 км.), обзорная экскурсия сгоревшей деревни – дер.Тивдия (18 км).
Возвращаемся на базу, обедаем.
По дороге в Петрозаводск посещаем заповедник «Кивач», осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.
Высота водопада около 11 метров ( вода падает с нескольких уступов).
Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).
Посетим дендрарий и музей карельской природы.
Прибытие в Петрозаводск
Уезжаем вечерними поездами.
60 км на квадроциклах.
Тур предусматривает проживание на загородной базе «Медвежий угол».
Один коттедж определяется на семью/компанию.
Двухместная посадка на квадроцикл.
Стоимость тура на 1 человека в групповом туре при группе от 4-х человек, руб.:
|Размещение в номере
|Цена на человека
|Двухместный номер
|53 300
Для любителей индивидуальных путешествий можем провести данную программу в индивидуальном порядке по следующей стоимости:
1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.
2. Форма одежды.
3. Для похода в баню:
4. Обувь:
5. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.
6. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.
7. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
8. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.
9. Можно взять фотоаппарат, видеокамеру.
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
5. На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
7. Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:
1. К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
2. К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
3. Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
4. Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
5. При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогие стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
6. На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
7. Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
8. Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
9. Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
10. Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
11. При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
12. Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для групповых туров предоставляется скидка детям до 12 лет – 10%.
Просьба принять во внимание то, что программа в каждый день достаточно активная и продолжительная.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».