Погрузитесь в атмосферу настоящей Карелии! Вы увидите всё что есть интересного в нашем городе: скальный укрепрайон военных времён и деревянный вокзал 1916 года.
Побываете на площадках, где снимали «Любовь и голуби», и подойдёте к истоку Беломорско-Балтийского канала. Медвежьегорск откроется во всём многообразии — от военных тайн до кинематографических легенд.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Деревянное здание вокзала 1916 года, которое принимали за церковь.
- Оборонительные сооружения в скалах — укрепрайон «Замок Кархумяки», созданный финской армией во время войны.
- Места съёмок народного фильма «Любовь и голуби» — двор Кузякиных, танцплощадку, причал, где пили пиво, и т. д.
- Беломорско-Балтийский канал с разных ракурсов и мемориальное захоронение Сандармох.
И узнаете:
- когда и почему Медвежьегорск называли «столицей русской интеллигенции».
- сколько пещер и дотов насчитывает укрепрайон в скалах.
- почему Медвежьегорск был выбран для съёмок фильма «Любовь и голуби».
- как появилась частушка «Была дыра — Медвежья Гора, а стал городок — Москвы уголок!».
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном мультивэне.
- Дорога из Петрозаводска занимает 2 часа в одну сторону, экскурсия по Медвежьегорску и на Беломорканал — 5 часов.
- Вы можете добраться до Медвежьегорска самостоятельно на рейсовом автобусе. Стоимость экскурсии в этом случае — 20 000 ₽ за группу до 6-8 человек.
- Отдельно оплачивается: посещение объектов укрепрайона — от 100 ₽ до 500 ₽ с чел., вход в двор Кузякиных — 200–300 ₽ с чел.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 660 туристов
Работаем с 2007 года. Отдельное направление нашей работы — организация экскурсий и поездок из Медвежьегорска по достопримечательностям Карелии. Сотрудники агентства разработали эксклюзивные авторские маршруты и экскурсии по Заонежью, Медвежьегорску и Медвежьегорский району. Руководители агентства — финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для проведения экскурсий мы привлекаем лучших гидов города.
