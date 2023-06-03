В гости к потомкам древнего народа весь

Посетить старинное село Шёлтозеро и единственный музей России, посвященный истории и культуре вепсов

Весь — прибалтийско-финское племя, от которого происходят вепсы — народ, сыгравший важную роль в образовании Древнерусского государства. В селе на берегу Онежского озера вы посетите уникальный этнографический музей. Познакомитесь с подлинными экспонатами и образцами деревянного зодчества. Сможете отведать традиционные блюда и послушать народный хор. А по пути я расскажу о духовном наследии вепсов.
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
В гости к потомкам древнего народа весь
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в загадочный мир вепсов

Путь от Петрозаводска до Шёлтозера займет примерно 2 часа. По дороге вы полюбуетесь природой Прионежья и узнаете об интереснейших сторонах вепсской культуры — мифологии, фольклоре и религии. С давних пор считается, что малочисленный финно-угорский народ обладает особыми сакральными знаниями. Слушая легенды и истории из мира традиционных верований, вы прикоснетесь к древним загадкам Севера.

Этнографический музей

В аутентичном селе Шёлтозеро с пятивековой историей вы посетите музей, чья коллекция превышает 7000 экспонатов! Здесь экскурсию для вас проведет местный сотрудник. Вы рассмотрите предметы быта, интерьер жилого помещения, а во дворе — сани-дровни, сельскохозяйственный инвентарь, традиционную лодку и другие атрибуты крестьянской жизни. Помимо знакомства с материальным наследием, вы сможете насладиться звучанием вепсского языка в песнопениях детского хора. Кроме того, вас с радостью накормят блюдами традиционной кухни — одно из них вам точно знакомо: это знаменитые калитки, но не в карельском, а в вепсском исполнении.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Транспорт с учетом ожидания — от 6000 руб., в зависимости от количества участников и модели авто. Продолжительность экскурсии вместе с дорогой составит 5-7 часов.
  • Входные билеты в музей — 300 руб. /взрослого, студенты и пенсионеры — 170 руб., дети — 50 руб. Каждое второе воскресенье месяца — вход бесплатный.
  • Экскурсия по музею (1 час 20 минут) — 600 руб. /группу до 5 человек, от 5 человек — 1000 руб. /группу
  • Чаепитие с калитками или обед в деревенской столовой, где вас накормят вкусно и недорого — 250 руб. /человека
  • Выступление хора — 7000 руб. /группу до 20 человек, заказ выступления необходимо согласовать заранее

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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