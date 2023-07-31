Весь — прибалтийско-финское племя, от которого происходят вепсы — народ, сыгравший важную роль в образовании Древнерусского государства. В старинном селе на берегу Онежского озера вы посетите единственный музей России, посвященный их истории и культуре. Познакомитесь с подлинными экспонатами и образцами деревянного зодчества. Сможете отведать традиционные блюда и послушать народный хор. А по пути я расскажу о духовном наследии вепсов.

Описание экскурсии

Путешествие в загадочный мир вепсов

Путь от Петрозаводска до Шёлтозера займет примерно 2 часа. По дороге вы полюбуетесь природой Прионежья и узнаете об интереснейших сторонах вепсской культуры — мифологии, фольклоре и религии. С давних пор считается, что малочисленный финно-угорский народ обладает особыми сакральными знаниями. Слушая легенды и истории из мира традиционных верований, вы прикоснетесь к древним загадкам Севера.

Этнографический музей

В аутентичном селе Шёлтозеро с пятивековой историей вы посетите музей, чья коллекция превышает 7000 экспонатов! Здесь экскурсию для вас проведет местный сотрудник. Вы рассмотрите предметы быта, интерьер жилого помещения, а во дворе — сани-дровни, сельскохозяйственный инвентарь, традиционную лодку и другие атрибуты крестьянской жизни. Помимо знакомства с материальным наследием, вы сможете насладиться звучанием вепсского языка в песнопениях детского хора. Кроме того, вас с радостью накормят блюдами традиционной кухни — одно из них вам точно знакомо: это знаменитые калитки, но не в карельском, а в вепсском исполнении.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида

Продолжительность поездки вместе с дорогой — 5-7 часов

Возможно провести экскурсию для группы до 18 человек. Подробности в переписке с гидом.

Дополнительные расходы