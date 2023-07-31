Село Шёлтозеро: в гости к потомкам древнего народа Карелии (на вашем авто)
Этнографическое путешествие в северную глубинку - живое знакомство с культурой и традициями вепсов
Весь — прибалтийско-финское племя, от которого происходят вепсы — народ, сыгравший важную роль в образовании Древнерусского государства.
В старинном селе на берегу Онежского озера вы посетите единственный музей России, посвященный их истории и культуре. Познакомитесь с подлинными экспонатами и образцами деревянного зодчества. Сможете отведать традиционные блюда и послушать народный хор. А по пути я расскажу о духовном наследии вепсов.
Путь от Петрозаводска до Шёлтозера займет примерно 2 часа. По дороге вы полюбуетесь природой Прионежья и узнаете об интереснейших сторонах вепсской культуры — мифологии, фольклоре и религии. С давних пор считается, что малочисленный финно-угорский народ обладает особыми сакральными знаниями. Слушая легенды и истории из мира традиционных верований, вы прикоснетесь к древним загадкам Севера.
Этнографический музей
В аутентичном селе Шёлтозеро с пятивековой историей вы посетите музей, чья коллекция превышает 7000 экспонатов! Здесь экскурсию для вас проведет местный сотрудник. Вы рассмотрите предметы быта, интерьер жилого помещения, а во дворе — сани-дровни, сельскохозяйственный инвентарь, традиционную лодку и другие атрибуты крестьянской жизни. Помимо знакомства с материальным наследием, вы сможете насладиться звучанием вепсского языка в песнопениях детского хора. Кроме того, вас с радостью накормят блюдами традиционной кухни — одно из них вам точно знакомо: это знаменитые калитки, но не в карельском, а в вепсском исполнении.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида
Продолжительность поездки вместе с дорогой — 5-7 часов
Возможно провести экскурсию для группы до 18 человек. Подробности в переписке с гидом.
Дополнительные расходы
Входные билеты в музей — 300 ₽/взрослого, студенты и пенсионеры — 170 ₽, дети — 50 ₽. Каждое второе воскресенье месяца — вход бесплатный.
Экскурсия по музею (1 час 20 минут) — 600 ₽/группу до 5 человек, от 5 человек — 1000 ₽/группу
Чаепитие с калитками или обед в деревенской столовой, где вас накормят вкусно и недорого — 250 ₽/человека
Выступление хора — 7000 ₽/группу до 20 человек, заказ выступления необходимо согласовать заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2800 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Посетили экскурсию с гидом Еленой. Узнали много интересных фактов из жизни древнего народа Вепсы. Рассказ гида был и очень содержательный. Всем советую посетить экскурсию
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