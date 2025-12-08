Умчаться в невероятный край северной природы, водопадов, фьордов и каньонов. В группе до 16 человек вы отправитесь путешествовать по лучшим местам Карелии. Узнаете, как заселялся регион и как стал перекрестком
Описание экскурсииРеспублика Карелия Карелия — один из самых красивых регионов России. Страна озер. Страна спокойной северной природы. Край мастеров. Один большой природный заповедник. Мы предлагаем вам умчаться в невероятный край северной природы, водопадов, фьордов и каньонов. В группе до 16 человек вы отправитесь путешествовать по лучшим местам Карелии. Вы узнаете, как заселялся регион и как стал перекрестком интересов Швеции, Финляндии и России. Познакомитесь с культурой коренных народов. Полюбуетесь водопадами и ладожскими шхерами. Исследуете горный парк Рускеала. А еще отведаете традиционный карельский сливочный суп из форели и карельские калитки. Что вас ждет:
- Крепость «Корела». Очертания ее башен и каменная кладка стен, столь нетипичные для русской архитектуры, до сих пор напоминают о прошлом владычестве шведов над северными землями. Сегодня на территории бывшего военного укрепления находится комплекс государственного музея-крепости «Корела».
- Долина Водопадов. За полчаса прогулки в этом эко-парке вы сможете увидеть четыре идущих подряд водопада, общая высота падения которых составляет более 30 метров, насладиться нетронутыми лесами и пообщаться с дружелюбными северными оленями.
- Горный парк «Рускеала». Первозданная красота карельского мрамора в окружении гор и прозрачной воды озера — национальное достояние Карелии. О сохранении горного парка Рускеала позаботилась сама природа.
- Гора «Паасо» — потрясающие виды Карелии с высоты птичего полета. Когда-то здесь была карельская крепость, защищавшая древних карелов от опасностей, а теперь на вершине горы можно увидеть следы каменных сооружений и полюбоваться красотами карельской природы.
Ежедневно в 07:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость «Корела»
- Долина Водопадов
- Обед в форелевом хозяйстве, где попробуете карельскую кухню
- Горный парк «Рускеала»
- Гора «Паасо» - потрясающие виды Карелии с высоты птичего полета
Что включено
- Транспортное обслуживание на протяжении всего маршрута на весь день
- Сопровождение гида и трассовая экскурсия со знакомством с историей края со всеми историческими событиями региона.
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются питание, входные билеты и опциональные активности:
- "Большой природно-этнический парк /"Долина Водопадов/" (Эко-тропа по долине, олени, лоси, хаски, лисы, кузнеца, разговор с шаманом, медовый двор, мастерская мастеров, подвесные мосты) - 1250 руб. /взрослого
- 1000 руб. /льготная категория
- Дети до 7 лет бесплптно ", "Горный парк /"Рускеала/" - 650 руб. /взрослого
- 450 руб. /участника старше 60 лет и студента
- 350 руб. /школьника
- Детям до 7 лет - бесплатно ", "Гора Паасо - подьем ОЧЕНЬ легкий на высоту 70 метров за потрясающими видами Карелии с высоты по эко-тропе - 500 рублей."
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств, Санкт-Петербург
Завершение: Санкт-Петербург, площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
