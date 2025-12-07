Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Необъяснимая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина, 3, Петрозаводск, Республика Каре...
21 мая в 08:00
22 мая в 08:00
6500 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кижи - снег и лед
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
9 дек в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
