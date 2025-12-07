Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Karelia-from-moscow-one-day» в Петрозаводске, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Джиппинг
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Необъяснимая гора Воттоваара
Пешая
На машине
16 часов
15 отзывов
Индивидуальная
Начало: Площадь Гагарина, 3, Петрозаводск, Республика Каре...
21 мая в 08:00
22 мая в 08:00
6500 ₽ за всё до 30 чел.
Кижи - снег и лед
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
9 дек в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Karelia-from-moscow-one-day" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
