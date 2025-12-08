Карелия — удивительный северный уголок. Здесь невероятная природа и интересная история. Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие из Петербурга в Карелию на микроавтобусе.
За один день вы прогуляетесь по улочкам Сортавалы, прокатитесь на ретро-поезде и увидите живописные карельские водопады.
За один день вы прогуляетесь по улочкам Сортавалы, прокатитесь на ретро-поезде и увидите живописные карельские водопады.
Описание экскурсии
Собираетесь в Карелию? Будьте готовы к долгой дороге. Поверьте, ехать знакомиться с карельскими красотами небольшой группой в микроавтобусе куда приятнее, чем в автобусе с 50 другими туристами. Мы погуляем у стен древней крепости, увидим старинный финский город Сортавала и живописные карельские фьорды, исследуем бывшие мраморные каменоломни и зарядимся энергией карельских водопадов. Вишенкой на торте нашего насыщенного дня станет поездка на ретропоезде Рускеальский экспресс Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала. Нас ждет живописная дорога через Карельский перешеек. По дороге мы остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу о том, как история трех государств – Швеции, России и Финляндии – переплелась в этих живописных местах. Вспомним и о “незнаменитой” Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории. Остановимся в городе Сортавала — удивительном месте, чудом сохранившем атмосферу уездного финского городка. Здесь мы пообедаем, оценив национальные карельские блюда – рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки, а потом отправимся на небольшую прогулку – любоваться архитектурными шедеврами финского национального романтизма. Мы полюбуемся “карельскими фьордами” – так зачастую называют ладожские шхеры. Именно эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни “Долго будет Карелия сниться”. Мы прогуляемся по тропе сказок близ каскадов водопадов Ахинкоски, чтобы насладиться шумом водопадов и живописным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». Самая дальняя точка нашего маршрута – жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Нас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по парку, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке). Обратно в город Сортавала вы отправитесь на уникальном транспорте – единственном в России ежедневном поезде с самым настоящим паровозом во главе. Вагоны Рускеальского экспресса оформлены в стиле начала XX века – это станет самым настоящим путешествием во времени.
По возращении в Петербург тех, кому это будет необходимо, мы высадим у метро, а закончим экскурсию в центре города Что включено
Услуги профессионального гида
Транспортные расходы
Билеты на Рускеальский экспресс
Что не включено:
Питание (средний чек: 400-700 руб. на одного человека). Входные билеты в парк Рускеала: Взрослый — 650 руб., студенты/школьники/пенсионеры — 400 руб. Входные билеты на водопады: Взрослый — 1250 руб., студенты/школьники/пенсионеры – 1000 руб. Важная информация: Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь. Дорога занимает около 4-х часов. Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду. Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания. Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди. С животными — нельзя. Обратите внимание! На ретропоезде вы проедете только из Рускеалы в Сортавалу, в остальное время передвижение по маршруту происходит на микроавтобусе.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Корела
- Сортавала
- Ладожские шхеры (заливы Кирьявалахти или Рауталахти)
- Водопады Ахвинкоски (возможно посещение Долины Водопадов)
- Горный парк Рускеала
- Рускеальский экспресс
Что включено
- Билеты на Рускеальский экспресс
- Услуги профессионального гида
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Питание (средний чек: 400-700 руб. на одного человека)
- Входные билеты в парк Рускеала: /nвзрослый - 650 руб. /nстуденты/пенсионеры - 450 руб. /nшкольники - 400 руб.
- Входные билеты на водопады Ахвенкоски:/nвзрослый - 500 руб. /nстуденты/школьники/пенсионеры - 400 руб.
- Комплексный билет водопады + олени:/nвзрослый - 1250 руб., льготный - 1000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств, 1, Санкт-Петербург
Завершение: Санкт-Петербург, площадь Искусств, дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь
- Дорога занимает около 4-х часов. Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду
- Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания
- Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди
- С животными - нельзя
- Обратите внимание! На ретропоезде вы проедете только из Рускеалы в Сортавалу, в остальное время передвижение по маршруту происходит на микроавтобусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Карелии
Самые популярные объекты в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 14:30
11 дек в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
Посетить Долину зайцев, познакомиться с карело-финским эпосом, вспомнить Романовых и увидеть водопад
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Моя Карелия
Увидеть заповедные места и узнать, что за люди тут жили и какие духи их оберегали
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 7 чел.