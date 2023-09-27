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Авторский тур
3 дня
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
от 399 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
4 июля в 08:00
18 июля в 08:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
14 июля в 09:00
28 июля в 09:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
28 июля в 09:00
5 авг в 09:00
84 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
45 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей27 сентября 2023Добрый день. Все было супер 👍
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ММельничук30 июня 2023Незабываемая КарелияОрганизация на отлично.
- ААртем26 июня 2023Незабываемая КарелияВсе гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
- ТТатьяна24 июня 2023Незабываемая КарелияТур по Карелии удался на 100%! Поездка организована на "отлично"! Организация чёткая, всё по времени, без задержек и опозданий. Размещение
- ММАРИЯ22 июня 2023Карелия - увидеть и полюбитьПоездка прошла замечательно… организация тура на высшем уровне.
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Из аэропорта»
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