Туры из аэропорта Петрозаводска

Найдено 5 туров в категории «Из аэропорта» в Петрозаводске, цены от 45 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-тур. Пролетая над Карелией
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
от 399 000 за человека
Активный отдых в Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
4 июля в 08:00
18 июля в 08:00
63 300 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
14 июля в 09:00
28 июля в 09:00
62 500 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
28 июля в 09:00
5 авг в 09:00
84 000 за человека
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
45 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    27 сентября 2023
    VIP-тур. Пролетая над Карелией
    Добрый день. Все было супер 👍
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    VIP-тур. Пролетая над Карелией
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • М
    Мельничук
    30 июня 2023
    Незабываемая Карелия
    Организация на отлично.
    Организация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отлично
  • А
    Артем
    26 июня 2023
    Незабываемая Карелия
    Все гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Незабываемая Карелия
    Тур по Карелии удался на 100%! Поездка организована на "отлично"! Организация чёткая, всё по времени, без задержек и опозданий. Размещение
    читать дальше

    в отелях моментальное и без вопросов. На все вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Мы действительно наслаждались поездкой, все организационные моменты были решены без нашего участия на высшем уровне. Вы - большие молодцы! Спасибо Вам большое! Успехов и процветания!

  • М
    МАРИЯ
    22 июня 2023
    Карелия - увидеть и полюбить
    Поездка прошла замечательно… организация тура на высшем уровне.
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    VIP-тур. Пролетая над Карелией
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. VIP-тур. Пролетая над Карелией
  2. Активный отдых в Карелии
  3. Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
  4. Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
  5. Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Мраморный каньон
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 5 авторских туров от 45 900 до 399 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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