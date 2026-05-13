Это расслабленный карельский гедонизм.
Вы выйдете в Петрозаводскую губу, укутаетесь в плед и будете просто любоваться берегами, скалами и островами. Всё уютно, красиво и безопасно. И уже продумано за вас: вам остаётся только отдыхать и наслаждаться моментом.
Вы выйдете в Петрозаводскую губу, укутаетесь в плед и будете просто любоваться берегами, скалами и островами. Всё уютно, красиво и безопасно. И уже продумано за вас: вам остаётся только отдыхать и наслаждаться моментом.
Описание экскурсии
- Мы пройдём вдоль набережной Петрозаводска.
- Полюбуемся городом и доплывём до городского пляжа.
- С борта вы увидите остров Лой, скалистое урочище Чёртов стул, посёлок Соломенное и понтонный мост, который соединяет Логмозеро с Петрозаводской губой.
Организационные детали
- Поедем на скоростном катере комфорт-класса Phoenix 510BR. Он вмещает до 6 человек, включая капитана. На борту есть автономный обогреватель, тент от солнца и дождя, съёмный столик с 4 подстаканниками и пледы.
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты.
- Прогулка во время заката (обычно с 20:00 до 23:00) оплачивается дополнительно к общей стоимости — 2500 ₽ за группу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Ригачина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Петрозаводске
Я многодетный отец и капитан с лицензией, знаю толк в настоящем отдыхе! Моя страсть — водная стихия, и я не просто владею ею, а умею превратить каждую поездку в незабываемое приключение, полное драйва и восторга. Я дарю нечто большее, чем просто эмоции — я создаю моменты счастья, которые останутся с вами навсегда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная водная прогулка! С гидом Романом было очень комфортно, интересные рассказы о городе и особенностях Петрозаводской губы. Ехали аккуратно и спокойно, всё успели посмотреть по маршруту, сделали классные фотографии. Благодарим Романа и рекомендуем всем данную экскурсию!
Г
отличная экскурсия. катер достаточно комфорнтый, есть тент, пледы итп. капитан позитивный, машрут стандартный, я ы назвал, но от этого он не становится скучным. в общем, город с воды, это совсм другой вид)
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «Водная прогулка на катере по Петрозаводской губе»
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
и узнать о нём
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 09:00
16 мая в 13:00
5100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
В гости к карельскому Деду Морозу
Прикоснуться к национальной культуре края и познакомиться с любимцами Севера - хаски и оленями
19 мая в 09:00
20 мая в 09:00
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимняя сказка в Карелии: Талвиукко, олени и шунгитовая комната (из Петрозаводска)
Побывать в гостях у карельского Деда Мороза
Начало: По месту вашего жительства в Петрозаводске
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса карельской природы в окрестностях Петрозаводска
Водопад Кивач, «Марциальные воды», места силы и душевные рассказы об истории края
Начало: По месту вашего размещения
19 мая в 08:00
20 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 6500 ₽ за человека