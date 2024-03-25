Прогулки на катере в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Петрозаводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
К острову Кижи на амфибии
На катере
2 отзыва
6.5 часов
Водная прогулка
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«Сквозь снег на хивусе Хивус — это катер-амфибия, способный двигаться как по воде, так и по льду и снегу»
26 июля в 09:00
12 авг в 09:00
6 900 за человека
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
На катере
1 час
Водная прогулка
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
Полюбоваться красотой Онежского озера и узнать, что общего у столицы Карелии и Чили (в группе)
Начало: На Онежской набережной
«Водная прогулка проходит на катере с закрытой и открытой палубами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500 за человека
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
На автобусе
На катере
14 часов
Водная прогулка
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: по пятницам
Сегодня в 08:00
19 июля в 08:00
9 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    25 марта 2024
    К острову Кижи на амфибии
    Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На катере»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К острову Кижи на амфибии
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  3. Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Остров Валаам
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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