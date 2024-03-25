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6.5 часов
Водная прогулка
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«Сквозь снег на хивусе Хивус — это катер-амфибия, способный двигаться как по воде, так и по льду и снегу»
26 июля в 09:00
12 авг в 09:00
6 900₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
Полюбоваться красотой Онежского озера и узнать, что общего у столицы Карелии и Чили (в группе)
Начало: На Онежской набережной
«Водная прогулка проходит на катере с закрытой и открытой палубами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500₽ за человека
14 часов
Водная прогулка
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: по пятницам
Сегодня в 08:00
19 июля в 08:00
9 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь25 марта 2024Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На катере»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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